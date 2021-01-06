Как Загитова выглядела в детстве. Редкие фото российской фигуристки

Российская фигуристка Алина Загитова завоевала сердца миллионов поклонников по всему миру.

Благодаря ее победе на Олимпийских играх-2018 эта любовь стала по-настоящему всенародной. К сожалению для болельщиков, в 2019 году Алина приостановила свою карьеру. Теперь олимпийскую чемпионку можно было увидеть в роли ведущей шоу «Ледниковый период». Давайте посмотрим, какой она была в детстве.

Алина Загитова. Фото ВКонтакте

Алина Загитова. Фото ВКонтакте

Алина Загитова. Фото ВКонтакте

Алина Загитова. Фото ВКонтакте

Алина Загитова (в центре). Фото ВКонтакте

Алина Загитова. Фото ВКонтакте

Алина Загитова. Фото ВКонтакте

Алина Загитова. Фото ВКонтакте

Алина Загитова. Фото ВКонтакте

Алина Загитова. Фото ВКонтакте