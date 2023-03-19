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Фигурное катание

19 марта, 14:10

Мокрая Валиева, блондинка Загитова и футбол на льду. Лучшие фото турнира шоу-программ

Дарья Исаева
Фотокорреспондент
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Алина Загитова
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
А победителем стал Алексей Ягудин.

Сезон позади, а это значит, что фигуристам наконец-то можно расслабиться и немного подурачиться. Но сделать это нужно красиво и со вкусом — на кону пять миллионов рублей. Такие условия озвучили организаторы для участников нового турнира шоу-программ, который прошел в эту субботу в Москве. Неожиданные образы и смелые постановки в ярких костюмах пришлись по вкусу полному залу «Мегаспорта». Самые запоминающиеся моменты шоу представляем вам в нашей подборке.

Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Перед началом шоу ведущие вместе с залом поддержали пожеланиями и аплодисментами Романа Костомарова, который все еще находится на лечении в больнице.

Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Евгения Медведева под видеоряд о своем олимпийском серебре вызвала настоящий рев у трибун. «Высоко» — это не только название песни, под которую каталась фигуристка, но и уровень фанатской любви к ней.

Дарья Исаева, Фото «СЭ»

«Царь, очень приятно!» — так приветствовал жюри и публику облачившийся в наряд Ивана Грозного Макар Игнатов. Удивительно динамичная программа для фигуриста, который обычно выбирает плавные и медленные мелодии для своих выступлений.

Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Кто точно не ошибся с образом, так это Елена Радионова. Девушка представила на льду номер под песню Шакиры и выглядела в этом образе максимально органично. Хотелось бы, чтобы она этим номером ни на какие аналогии с певицей больше не намекала. Известно, что девушка сейчас в отношениях с футболистом, как и Шакира в недавнем прошлом.

Дарья Исаева, Фото «СЭ»

А здесь никаких намеков! На льду почти Алина Загитова, но утеплившаяся и с новой стрижкой. Удивительно точно сымитировал олимпийское выступление фигуристки Матвей Ветлугин. Также он не забыл про знаковые номера Евгения Плющенко и Алексея Ягудина.

Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Елизавета Туктамышева выступила дуэтом с хореографическим станком. Как всегда чувственно и ярко девушка воспроизвела элементы танго, чем заставила зал еще долго провожать фигуристку аплодисментами.

Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Дмитрий Алиев в партнеры взял скамейку. Изображая есенинского хулигана, Дмитрий остался верен своему минорному образу, но жюри этим тронуть не смог — оценки оказались не слишком высокими.

Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Совершенно новый вид фигурного катания представили петербуржцы и фанаты «Зенита» Александр Галлямов и Анастасия Мишина. Пара выступила в футбольной форме и провела все выступление с привязанными к ногам мячами.

Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Снова на льду Максим Траньков и Татьяна Волосожар. Несмотря на скромные замечания Максима о том, что он не в форме, выступление получилось, как и раньше, зажигательным, с поддержками и театром на льду.

Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Софья Акатьева прокатилась на Луне до Земли и обратно. Девушка серьезно подошла к своему выступлению, поэтому трюков не испугалась. Но заставила сердца болельщиков биться быстрее, когда маневрировала высоко надо льдом.

Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Парфюмер от Андрея Мозалева в компании девушек на шпильках получился очень пикантным. Ведущие и жюри признавались, что немного отвлеклись на танец красоток, которые составили кордебалет фигуриста.

Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Выступил не один и любитель к-попа Евгений Семененко. Уже привычный брутальный образ и эксцентричные движения фигурист дополнил компанией рыжей красотки, которая послушно исполняла все желания Евгения.

Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Немного минорных нот добавила в шоу Анна Щербакова, представив программу по мотивам сериала «Семнадцать мгновений весны». Девушка сказала, что по-особенному чувствует эту историю. Свое ощущение ей удалось донести и до жюри — оценки номер получил очень высокие!

Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Марк Кондратюк показал свой вариант «Маленького принца», и у многих появилось ощущение, что главного героя книги Антуана Сент-Экзюпери писали именно с фигуриста. Огромную розу Марк пообещал подарить «кое-кому вон там на трибуне». Несложно догадаться, что цвет розы и цвет волос «кое-кого» совпадают!

Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Камила Валиева утолила эмоциональную засуху публики и вызвала дождь своим танцем с бубном.

Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Блондинка с короткими волосами! И это про Алину Загитову, которая решила на несколько минут превратиться в Мерилин Монро. Девушка не смогла исполнить прыжки во время выступления, но все основные трюки актрисы публика увидела.

Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Первым победителем нового турнира стал неутомимый Алексей Ягудин. Фигурист, как и прежде, здорово работал с аудиторией и в конце выступления даже немного всплакнул. В свой сорок третий день рождения оставаться верным любимому делу, а заодно еще и выиграть пять миллионов за выступление — действительно большая удача!

Фигурное катание
фото
Алексей Ягудин
Алина Загитова
Евгения Медведева
Камила Валиева
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