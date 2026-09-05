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Юниорский Гран-при ISU в Бангкоке 2026: обзор и реакция на золото россиян Льва Лазарева и пары Мария Фефелова/Артем Валов 5 сентября

Успех на юниорском Гран-при! Россияне завоевали два золота за один день

Максим Клементьев
Лев Лазарев.
Фото Global Look Press
Отличились Лев Лазарев, а также пара Мария Фефелова и Артем Валов.

Гран-при среди юниоров, 3-й этап
Бангкок, Таиланд
Юноши, итоговое положение
1. Лев Лазарев (Россия) — 260,90
2. Янхао Ли (Новая Зеландия) — 244,68
3. Хиро Каевтатип (Таиланд) — 229,51
Танцы на льду, итоговое положение
1. Мария Фефелова — Артем Валов (Россия) — 166,09
2. Зои Бьянки — Даниэль Базиль (Италия) — 160,28
3. Леа Иэнн — Луи Варескон (Франция) — 149,03

Наши фигуристы здорово выступили на юниорском Гран-при ISU в Бангкоке (Таиланд). За один день Лев Лазарев завоевал золото среди мужчин, а дуэт Мария Фефелова и Артем Валов стал лучшим в произвольном танце.

Празднование с креветкой

По итогам короткой программы Лазарев занимал сенсационно лишь второе место, отставая от лидирующего новозеландца Ли Яньхао на 0,18 балла.

София Дзепка.Дзепку подвел нелепый штраф, Лазарев уступил 18 сотых лидеру. Россияне — вторые после короткой программы на Гран-при в Бангкоке

Зато в произвольной россиянин исполнил четверные флип, лутц, сальхов, каскад квад-лутц — тройной сальхов — двойной аксель, 4+3 из тулупов, тройной лутц и заработал 174,43 балла, оставив своего главного конкурента далеко позади.

Примечательно, что оценки арбитров россиянин слушал с огромной игрушкой в виде креветки в руках. Лев таким образом решил посмеяться над самим собой: совсем недавно он отравился морепродуктами в Китае.

Фото ФФККР

«Приехал со льда, захожу в отель. Я думал, в таких местах все безопасно. С учетом того, что перед короткой программой я спал три часа, это, видимо, еще сильнее меня накрыло. Там были креветки и пельмени за 20 юаней. Это 200 рублей. Заведомо плохая идея», — рассказал Лазарев Sport 24.

16-летний Лев уже победил на двух этапах Гран-при — в Сиане (Китай) и Бангкоке (Таиланд), благодаря чему сможет принять участие в финале.

Мария Фефелова и Артем Валов с тренером Екатериной Рязановой.
Фото ФФККР

Победа в танцах

Соревновательный день в Таиланде начинался танцами на льду. Наш дуэт Фефелова и Валов лидировал еще после ритм-танца. В произвольном удалось укрепить преимущество: 100,76 балла и уверенное золото.

Вопросы возникали к дорожкам шагов, но все равно фигуристы набрали приличные уровни. Остальные же элементы Мария и Артем сделали на максимум и смогли преодолеть заветную сотню баллов.

София Дзепка.Дзепка выиграла этап юниорского Гран-при в Таиланде, несмотря на падение. И прошла в финал серии

Для Фефеловой и Валова эта победа стала второй подряд — ранее они выиграли золото на этапе Гран-при в Сиане. Причем тогда большая часть элементов ушла под пересмотр — в этот раз у дуэта Алексея Горшкова все было намного четче и точнее. Соответственно, Мария и Артем тоже вышли в финал юниорского Гран-при, который состоится 10-13 декабря в китайском Чунцине.

Российские фигуристы шикарно вернулись на международную арену. Помимо Лазарева, Фефеловой и Валова, два золота завоевала София Дзепка, а в парном катании победу одержали Полина Шешелева и Егор Карнаухов. На взрослом уровне лучшим стал Владислав Дикиджи — 5 сентября он выиграл награду высшей пробы на «челленджере» Kinoshita Group Cup в Токио.

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Фигурное катание
Лев Лазарев
Мария Фефелова/Артем Валов
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