10 миллионов для ВОЗ и поправки по статусам и трансферам игроков. Предложения Инфантино в связи с пандемией

Глава ФИФА Джанни Инфантино предложил передать 10 миллионов долларов во Всемирную организацию здравоохранения на борьбу с коронавирусом, информирует сайт организации.

Кроме того, руководитель инициировал создание Мирового фонда поддержки футбола, чтобы помогать членам футбольного сообщества, которых затронул кризис.

Также Инфантино сообщил, что ФИФА обсудит необходимые или временные поправки в документы о статусах и трансферах игроков, чтобы защитить контракты обеих стороны в связи со сложившейся ситуацией.

Напомним, что из-за распространения коронавируса приостановлены чемпионаты во всем мире и на следующий год перенсен чемпионат Европы.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 185 067 человек. Умерших — 7330, выздоровевших — 80 236. В России на данный момент 93 случая заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Корея.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список