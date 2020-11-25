Не Трусовой единой. Вспоминаем провалы Загитовой, Медведевой и Коляды

Вас ждет поток негативных воспоминаний — просьба убрать от экрана детей и слабонервных.

Больше всего зрителей на этапе «Гран-при России» в Москве удивил прокат Александры Трусовой. Трусова впервые во взрослой карьере не исполнила чисто ни одного четверного прыжка и впервые с 2016 года осталась без медали на соревнованиях. Четыре падения и меньше 200 баллов по сумме двух программ — серьезный удар для двукратной чемпионки мира среди юниоров, но далеко не первый случай, когда надежда России проваливает все и вся. Это было больно и неприятно, но мы вспомнили все яркие поражения наших лучших фигуристов. В глубины истории погружаться не стали — подборка провалов из 2010-х.

Максим Ковтун и потеря квоты на Олимпиаду в Сочи

Помните скандал с заявкой на Олимпиаду? Как Евгений Плющенко попал на Игры в Сочи, несмотря на поражение в битве с Максимом Ковтуном на предолимпийском ЧР за единственную российскую квоту? Что было дальше, всем известно — закрытые прокаты для судей, решение тренерского совета, золото в командных соревнованиях для Евгения и пропуск личных соревнований. Сразу после Сочи — призывы бойкотировать шоу Плющенко, отмена гастрольного тура и конфликт с Ковтуном.

Но уже мало кто помнит, что всей этой истории могло и не быть. У России должно было быть минимум две квоты — и на Олимпиаду поехал бы и Ковтун, и Плющенко. Но лишил Россию второй квоты... сам Ковтун. Россия тогда не очень котировалась в мужском одиночном. Плющенко редко появлялся на соревнованиях, а другие ребята не демонстрировали стабильности. Надежду на изменение ситуации принес Максим, еще в юниорском возрасте тренировавший программы на три и больше квадов — нереальная сложность для тех лет.

В канадском Лондоне (это не ошибка) Максиму нужно было попасть в десятку лучших, чтобы обеспечить участие в Сочи двух россиян. Вполне посильная задача — на турнире была пятерка очень сильных спортсменов, но дальше конкуренции серьезной не было. Только вот Ковтун провалил короткую, став 19-м (!), а затем в произвольной занял только 14-е место. По итогам Максим был 17-м, и второй квоты у России на ОИ в Сочи не было. Зато были у Казахстана и Испании.

Печальное завершение карьеры от великих Волосожар и Транькова

Продолжают эпичные провалы двукратные олимпийские чемпионы — Татьяна Волосожар и Максим Траньков. После двойной победы на Играх в Сочи (в команде и в личке) пара пропустила постолимпийский ЧМ и весь сезон-2014/15. В сезоне-2015/16 фигуристы вернулись и выиграли абсолютно все старты, в которых принимали участие. Претендовали Волосожар/Траньков и на золото ЧМ. В короткой они немного уступили лидерам, но занимали крепкое третье место. А вот в произвольной все пошло наперекосяк. Заваленный каскад с тройным сальховом, выброс, поддержка... Выражаясь формулировкам с официального сайта ФФКР, тот прокат «хочется просто поскорее забыть»...

Но если очень хочется — то вот запись этого выступления действительно великих спортсменов. Масла в огонь подливает тот факт, что это был последний официальный старт для Волосожар и Транькова. Вряд ли одни из самых успешных фигуристов в истории планировали завершать карьеру таким образом...

Худший прокат в карьере Леоновой — девять баллов штрафа и недокруты на двойных

У Трусовой было шесть баллов штрафа за четыре падения. Думаете, это максимум, который можно набрать в произвольной? Как бы не так. Алена Леонова на «Гран-при Франции» набрала... девять. К 2016 году вице-чемпионка мира 2012 года Леонова уже с трудом выдерживала конкуренцию с молодым поколением российских фигуристок. После Игр в Сочи ее уже не приглашали на крупные международные турниры, но в обойме сборной она была и участвовала в серии «Гран-при».

На турнире во Франции Леонова могла бы побороться за тройку лучших, как минимум — за пятерку. Многое Алена потеряла еще в короткой программе, где стала только седьмой. Но вот ее произвольная... Если хотите увидеть худший прокат в долгой карьере Леоновой, то вы теперь знаете, где искать. Заваленный стартовый каскад из тройных тулупов, падение на тройном лутце, «бабочка» на акселе (двойном!), два падения с тройного флипа, повтор элементов, двойной сальхов в недокрут и каскад одинарный аксель — двойной тулуп с ошибкой... Пять падений, девять баллов штрафа, последнее 12-е место и всего 33,56 балла за технику. Даже фигуристки из Бразилии и Австралии иногда выступают лучше.

Неожиданный провал Погорилой в Финляндии и уход из спорта

Продолжает хит-парад ужасных выступлений Анна Погорилая. К предолимпийскому ЧМ-2017 она подошла в хорошей форме — стала второй на ЧЕ в Остраве, где уступила только Евгении Медведевой. На Погорилую рассчитывали как на одного из лидеров сборной, потому что последние два года она была в призах практически на всех международных стартах, в которых участвовала. В Финляндии поначалу тоже все было неплохо. Анна заняла по итогам короткой программы четвертое место и проигрывала Габриэль Дэйлман, которая была третьей, меньше балла. Учитывая более мощную техническую базу произвольной, чистое катание практически гарантировало бы Погорилой медаль.

Как бы не так. Стартовый элемент — тройной лутц. «Бабочка». Падение с тройного флипа, заваленные каскады, сорванная дорожка шагов... Из прыжков в тот день Анна сделала чисто только двойной аксель. Итог — 15-е место по произвольной и 13-е по сумме. «Забыть с концами то, что произошло, не смогла. Конечно, это невозможно, — говорила спустя время о том прокате Погорилая. — Причин произошедшего много, но какая главная — не знаю. Да и как я могу знать?».

Оправиться от шока Анна так и не смогла и завершила карьеру спустя сезон. После печально завершившегося ЧМ в Хельсинки Погорилая вышла всего на один старт — «Гран-при» в Канаде. Где выступила даже хуже, чем в Финляндии.

«Домино падений» от Загитовой после фурора на Олимпиаде

На ЧМ-2018 в Милане Алина Загитова выходила в статусе олимпийской чемпионки. Она только что дважды обыграла главного фаворита Игр — Евгению Медведеву — и завоевала важнейшую медаль четырехлетия. Чемпионат мира должен был стать красивым стартом, после которого хоть завершай карьеру. Алина могла уходить на пике и установить редкое достижение — выиграть финал «Гран-при», ЧЕ, ОИ и ЧМ в один год. Но относительно успешную короткую сменила ужасающая произвольная. В первый день соревнований Алина немного ошиблась на своем коронном элементе — каскаде тройных лутца и риттбергера.

Отставание от лидирующей Каролины Костнер было меньше балла — легко отыгрывается в произвольной, учитывая прыжковый набор Загитовой. Только вот справиться с «Дон Кихотом» на этот раз Алина не смогла. Уникальность программы Алины в том, что все прыжки тренеры ей поставили во вторую половину программы. Так Этери Тутберидзе эксплуатировала лазейку в правилах, по которой элементы, исполняемые в конце проката, получают бонусные баллы.

Только вот до Загитовой никто не отваживался делать абсолютно все прыжки в конце программы. Это огромный риск, так как плотность элементов из-за малого количества времени очень высокая — одно падение может, как домино, разрушить весь прокат. И если до ЧМ у Алины получалось выкатывать произвольную чисто (проблемы были скорее с короткой), то вот в Милане что-то пошло не так. Татьяна Тарасова предположила, что проблемы вызвал рост Загитовой — она выросла перед ЧМ на три сантиметра. Но истинных причин мы, наверное, не узнаем никогда. Три падения подряд, седьмое место по произвольной и пятое по сумме. Титула чемпионки мира и неофициального «Большого шлема» Алине ждать еще год.

Ужасающий дебют новой программы Медведевой

Не обошлась без провальных прокатов и Евгения Медведева. Медведевой очень тяжело давался переход к Брайану Орсеру. Двукратная чемпионка мира привыкала к новой команде, стране, методам тренировок, и это сказывалось на результатах. Медведева не смогла выиграть ни одного международного старта, впервые в карьере пропустила финал «Гран-при», но все же ехала на чемпионат России в Саранск с надеждами на тройку. Все-таки прыжковый набор она не растеряла, а серьезных конкурентов не было. Юниоры Трусова, Щербакова и Косторная на места в сборной не претендовали, а Загитову побеждать в Мордовии было необязательно.

Исход ЧР для Евгении решила короткая программа. Вариант от хореографа Орсера Дэвида Уилсона нещадно критиковали, поэтому Медведева представила в Саранске вариацию «Тоски» Джакомо Пуччини от Миши Ге. Дебют хорошей программы вышел провальным. Два падения, сорванный каскад и 14-е место. Ситуацию не спасла даже уверенная произвольная — Медведева стала седьмой и пропустила ЧЕ. Затем она попала на ЧМ и выиграла там бронзу, но это уже другая история...

Проблемы с прыжками Сотсковой и допинг-скандал

Завершает наш печальный хит-парад последнее выступление в карьере Марии Сотсковой. Мария была третьим номером сборной на Олимпиаде в Пхенчхане, выигрывала серебро в финале «Гран-при», где уступила только Алине Загитовой и показывала выдающееся катание, которое до сих пор многие считают эталонным. С прыжками и стабильностью у Марии всегда были проблемы, но в свои лучшие сезоны она собиралась и минимизировала количество ошибок. Но ей сильно мешал высокий для женского одиночного рост (172 см), а в сезоне-2019/20 она стала резко набирать в весе.

В результате прыжки посыпались, и на турнире в честь Дениса Тена Сотскова выдала худшую произвольную в карьере. Ни одного прыжка без ошибок, три падения, «бабочки» и недокруты... Мария заняла на этом старте восьмое место, потом вышла на «Гран-при Франции», где стала 11-й, и, по сути, завершила карьеру. Пикантности всей истории добавил тот факт, что Мария, похоже, пыталась бороться с весом нелегальными способами и бегала от допинг-офицеров. В сентябре РУСАДА дисквалифицировало Сотскову на десять лет.