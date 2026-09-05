Успех на юниорском Гран-при! Россияне завоевали два золота за один день

Отличились Лев Лазарев, а также пара Мария Фефелова и Артем Валов.

Гран-при среди юниоров, 3-й этап

Бангкок, Таиланд

Юноши, итоговое положение

1. Лев Лазарев (Россия) — 260,90

2. Янхао Ли (Новая Зеландия) — 244,68

3. Хиро Каевтатип (Таиланд) — 229,51

Танцы на льду, итоговое положение

1. Мария Фефелова — Артем Валов (Россия) — 166,09

2. Зои Бьянки — Даниэль Базиль (Италия) — 160,28

3. Леа Иэнн — Луи Варескон (Франция) — 149,03

Наши фигуристы здорово выступили на юниорском Гран-при ISU в Бангкоке (Таиланд). За один день Лев Лазарев завоевал золото среди мужчин, а дуэт Мария Фефелова и Артем Валов стал лучшим в произвольном танце.

Празднование с креветкой

По итогам короткой программы Лазарев занимал сенсационно лишь второе место, отставая от лидирующего новозеландца Ли Яньхао на 0,18 балла.

Зато в произвольной россиянин исполнил четверные флип, лутц, сальхов, каскад квад-лутц — тройной сальхов — двойной аксель, 4+3 из тулупов, тройной лутц и заработал 174,43 балла, оставив своего главного конкурента далеко позади.

Примечательно, что оценки арбитров россиянин слушал с огромной игрушкой в виде креветки в руках. Лев таким образом решил посмеяться над самим собой: совсем недавно он отравился морепродуктами в Китае.

Фото ФФККР

«Приехал со льда, захожу в отель. Я думал, в таких местах все безопасно. С учетом того, что перед короткой программой я спал три часа, это, видимо, еще сильнее меня накрыло. Там были креветки и пельмени за 20 юаней. Это 200 рублей. Заведомо плохая идея», — рассказал Лазарев Sport 24.

16-летний Лев уже победил на двух этапах Гран-при — в Сиане (Китай) и Бангкоке (Таиланд), благодаря чему сможет принять участие в финале.

Мария Фефелова и Артем Валов с тренером Екатериной Рязановой. Фото ФФККР

Победа в танцах

Соревновательный день в Таиланде начинался танцами на льду. Наш дуэт Фефелова и Валов лидировал еще после ритм-танца. В произвольном удалось укрепить преимущество: 100,76 балла и уверенное золото.

Вопросы возникали к дорожкам шагов, но все равно фигуристы набрали приличные уровни. Остальные же элементы Мария и Артем сделали на максимум и смогли преодолеть заветную сотню баллов.

Для Фефеловой и Валова эта победа стала второй подряд — ранее они выиграли золото на этапе Гран-при в Сиане. Причем тогда большая часть элементов ушла под пересмотр — в этот раз у дуэта Алексея Горшкова все было намного четче и точнее. Соответственно, Мария и Артем тоже вышли в финал юниорского Гран-при, который состоится 10-13 декабря в китайском Чунцине.

Российские фигуристы шикарно вернулись на международную арену. Помимо Лазарева, Фефеловой и Валова, два золота завоевала София Дзепка, а в парном катании победу одержали Полина Шешелева и Егор Карнаухов. На взрослом уровне лучшим стал Владислав Дикиджи — 5 сентября он выиграл награду высшей пробы на «челленджере» Kinoshita Group Cup в Токио.