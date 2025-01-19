Фигурное катание
Гран-при России Новости Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Олимпиада
Чемпионат Европы
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 10:15

Экс-россиянка сразилась с элитой мирового фигурного катания. У Самоделкиной — медаль универсиады

Фигуристка Самоделкина стала третьей на универсиаде-2025 в Турине
Мария Кравченко
корреспондент отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Фигуристка Софья Самоделкина
Софья Самоделкина.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Как прошли соревнования одиночниц на студенческих играх в Турине.

Зимняя универсиада. Фигурное катание
Женщины
1. Рион Сумиоси (Япония) — 204,29
2. Моне Чиба (Япония) — 203,85
3. Софья Самоделкина (Казахстан) — 190,96

Пока в Петербурге наши спортсмены выполняли многооборотные прыжки, а Александра Игнатова (Трусова) поддерживала спортсменов у бортика, в Турине ее лучшая подруга Софья Самоделкина под флагом Казахстана боролась с сильнейшими азиатками на зимней универсиаде. По итогам турнира Софья заняла третье место, золото и серебро — у японок Рион Сумиоши и Моне Чибы. Разбираемся, как для экс-россиянки прошел самый крупный международный турнир и чем еще удивили соревнования студентов.

Софья Самоделкина. Экс-россиянки зарубились на турнире в Казахстане. Губанова забрала золото, у Самоделкиной — серебро

Самоделкина поступила в казахстанский вуз

Универсиада — в первую очередь соревнование для студентов. 17-летняя Софья Самоделкина представляет частный университет Алма-Аты — Казахстанскую академию спорта и туризма. В вуз Софья могла поступить, лишь окончив экстерном 10-й и 11-й классы после оформления казахстанского гражданства и пройдя единое национальное тестирование (аналог нашего ЕГЭ). Для поступления на специальность «физическая культура и спорт» обязательные предметы — история Казахстана и грамотность чтения. Летом Софья признавалась, что планирует изучение казахского языка, но только из чувства уважения к новой стране, об экзаменах речи не шло: «Я сейчас начну углубляться в эту тему. Пока репетитора не нанимали. Я думаю, что сама спокойно приеду, начну потихоньку, а потом начнешь общаться с людьми на простом языке и свыкнешься».

Если говорить о выступлении в Турине, то оно стало лучшим в сезоне для Софьи. Грубых ошибок не зафиксировано, лишь недокруты прыжков и уже характерное для самой фигуристки неясное ребро на лутце. Зима для Самоделкиной выдается активной, лишь за февраль Софья планирует принять участие в двух, а то и в трех крупных стартах: зимние Азиатские игры с 12 по 14 февраля, чемпионат четырех континентов с 18 по 23 февраля и юниорский чемпионат мира (если экс-россиянка не заявится на взрослый ЧМ).

Фигуристка Хана Йосида
Хана Йосида.
Фото Global Look Press

Японки готовят ультра-си

Пьедестал пытались оккупировать более опытные на международной арене японские фигуристки. Хана Йосида пошла на тройной аксель в произвольной программе, но из-за падения стала лишь четвертой. Рион Сумиоси вообще замахнулась на четверной тулуп, хотя изначально квад заявлен не был. Фигуристка не справилась со сложнейшим элементом и упала с недокрутом в 90 градусов. Азиатские девушки часто тренируют и пробуют исполнять ультра-си на более простых стартах, но на основных турнирах делают ставку на стабильность и чистоту. Такую тактику выбрала Мона Чиба. Хоть она и допустила падение в произвольной программе, все равно смогла обогнать конкуренток и подняться на второе место.

Старт топового уровня удивил отсутствием зрителей на трибунах. То ли биатлон и лыжные гонки в Турине забрали на себя все внимание болельщиков, то ли в Италии не особо жалуют ледовые виды спорта — из России судить об этом сложно. Спортсменов на катке поддерживали лишь товарищи по сборной. На протяжении всех соревнований из-за бортика за выступлениями наблюдала бронзовый призер Олимпийских игр Каролина Костнер. «Я хочу поддержать спортсменов, потому что знаю, сколько они работали, что стоит за достижением результата и возможностью выступить здесь. Я здесь, чтобы оказать поддержку, передать им свою энергию, показать, что я горжусь их работой, и пожелать всего самого наилучшего», — делится фигуристка. На универсиаде выступал ученик Костнер Юма Кагияма, он выиграл соревнования среди мужчин-одиночников.

Софья Титова, Софья Самоделкина и&nbsp;Аннабель Морозов. За месяц больше 10 наших фигуристов решили сменить сборную. Беспрецедентный случай или рутина?

Студенческие игры в фигурном катании прошли не так ярко, как ожидалось от турнира такого класса, но большая часть спортсменов все равно продемонстрировала высокий уровень, и этот старт стал некой репетицией более крупных соревнований — чемпионата четырех континентов, мира и, возможно, даже Олимпийских игр, которые в следующем году пройдут в той же Италии.

Фигурное катание
Софья Самоделкина
Читайте также
В Госдуме заявили о готовности бюджета РФ к дополнительной индексации пенсий
В НПЦ «Ушкуйник» хотят сделать дрон «Князь Вандал» полностью российским
Над Дзюбой снова сгустились тучи, «Локомотив» нанял экспертов, они выдали заключение на 50 листов. За какие слова хотят наказать футболиста
Йоханнес Бе объявил о завершении карьеры по окончании сезона
Хабиб будет секундировать Тагира Уланбекова на UFC 311
В Сургуте два подростка погибли при пожаре в садовом товариществе
Популярное видео
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Вы не понимаете, это друGOE. Чемпионат по прыжкам в Питере закончился протестами зрителей

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости