Загитова представила новую программу. И была безупречна

Как прошло шоу Этери Тутберидзе в Москве.

Шоу по фигурному катанию — формат абсолютно уникальный. Редко в каком виде спорта целый день на соревнованиях отводится на спектакль, а индустрия шоу — это отдельная отрасль, и спортсмены за сезон проезжают их больше, чем соревнований.

Шоу Тутберидзе выделяется по сравнению со многими другими. Здесь катают соревновательные программы, и интриги во время московского спектакля хватало. Что придумали Алина Загитова с Даниилом Глейхенгаузом в новой программе Inner Light, которая, по уверениям хореографа, «про нее»? В какой форме Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева перед командным чемпионатом мира? Наконец, как там проходит «испытательный срок» Алены Косторной и как поживает ее «акселек», как говорил Евгений Плющенко? А учитывая то, что после чемпионата мира Тутберидзе собрала в своем шоу практически всех сборников, это была еще одна демонстрация силы.

«Мегаспорт» был заполнен на разрешенные 50 процентов, а из-за цветных сидений казалось, что даже сильнее. По сравнению с соревнованиями бросился в глаза разве что тот факт, что процентное соотношение мужчин и женщин было еще однозначнее. Если на турнирах обычно видишь картину 75 на 25, то здесь были все 85 на 15.

Некоторые кривотолки возникли только вокруг трансляции. Сначала Первый канал вроде как взялся транслировать шоу в прямом эфире в интернете, но буквально перед шоу инициатива была отыграна. Трансляция будет на телеканале спустя день после самого шоу.

Даниил Глейхенгауз и Алина Загитова на шоу Этери Тутберидзе в Москве. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Медведева чиста, Загитова с более сложным контентом

Началось с шоу с совместного интро. Глейхенгауз солировал и как бы представлял фигуристок под чемпионскую музыку Анны Щербаковой. Все проходило без слов — одну за другим, от Загитовой до Акатьевой, членов команды подсвечивали прожекторами. Потом все прыгнули — и чисто.

Алина Загитова на шоу Этери Тутберидзе в Москве. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Если говорить об индивидуальных выступлениях, то они получились относительно чистыми, хоть и в облегченном варианте. Пожалуй, самый сложный контент был у главной юниорки Софьи Акатьевой — что уже нормально для нынешнего женского катания.

Евгения Медведева на шоу Этери Тутберидзе в Москве. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Анна Щербакова четверные не пробовала и сделала ошибку на каскаде лутц + риттбергер и тяжело выглядела на дорожках — но она заслужила не выступать на шоу в полную силу. Валиева свой квад-тулуп сделала. Приглашенные звезды — Елизавета Туктамышева, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Михаил Коляда и другие — тоже были хороши.

Алина Загитова на шоу Этери Тутберидзе в Москве. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Интересно было дважды посмотреть на номера Алины Загитовой и Евгении Медведевой, которые шли подряд. И пожалуй, впервые за долгое время можно говорить о том, что Евгения выглядела сильнее. Имеет ли все это смысл — большой вопрос, учитывая то, что Женя не стала прямо отвечать на вопрос о выступлениях в следующем сезоне.

Евгения Медведева на шоу Этери Тутберидзе в Москве. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Но вечера она сначала сделала под «Эхо любви» каскад сальхов + тулуп и сольный сальхов, а во втором отделении катала тяжелую для себя психологически «Анну Каренину» с сольным риттбергером и сальховом. Всё чисто. Выйди Загитова вслед за ней с «Дон Кихотом» — еще неизвестно, кто был бы выше. В первом акте в роли Клеопатры Алина допустила «бабочку» на флипе, сделав чистый лутц. Но в новой программе Inner Light она была безупречна! И лутц, и флип чисты. А в концовке программы свет в «Мегаспорте» погас, и в груди Загитовой показался светящийся шар, который, наверное, символизировал сердце, отданное зрителям. Позже Алина рассказала, что эта программа — как раз про обратную связь с публикой.

Евгения Медведева на шоу Этери Тутберидзе в Москве. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

У Косторной все хорошо с зоной комфорта, у Медведевой — со здоровьем

Не менее интересно было в микст-зоне. Надо признать, что несмотря на конец сезона и то, что журналисты за восемь месяцев основательно надоели, все, кроме Михаила Коляды и Даниила Глейхенгауза, перед журналистами остановились. Но у Даниила была более чем уважительная причина. Пробегая мимо диктофонов и камер, он сказал: «Там футбол скоро, какое фигурное катание вообще!» Коляда на вопрос, куда ему надо спешить, только улыбнулся.

Зато все главные звезды женского одиночного говорили. И говорили фактурно. Алена Косторная рассказала о продвижении в своем испытательном сроке.

— Программа — про выход из зоны комфорта. После возвращения в «Хрустальный» я скорее в нее вошла. Испытательный срок? Все хорошо. В целом получается набрать форму. Я была запасной на чемпионате мира, приходилось катать все программы. И довольно-таки неплохо, потому что были довольно чистые, практически безупречные целиковые прокаты.

— Как акселек тройной поживает?

— Сейчас уезжал Сергей Викторович [Дудаков], я решила без «удочки» не пробовать. Потому что после некоторых неудачных попыток сразу без удочки происходили мелкие микротравмы, а мне бы не хотелось вылетать из тренировочного процесса.

Евгения Медведева на шоу Этери Тутберидзе в Москве. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Евгения Медведева рассказала о восстановлении.

— Евгения, разрешите поздравить вас с каскадом, он, кажется, первый за несколько месяцев.

— Да, решила попробовать, на тренировках начинает идти потихоньку. В Казани не получилось, но здесь приземлила первый прыжок нормально, решила второй пробовать (тулуп после сальхова. — Прим. «СЭ»). Планы на следующие элементы? У нас шесть прыжков, я как фигуристка обязана их исполнять.

— Вы говорили, что после Кубка Первого канала пойдете на новое восстановление. Как оно прошло?

— Оно прошло довольно давно, пришлось снова лечь в госпиталь, но сейчас, думаю, видно, что я выгляжу более здоровой, организм начал работать как должен. Все сбои серьезные устранены. На здоровье не жалуюсь.

— То есть форма близка к стопроцентной?

— Такая сейчас только у Анечки Щербаковой. Для девушек, которые прыгают четверные, тройные очень легки...

— В следующем сезоне ждем вас на соревнованиях?

— Давайте подождем, чтобы сезон прошел как надо, а там посмотрим.

Алина Загитова на шоу Этери Тутберидзе в Москве. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

А Алина Загитова была немногословна. Про свои соревновательные перспективы повторила Медведеву («посмотрим»), но зато похвалила фигуристов за выступление на чемпионате мира («это прорыв, всех поздравляю»).

И тем не менее — как же круто, что они снова собрались все вместе.