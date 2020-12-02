Кусает губы, хихикает, стесняется фаты. Яркие эмоции Загитовой в новом выпуске «Ледникового Периода»

Уникальные фото о работе олимпийской чемпионки в качестве ведущей популярного телешоу.

Алина Загитова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Алина Загитова привыкла к яркому свету софитов и прохладному ожиданию выхода на площадку. Фигуристка кутается в теплую кофту и с улыбкой встречает Алексея Ягудина.

Алина Загитова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Возможно, главные люди этого шоу на одном фото! Других эмоций у олимпийской чемпионки рядом с Татьяной Тарасовой быть не может.

Алина Загитова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Даже короткие и блестящие платья, не совсем пригодные для соревнований, не могут испортить Алине настроение. Видно, что работа в роли ведущей девушке по душе.

Алина Загитова с дочерью Алексея Ягудина Мишель. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Небольшой мастер-класс перед стартом съемок для Мишель Ягудиной. Девочка не очень уверенно держится на коньках, но у Алины ее милые движения вызывают улыбку.

Алина Загитова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Недоумение Алины по поводу заниженных оценок, выставленных Еленой Исинбаевой. Загитова своим несогласием заставляет увесистые серьги крутиться с опасной скоростью.

Татьяна Волосожар и Алина Загитова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Вот чего фигуристка не ожидала получить в подарок — так это фату. Реквизит может пригодиться, ведь шоу не окончено. Но девушка немного смутилась и покраснела.

Алина Загитова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

В тени Алина обычно улыбается еще шире, комментарии судей приятны не только участникам шоу, но и телеведущей.

Алина Загитова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Позы девушки все свободнее — освоилась на новой работе, уверенно работает с текстом и чувствует себя раскованно перед камерой.

Алина Загитова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Некоторые моменты заставляют Алину кусать губы. Обида за несправедливые оценки?

Алина Загитова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Кончается все хорошо! Все-таки шоу — это не Олимпиада. Страсти не такие сумасшедшие, готовиться надо не четыре года. Можно выдохнуть и улыбнуться!