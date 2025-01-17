Атака на ученицу Плющенко и падения в борт. Как прошло первенство Москвы младшего возраста

Юные фигуристы столицы представили свои программы на первенстве младшего возраста.

Первенство Москвы (младший возраст)

Итоговое положение

1. Виктория Стрельцова — 287,73*

2. Анна Докукина — 262,55

3. Екатерина Корчажникова — 262,44

*Результат по сумме трех дисциплин: короткая программа, элементы и произвольная программа.

В ледовом дворце «Мечта» состоялось первенство Москвы по фигурному катанию среди младшего возраста. Турнир не такой значимый, как чемпионат по прыжкам, но юные звезды Стрельцова, Парсегова, Солнцева, Сарновская и многие другие представили свои программы с элементами ультра-си. Далеко не все блистали, но классные прокаты тоже присутствовали.

Сарновская vs Костылева

Казалось бы, такие камерные соревнования не могут вызвать ажиотаж, однако мероприятие сразу же обозначилось небольшим скандалом — впрочем, куда же без этого в фигурке? В день коротких программ подопечная «Ангелов Плющенко» София Сарновская обошла всех своих соперниц из «Хрустального». И ничего, если бы сей «несправедливостью» возмутились их тренеры, но недовольство поспешила выразить мама Лены Костылевой, которая также занимается у Плющенко.

«Мне по барабану эта наглая семейка Саранчи. У Лены нет контракта. Сегодня здесь, а завтра там, где будут заниматься. А вот в «Ангелах Плющенко» этот нарыв в виде гнили семейства Саранчи останется. Или вы не болеете за академию Плющенко и Евгения Викторовича. Чтоб у него, наконец, появились спортсмены, с которыми можно дать настоящий большой результат? А не покупать судей», — написала Ирина Костылева в чате Telegram-канала «Фигурное катание».

Костылева-старшая за два дня успела побывать в разных чатах и высказывалась довольно жестко. Рубила не то правду, не то матку. Вскоре, правда, гневный комментарий выше она удалила, но многое из интернет-дискуссий осталось.

На минутку: Лена Костылева даже не принимала участие в этом турнире. Противостояние Сарновских и Костылевых — давнее и уже классическое в юниорском фигурном катании, о маме Сарновской негативно высказывалась и мама Арины Парсеговой. Разобраться, на чьей стороне правда и есть ли она тут вообще, почти невозможно.

Как уже было сказано, обе юные фигуристки тренируются в «Ангелах Плющенко», так что отреагирует ли на происходящее гендиректор академии Яна Рудковская — тоже вопрос. Вероятно, решения назрели.

Четверные и падение Чистяковой

А что, собственно, с первенством? Компоненты Софии и вправду выглядели высокими. Даже с ее большим опытом выступлений в шоу первое место фигуристки после короткой программы выглядело скорее сенсацией, чем ожидаемым развитием событий.

Но в пятницу достаточно новый и светлый ледовый дворец «Мечта» расставил всех по местам — и не все остались довольны. Первой восходящей звездочкой была Арина Парсегова, получившая известность в том числе и из-за конфликта с академией «Ангелы Плющенко». Чистый прокат и 232,41 балла — но они не позволили выйти в лидеры, да и было ощущение, что Арина не совсем чувствует и понимает музыку.

Алиса Чистякова удивила аж двумя попытками четверного тулупа, обе из которых оказались неудачными: на первом прыжке фигуристка и вовсе очень неудачно упала, с размаху врезавшись в борт. Сразу за ней чистым четверным сальховом в каскаде ответила Екатерина Стоцкая: в ней соединились высокие прыжки, быстрое катание и природное скольжение. Четверными удивили и Валерия Литвинчева, Анна Докукина, Полина Солнцева и многие другие.

Тут же стал заметен пробел в организации соревнований: иногда выставление оценок затягивалось настолько, что фигуристки на льду начинали замерзать в ожидании своего выступления.

Кто выиграл?

София Сарновская показала рабочий прокат: несмотря на то, что не все спортсмены «Ангелов Плющенко» отличаются стабильностью, эта фигуристка выглядела достаточно уверенно. Однако в программе не было ни одной попытки ультра-си, а конечный результат в 249,61 весьма удивил: такая сумма подразумевает серьезные ультра-си-элементы. Именно у спортсменов Евгения Плющенко с ними в нынешнем сезоне тяжело. В том числе, вероятно, из-за подготовки к масштабным ледовым шоу. Вопрос приоритетов скорее философский, и правильного ответа тут нет.

Лидер после двух видов программы Виктория Стрельцова заставила соперниц отступить: высокий и уверенный четверной сальхов под музыку из «Пиратов Карибского моря» выглядел блестяще. Полное погружение в образ и отточенная техника позволили фигуристке сохранить первенство и после произвольной программы. Показалось, что именно она была той самой уверенной в своих силах и подготовленной чемпионкой.

Сиять на большом льду эти спортсменки будут не сейчас, а спустя несколько лет — это даже не совсем поколение Олимпиады-2030. Однако уже сегодня видно, что бойня за лидерство идет даже среди детей. И их родителей.