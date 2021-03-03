Сотскова получила за допинг десять лет. Теперь официально

Призер финала «Гран-при» бесславно завершила свою яркую карьеру.

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) официально сообщила о том, что бывшая спортсменка сборной страны Мария Сотскова дисквалифицирована на десять лет за нарушение антидопинговых правил. Слухи о неприятностях участницы Олимпиады-2018 ходили давно, но нынешняя информация все равно шокирует. Обычно за первый допинговый проступок спортсменов редко отстраняют больше чем на четыре года. Десятилетний дисквал за первый же инцидент может свидетельствовать только о том, что имел место не только положительный тест на запрещенку, но и обстоятельства, сильно отягчившие вину Марии.

Драконовская мера

Информация о том, что Сотсковой грозят десять лет дисквалификации, появилась еще в сентябре прошлого года. Тогда в СМИ просочились сведения о том, что звездная фигуристка пропустила три допинг-теста, сдала положительную пробу на фуросемид и, пытаясь оправдаться, принесла поддельную медицинскую справку. По горячим следам РУСАДА заявлял, что решение по «делу Сотсковой» пока не принято, и даже провел служебное расследование по поводу утечки конфиденциальной информации. Официального подтверждения всего этого кошмара нет до сих пор — собственно, ни РУСАДА, ни ФФККР не обязаны обнародовать все нюансы дела. Однако, судя по жесткости вердикта, все это очень похоже на правду.

Согласно неофициальным источникам, цепочка событий, которая привела к печальному финалу, началась в ноябре 2019 года, когда Мария провалила «Гран-при Франции» и после этой неудачи якобы решила завершить карьеру. Это довольно спорная версия, поскольку в апреле 2020 года Сотскова заявляла в интервью о планах продолжить выступления. Но, как бы то ни было, решение уйти на покой, даже если и было принято, не было зафиксировано официально. РУСАДА и ФФККР не получили письменного уведомления от Марии (а сама фигуристка, надо полагать, продолжала получать выплаты как кандидат в сборную страны). Поэтому у допинг-офицеров РУСАДА в марте 2020 года были все основания прийти к Сотсковой с внесоревновательной проверкой.

По данным RT, фигуристка предупредила контролеров, что она уже не тренируется и не является действующей спортсменкой, но все-таки уступила их требованиям и сдала анализ, который дал положительный результат на фуросемид. В качестве оправдания Сотскова предоставила документ, в котором говорилось, что лекарство с фуросемидом прописано ей врачом. Однако у клиники, выдавшей справку, не оказалось необходимой лицензии. В связи с этим спортсменку обвинили в подделке документов. Кроме того, Мария, видимо тоже на фоне решения о завершении карьеры, пропустила три допинг-теста. И такой букет нарушений логично потянул на десять лет дисквалификации, что является одним из самых суровых наказаний в истории нашего спорта.

Черная полоса

Марии Сотсковой 20 лет, и с лета прошлого года она не является действующей спортсменкой. На Олимпийских играх в Пхенчхане она заняла восьмое место, но считалась одной из самых талантливых фигуристок поколения Загитовой и Медведевой. В том сезоне-2017/18 она завоевала серебро двух этапов «Гран-при» и финала серии, а также чемпионата России. Но после Олимпиады результаты резко ухудшились, сама Сотскова жаловалась на пубертат, кроме того, ее добили личные проблемы.

Фуросемид — один из самых распространенных допинговых препаратов. Сам по себе он не дает физических преимуществ, но включен в список запрещенных веществ за свои маскирующие качества. Будучи сильнодействующим мочегонным средством, фуросемид выполняет роль диуретика и предназначен для вывода жидкостей из организма. После приема фуросемида помимо жидкости из организма выводятся калий, магний и масса других полезных солей. Кроме того, это эффективное средство для похудения. Теоретически его применение помогает скрывать факт употребления других запрещенных веществ. Еще одна причина, по которой фуросемид в черном списке для спортсменов, — побочные эффекты. При применении больших доз фуросемида может случиться остановка сердца. Поэтому он выписывается только по назначению врача при серьезных медицинских показаниях.

Возможно, эти показания были и у Сотсковой, но почему спортсменка, имеющая возможность лечиться в клиниках ФМБА, предпочла непонятное учреждение без лицензии — огромная загадка. Мария вроде бы не отрицала сам факт нарушения, хотя и настаивала на случайных обстоятельствах произошедшего. В октябре прошлого года она якобы дала интервью «Экспресс-газете», где рассказала, что действительно принимала фуросемид по назначению врача и делала это, не собираясь больше принимать участие в соревнованиях. Правда, достоверность самого интервью вызывает сомнения — текст с сайта газеты удалили, его можно найти только через кэш или цитирования в других СМИ.

По-человечески Сотскову очень жалко. После Олимпиады, где она была третьим номером нашей сборной после Загитовой и Медведевой, на эту фигуристку свалилось очень много бед. В апреле 2019 года она в рамках школы ЦСКА решила перейти от тренера Елены Буяновой к Светлане Соколовской, а через два месяца у спортсменки скоропостижно скончался отец. Семейная трагедия выбила девушку из колеи. Сначала она провалила Мемориал Тена, а потом — французский этап «Гран-при», заняв на нем последнее, 11-е место. А в декабре 2019 года снялась с чемпионата России в Красноярске, сославшись на проблемы со здоровьем (или уже решив завершить карьеру). С ноября 2019-го Мария действительно нигде не выступала, но намерений завершить карьеру публично не обозначала.

Праздник ледохода

Официальный уход 20-летней фигуристки случился только 8 июля — Сотскова мотивировала свое решение тем, что выходит замуж и хочет уделять больше внимания семье. Правда, и семейная жизнь тоже не заладилась. В январе 2021 года муж Марии, музыкальный продюсер Михаил Омельчук, публично сообщил о разводе, заявив, что «в одной семье не могут быть два творческих человека». Поэтому нынешняя новость о дисквалификации — это лишь финал жуткой черной полосы в жизни спортсменки. Кстати, сама Сотскова не унывает и еще в декабре объявила о создании собственной школы. Если этот проект является частным, то в принципе Мария может работать с детьми и во время дисквалификации. Проблемы могут возникнуть только в случае появления ее воспитанников в сборных региона или национальных командах любых возрастов.

Симптоматично, что по допингу Россия, к сожалению, удерживает первое место в фигурном катании. Для нас это третий допинг-случай за три года. До этого дисквалифицировали двух менее известных спортсменок — танцоршу Анастасию Шакун и парницу Александру Кошевую. Какое-то время они соседствовали в списке наказанных ISU с Дарьей Беклемищевой — женой Михаила Коляды, которая выступала за Венгрию, но тоже россиянка. Другими словами, какое-то время все официальные допинг-случаи в фигурном катании касались наших. Из последних нероссийских резонансных инцидентов вспоминается француженка, участница «Гран-при» Лорин Лекавелье, пойманная на кокаине. Но ее кейс спустя год до сих пор не получил продолжения, и санкций не наложено.

Теперь в России третья история — Сотскова, участница Олимпиады. Причем, как и в случае с двумя предшественницами, камнем преткновения стали мочегонные средства, диуретики. Когда в фигурном катании заламывают руки со словами «допинг все равно не поможет» — это лукавство.

27 марта Сотскова примет участие в официальном фестивале в Якутске «Муус устар» 27 марта — это праздник прихода весны и ледохода. Вместе с Марией «Соцковой», как написали на портале правительства Якутии, выступят Алина Загитова, Максим Ковтун и Александр Самарин. Насколько в данном шоу важны этические и антидопинговые нюансы, решать организаторам.