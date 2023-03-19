Мокрая Валиева, блондинка Загитова и футбол на льду. Лучшие фото турнира шоу-программ
Сезон позади, а это значит, что фигуристам наконец-то можно расслабиться и немного подурачиться. Но сделать это нужно красиво и со вкусом — на кону пять миллионов рублей. Такие условия озвучили организаторы для участников нового турнира шоу-программ, который прошел в эту субботу в Москве. Неожиданные образы и смелые постановки в ярких костюмах пришлись по вкусу полному залу «Мегаспорта». Самые запоминающиеся моменты шоу представляем вам в нашей подборке.
Перед началом шоу ведущие вместе с залом поддержали пожеланиями и аплодисментами Романа Костомарова, который все еще находится на лечении в больнице.
Евгения Медведева под видеоряд о своем олимпийском серебре вызвала настоящий рев у трибун. «Высоко» — это не только название песни, под которую каталась фигуристка, но и уровень фанатской любви к ней.
«Царь, очень приятно!» — так приветствовал жюри и публику облачившийся в наряд Ивана Грозного Макар Игнатов. Удивительно динамичная программа для фигуриста, который обычно выбирает плавные и медленные мелодии для своих выступлений.
Кто точно не ошибся с образом, так это Елена Радионова. Девушка представила на льду номер под песню Шакиры и выглядела в этом образе максимально органично. Хотелось бы, чтобы она этим номером ни на какие аналогии с певицей больше не намекала. Известно, что девушка сейчас в отношениях с футболистом, как и Шакира в недавнем прошлом.
А здесь никаких намеков! На льду почти Алина Загитова, но утеплившаяся и с новой стрижкой. Удивительно точно сымитировал олимпийское выступление фигуристки Матвей Ветлугин. Также он не забыл про знаковые номера Евгения Плющенко и Алексея Ягудина.
Елизавета Туктамышева выступила дуэтом с хореографическим станком. Как всегда чувственно и ярко девушка воспроизвела элементы танго, чем заставила зал еще долго провожать фигуристку аплодисментами.
Дмитрий Алиев в партнеры взял скамейку. Изображая есенинского хулигана, Дмитрий остался верен своему минорному образу, но жюри этим тронуть не смог — оценки оказались не слишком высокими.
Совершенно новый вид фигурного катания представили петербуржцы и фанаты «Зенита» Александр Галлямов и Анастасия Мишина. Пара выступила в футбольной форме и провела все выступление с привязанными к ногам мячами.
Снова на льду Максим Траньков и Татьяна Волосожар. Несмотря на скромные замечания Максима о том, что он не в форме, выступление получилось, как и раньше, зажигательным, с поддержками и театром на льду.
Софья Акатьева прокатилась на Луне до Земли и обратно. Девушка серьезно подошла к своему выступлению, поэтому трюков не испугалась. Но заставила сердца болельщиков биться быстрее, когда маневрировала высоко надо льдом.
Парфюмер от Андрея Мозалева в компании девушек на шпильках получился очень пикантным. Ведущие и жюри признавались, что немного отвлеклись на танец красоток, которые составили кордебалет фигуриста.
Выступил не один и любитель к-попа Евгений Семененко. Уже привычный брутальный образ и эксцентричные движения фигурист дополнил компанией рыжей красотки, которая послушно исполняла все желания Евгения.
Немного минорных нот добавила в шоу Анна Щербакова, представив программу по мотивам сериала «Семнадцать мгновений весны». Девушка сказала, что по-особенному чувствует эту историю. Свое ощущение ей удалось донести и до жюри — оценки номер получил очень высокие!
Марк Кондратюк показал свой вариант «Маленького принца», и у многих появилось ощущение, что главного героя книги Антуана Сент-Экзюпери писали именно с фигуриста. Огромную розу Марк пообещал подарить «кое-кому вон там на трибуне». Несложно догадаться, что цвет розы и цвет волос «кое-кого» совпадают!
Камила Валиева утолила эмоциональную засуху публики и вызвала дождь своим танцем с бубном.
Блондинка с короткими волосами! И это про Алину Загитову, которая решила на несколько минут превратиться в Мерилин Монро. Девушка не смогла исполнить прыжки во время выступления, но все основные трюки актрисы публика увидела.
Первым победителем нового турнира стал неутомимый Алексей Ягудин. Фигурист, как и прежде, здорово работал с аудиторией и в конце выступления даже немного всплакнул. В свой сорок третий день рождения оставаться верным любимому делу, а заодно еще и выиграть пять миллионов за выступление — действительно большая удача!