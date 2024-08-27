«СЭ» поговорил с мамой пострадавшей Варвары Горобченко.

Главная новость в российском спорте сегодня — новый допинг в фигурном катании. Правда, не на уровне сборной, а далеко в регионах — на пять лет дисквалифицирована за мельдоний и сибутрамин Варвара Горобченко. Тем не менее она стала крайне медийной из-за того, что победительницу первенства Волгоградской области по КМС 2021 года представляют как фигуристку «Ангелов Плющенко». Сама академия заявила, что речь только о сборах и о наличии проблем с РУСАДА тренерский штаб не знал.

«СЭ» нашел маму 17-летней Варвары Светлану Горобченко, и оказалось, что в истории все не так однозначно. Во-первых, она не согласна с решением РУСАДА и рассказывает почему. Во-вторых, она не обвиняет тренеров школы Плющенко, а, наоборот, берет вину на себя.

Расследователь РУСАДА выкидывала то, что ей не нужно

— Светлана, вашу дочь признали виновной в антидопинговом нарушении. Хотелось бы вашу позицию услышать. Будете апеллировать?

— Апеллировать я не буду, потому что вся эта история была очень травматична для моего ребенка, продолжать ее не хочется, это нанесет лишь травму сильнее. Тем более в РУСАДА вообще не учитывали, что она несовершеннолетняя, защищенное лицо. То есть сама она не могла ничего по своей инициативе сделать.

Мы предоставляли документ, что это не она, а другое лицо принимало препараты и в организм спортсменки случайно попали следы. Но почему-то приняли сторону Валерии Сергеевны Герман из РУСАДА, которая вела расследование. Никаких доказательств, что у Вари были эти таблетки, она не представила. Просто говорила: такого, как вы говорите, быть не могло. Чисто эмоции. Никаких документов, не был проведен опрос спортсменов, которые находились с Варей в одном зале на соревнованиях, в одной комнате, по сути, в поезде, в котором все ехали на соревнования. Они могли бы сказать, что никогда при ней не было никаких таблеток, что она была против их приема.

— Но что-то помимо пробы должны же были представить в ответ на ваши доводы.

— Герман рыскала по соцсетям, выкидывала то, что ей не нужно, оставляла только то, что нужно. Например, она приводила видео, что, мол, Варя хотела похудеть, показывала коктейли, каши, которые дочь якобы собиралась со мной есть. На самом деле она их не ела, более того — на одном из видео Варя достает бутылку биодобавки «Омега-3» и говорит: «Я не буду пить это, я не пью таблетки». Почему-то эту фразу из ролика как раз убрали. Отдел расследований пришел к однозначному выводу, что виновата я, а не дочь. Это не устроило Герман, она сделала опять все по-своему, поэтому заседание оттягивалось на долгий срок.

Моя дочь в принципе не пьет таблетки, не лезут они в нее, организм такой. Только растворы ей давала. Поэтому Варе нанесли большую травму, она знает, что ничего никогда не пила, что произошла несправедливость в чистом виде. И подавать апелляции я не буду — пусть она это забудет и оставит позади. Дальше я не пошла только из-за ее морального состояния. Карьеру мы и так закончили полгода назад, теперь надо учиться в институте.

Фото Соцсети

В нашей стране не обращают внимания на статус защищенного лица

— И еще нам не повезло, что это заседание прошло после слушаний по делу Валиевой, — вспоминает Горобченко. — Они переносили, затягивали, и я поняла, что они ориентируются на решение по Камиле. Когда я услышала, что Валиевой дали четыре года, то поняла, что нам будет не меньше.

— Потому что им надо показать борьбу за чистый спорт?

— Ну да.

— Но вы же не отрицаете, что проба настоящая? Можете рассказать вашу версию?

— Да, в пробу препараты попали каким-то образом. Я доказывала, что таблетки были куплены моей мамой, предоставляла фотографию, что у нее в аптечке все это есть. Но не хочу сильно вдаваться в подробности. Просто на заседании РУСАДА не было доказательств, что Варя именно принимала. Все сошлось на том, что обнаружено — значит, принимала.

— Знаете, ну в допинге как принято: проба — уже доказательство, отбиваться надо тем, против кого есть обвинение.

— Но когда речь идет о защищенном лице, то доказывать вину должны как раз они. В нашей стране на это даже не обращают внимания. На мой взгляд, так не должно быть.

— Резюмируя: вы и сейчас не до конца понимаете, как так вышло, или скорее недосмотрели?

— Я недосмотрела, упустила, допустила произошедшее, да. Но это только моя вина. Просто она выпила из стакана, где уже были таблетки растолчены.

Тот же сибутрамин содержится в редуксине, который люди в возрасте принимают для снижения холестерина. Варя не могла его принимать, так как вес у нее был стабильный. Это видно по диспансеризациям два раза в год, по фото и видео. Если бы она его принимала, то наверняка бы весила не 58-59 кг, а гораздо меньше.

Фото Соцсети

Не понимаю, откуда шумиха на тему академии Плющенко

— Везде про Варвару пишут как про фигуристку «Ангелов Плющенко». Вы действительно туда перешли и катались в группе Юлии Липницкой?

— Нет, это не так. Мы числились в Волгограде, в Спортивной школе по зимним видам спорта, нашим официальным тренером была Светлана Хаблова. В «Ангелах Плющенко» мы были на сборах на коммерческой основе. Когда у нас забрали пробу — это произошло на соревнованиях на призы президента ФФКМ в апреле 2023 года, — нам объяснили, что соревнования под эгидой федерации и государства для нас закрыты. В волгоградской школе нас перевели в платную группу, на коммерцию, а в соревнованиях мы участвовали, в которых могли, — не под эгидой ФФККР, там, где они проводятся на взносы. Поэтому я не могу понять, откуда такая шумиха на тему «Ангелов Плющенко». Мы туда впервые приехали в 2022 году, но приезжали наездами: месяц там — месяц здесь. Соревнования все были в Волгограде, мы туда ездили.

Только я сопровождала свою дочь, в том числе на соревнованиях, где брали пробы. Мы, кстати, на том турнире набрали 109 баллов, а на предыдущем — на 15 больше. Прекрасно видно, что эти препараты ей не нужны. Она чувствовала тогда дискомфорт. Возможно, из-за тех самых случайно попавших препаратов.

Вы же, наверное, позвонили из-за того, что все говорят про «Ангелов Плющенко»? Весь сыр-бор из-за этого? Варя максимум в десятку входила на всероссийских соревнованиях.

— Ну, отрицать не буду.

— Здесь они совершенно ни при чем. В этот момент именно я же была с дочерью. Естественно, никогда на сборах у Плющенко нам никто не говорил: «Выпей такое лекарство, вам поможет». Не знаю, как можно здесь обвинять тренеров академии