Пока главная проблема Камилы — стабильность, но ей всего 14 лет.

Пусть и в отсутствие серьезных конкуренток, но Камила Валиева выиграла последний этап Кубка России. Она показала лучшую сумму баллов сезона, после чего возобновились разговоры о претензиях Валиевой на победу в Олимпийских играх. Камила, несмотря на юниорский возраст, уже сейчас показывает неплохой баланс техники и артистизма, но достаточно ли этого для победы на Играх в Пекине?

Валиева стала звездой еще до первой крупной победы

Камила — уникальная девочка и настоящее явление для российского фигурного катания, несмотря на свой юный возраст. Из огромной плеяды подающих надежды талантов Валиева выделяется тем, что очень рано получила звездный статус и уважение со стороны специалистов. Как правило, широкая общественность узнает о новом фигуристе после первой большой победы. Как минимум речь о юниорском чемпионате мира, как максимум — только после первых побед на взрослой серии «Гран-при». В случае с Валиевой о ней начали говорить еще задолго до первого международного турнира, когда у Камилы не было ни одного серьезного титула, если не считать таковым условный чемпионат Москвы.

При этом Камила даже не исполняла четверные прыжки, когда о ней уже говорили, как о потенциальной чемпионке Олимпиады. Наибольшее восхищение вызывают антропометрические данные Валиевой, которые идеально подошли бы для балета. Длинные руки и ноги, плавные движения, запоминающаяся хореография — все это ближе к паркету, чем ко льду. В фигурном катании девочки с такими данными, как правило, не задерживаются, у них не идут прыжки.

— Я увидела ее прокат впервые на показательных выступлениях, — восхищалась Камилой в интервью «Известиям» олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова. — Кажется, это был этап «Гран-при России». Сразу же меня покорила ее невероятная гибкость, растяжка. Есть мнение, что если человек хорошо растянут, то он прыгает не очень высоко. А она и прыгает отлично, и растяжка чудесная. Чувство позы, работа коньками — удивительно!

В январе Валиева может возобновить работу над четверным сальховом

Но у Камилы прыжки пошли, и теперь вслед за четверным тулупом она продемонстрировала на Кубке России тройной аксель. Пусть прыжок получился со степ-аутом, здесь важнее сама техника прыжка. У Валиевой прыжок легкий, пролетный, с хорошей высотой и запасом. Она полностью докручивает элемент, а значит, ошибка на приземлении — это скорее следствие малого количества практики.

Тройной аксель напрашивался давно, потому что двойной она исполняла чуть ли не лучше всех в сборной России (потенциальная соперница разве что Алена Косторная). К тому же в целом у Валиевой правильно поставленная техника прыжков, позволяющая наращивать количество оборотов. Четверной тулуп Валиевой судьи ISU в частной беседе называют практически эталонным, и сравнивать его нужно уже не с женскими квадами, а с мужскими.

Добавление тройного акселя в короткую программу сразу же изменило диспозицию Валиевой. Теперь она выглядит очевидным фаворитом короткой и может набирать достаточный запас перед произвольной, где пока что по технике она уступает, например, Александре Трусовой и Анне Щербаковой. Но у Камилы есть еще потенциал для усложнения, а главное — благодаря тройному акселю возможность менять контент.

Скорее всего, уже в ближайшее время Валиева попробует сделать триксель в произвольной. Как минимум один можно ожидать на чемпионате России в Челябинске, а в потенциале мы можем увидеть и два тройных акселя в произвольной вдобавок к четверным тулупам. Самое главное, что у Валиевой хватает для этого функциональной подготовки. «На мой взгляд, вариант с добавлением тройного акселя в произвольную более чем возможен, — сказала «СЭ» вице-чемпионка мира 2012 Алена Леонова. — Видно, что у Камилы еще есть резерв, она сможет выкатать программу с большим количеством элементов ультра-си».

И даже это не предел. По данным «СЭ», Камила ранее работала над четверным сальховом, и у нее даже было несколько практически успешных попыток. Работу отчасти сорвала пандемия, но элемент у Валиевой практически готов, и, как только у нее будет достаточно времени, она будет его восстанавливать. Скорее всего, тренировки с сальховом начнутся уже в январе: после чемпионата России единственным крупным стартом для Камилы станет разве что финал Кубка России (если она на него поедет). Юниорский чемпионат мира отменили, поэтому можно спокойно готовиться к следующему сезону.

Валиевой повезло — она на год раньше перешла во взрослые

В этом плане Камиле невероятно повезло. Ее и так подводят к дебютной Олимпиаде по уникальной схеме. Принято считать, что в наиболее выгодной позиции находятся те, кто выходит во взрослые сразу же в олимпийский год. До пубертата можно выдавать максимально сложный технический набор, за счет которого и выигрывать. Примеры — Тара Липински, Алина Загитова, Сара Хьюз. Только вот обратная сторона медали для таких юниорок, которые сразу же едут на Олимпиаду в первый взрослый сезон, — это скептическое к ним отношение судей. Они могут получать сверхвысокие оценки за технику, но компонентами явно будут уступать лидерам постарше.

Но не в случае с Валиевой. Во-первых, ее и так изначально выделяли больше в плане катания и хореографии, а не техники. А во-вторых, из-за пандемии международный юниорский сезон отменили, а взрослые лидеры выступают на российских этапах Кубка. В этих условиях Камила сначала наравне со взрослой сборной едет на контрольные прокаты, а затем выступает на одних и тех же стартах с лидерами сборной. Так как крупных международных турниров нет, весь мир следит за российскими и за Камилой в том числе.

По сути, переход во взрослые для Валиевой произошел на год раньше запланированного. «Не просто так Валиеву сняли с юниорских соревнований и поставили во взрослые, — считает Бестемьянова. — Цель — подготовить Валиеву к переходу во взрослые, дать ей время на адаптацию. Загитовой пришлось очень тяжело, она из юниорок сразу полетела на Олимпиаду. У Камилы есть год на подготовку, и это более удачная стратегия».

Пропустит Камила разве что чемпионаты Европы и мира, которые еще не факт, что состоятся. В ISU возрастной ценз на год отличается от российского, поэтому и возможны такие ситуации. В будущем девушки, скорее всего, смогут выступать на международных стартах только с 17 лет, но Валиевой это опять же не коснется: закон обратной силы не имеет и тех, кто уже выступает по взрослым, обратно в юниоры отправлять не будут.

Единственный реальный конкурент — это Щербакова

Если говорить о сухих цифрах, то Валиева на сегодняшний день при чистых прокатах может проиграть только Анне Щербаковой и Александре Трусовой. И то в случае крайне вероятного усложнения программ Камилы превосходство Щербаковой и Трусовой она отыграет.

Главное преимущество Валиевой над Трусовой — это потенциал для роста. Александра ставит перед собой невыполнимые задачи и хочет исполнять в одной программе пять и больше четверных. Но мало того, что это большой риск, так даже и чистое исполнение квадов против Камилы на ОИ не будет гарантией победы. Валиева может добавить в свои программы новые элементы, а заявка Трусовой и так близка к максимальной. Практика показывает, что в соревновательных условиях больше трех прыжков ультра-си Александра исполнить не может.

Щербакова, вероятно, главный противник Валиевой и самый очевидный кандидат на победу помимо Камилы. В отличие от Трусовой Анна показывает очень стабильное катание. Если еще два сезона назад Анна редко каталась чисто, то с началом взрослой карьеры ошибки у нее встречаются крайне редко. В этом плане она превосходит и Валиеву. Но проблемой для Анны может стать пубертат, который у нее уже начался и в следующем сезоне явно выйдет в активную фазу.

Анна Щербакова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Другие кандидаты на победу в Пекине, по крайней мере сейчас, явно Камиле уступают. Алена Косторная обретает новое лицо в команде Евгения Плющенко и не растеряла в целом своей прежней магии, но сильно проигрывает Валиевой по технике. И вряд ли успеет за оставшееся время это отставание нагнать, особенно если учитывать проблемы со здоровьем.

Елизавета Туктамышева в лучшей для себя ситуации может претендовать разве что на саму путевку в Китай, а там — вероятно, на бронзу. Для победы ей не хватит ни техники, ни компонентов: по второй оценке Елизавета справедливо проигрывает другим россиянкам. Евгению Медведеву, как и Алину Загитову, вообще сложно брать в расчет. Если у первой неясны сроки возвращения в спорт из-за травмы спины, то вторая и вовсе решила, что «Ледниковый период» интереснее борьбы за медали. Но даже в случае теоретического участия Медведевой и Загитовой на одном турнире с Валиевой фаворит очевиден, и это Камила.

Из иностранных фигуристок потенциально соперничать с Валиевой могла бы только Рика Кихира, но пока что у нее сложности с тренировками из-за переезда в Европу. Фактор икс — Ен Ю из Кореи, но она редко исполняет свои программы чисто. Сборная США надеялась на Алису Лью, но у нее пубертат — вряд ли она вообще доедет до Игр. Без нее американцы будут представлены только Мэрайей Белл и Бреди Теннелл — неплохими спортсменками, но без ультра-си и со средними компонентами.

Камила слишком много думает во время проката

Нестабильность — это пока что главный бич Камилы, из-за нее она может не только проиграть Олимпиаду, но в случае форс-мажора даже пропустить Игры. Судя по всему, основная причина — в психологии: Валиева часто замыкается в себе и отвлекается во время проката на посторонние мысли. Так, единственное падение на последнем этапе Кубка России в Москве Камила в разговоре с тренером объяснила тем, что задумалась, как правильно сделать элемент, и слишком переживала.

Поэтому при подготовке к Олимпиаде важнейшей задачей для Тутберидзе и ее тренерского штаба будет грамотная ментальная работа с Камилой. Второй сложный момент — это программы. Уникальные данные Валиевой нужно правильно использовать, и если программы прошлого сезона с этим справлялись на «отлично», то к постановкам этого года у специалистов есть ряд вопросов.

Идеальным решением было бы дать возможность поработать с Камилой иностранному хореографу, но вряд ли это будет возможно. И дело даже не в пандемии (летом 2021-го, скорее всего, вопрос с вирусом так остро стоять не будет), а во внутренних правилах «Хрустального». Для Тутберидзе комфортнее, когда за все программы отвечает Даниил Глейхенгауз от начала и до конца — от момента постановки до непосредственных прокатов на соревнованиях.