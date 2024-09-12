«Это надо немедленно прекратить». ВАДА скрыло документы в пользу Валиевой

Дело российской фигуристки становится частью больших разборок в мире антидопинга.

Американские журналисты опубликовали скандальную информацию о том, что в ходе подготовки к суду по делу Камилы Валиевой ряд фактов был подтасован ради того, чтобы добиться максимального наказания российской фигуристки. В распоряжении агентства AP оказалась переписка гендиректора ВАДА Оливера Ниггли и главы отдела расследований Гюнтера Янгера, из которой следует, что выводы эксперта о возможности «непреднамеренного заражения запрещенным триметазидином» были засекречены. Не факт, что судьи согласились бы с такой трактовкой, однако настрой всемирных борцов с допингом на репрессивный лад в отношении юной спортсменки на фоне недавного оправдания лучшего теннисиста мира Янника Синнера, мягко говоря, шокирует.

У нас большая проблема

Скорее всего, слив рабочей переписки ВАДА в американское СМИ — часть разборок между всемирным агентством и их коллегами из США. Конфликт начался с рассекречивания дела об оправдании китайских пловцов перед Олимпиадой-2020 (там тоже фигурировало заражение триметазидином). Сейчас разговор на повышенных тонах ведется уже на уровне Конгресса США и МОК — руководителям ВАДА грозят уголовными делами и «законом Родченкова», а агентство в ответ обещает лишить Лос-Анджелес права на проведение Олимпиады-2028. Одновременно со взаимными упреками появляются разоблачительные публикации, и «слив по делу Валиевой» — видимо, одна из них. Во всяком случае, американцы и ранее отмечали, что жесткость приговора в отношении Камилы идет вразрез с той легкостью, с которой ушли от ответственности пловцы из КНР.

По информации источника AP, имя которого не разглашается из соображений безопасности, экс-директор лаборатории в Лозанне Марсьяль Сожи, нанятый по запросу РУСАДА, перед началом судебного процесса провел эксперимент. Специалист пришел к выводу, что частицы раскрошенной на столе таблетки, содержавшей триметазидин, вполне могли попасть в приготовленный дедушкой Валиевой десерт и привести к положительному результату допинг-пробы. И это очень логично, поскольку в случае с китайцами достоверными признаны версии «заражения допингом» через кухонную посуду и вытяжку. На основании заключения Сожи адвокаты россиянки имели бы весомый аргумент в ее защиту, однако мнение специалиста просто исчезло из досье ВАДА.

«Гюнтер, у нас большая проблема, — говорится в рабочем письме Ниггли, которое оказалось в распоряжении AP. — Так получилось, что Сожи сделал заключение по Валиевой крайне благоприятное для нее. Если это мнение РУСАДА, то мы должны оставаться непричастными к этому. Связываться с таким заключением, которое будет использовано в суде, — это для нас очень большая проблема. Мы должны это срочно прекратить». Подобная заряженность чиновника ВАДА на доказательство вины спортсмена прямо противоречит Всемирному Антидопинговому кодексу, который говорит, что агентство обязано учитывать «любые имеющиеся доказательства, указывающие на отсутствие оснований для расследования».

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Абсолютно заказная история

«Статья AP содержит ряд фактических неточностей, — приводит Р-Спорт реакцию ВАДА на скандальную публикацию. — В ходе разбирательства в суде первой инстанции независимым экспертом по заказу РУСАДА был проведен эксперимент. Таким образом, не ВАДА должно было решать, могут ли результаты этого эксперимента быть использованы РУСАДА — организацией, которая его заказала, и если да, то каким образом. Эксперимент не был частью расследования ВАДА, и руководство ВАДА не допускало необоснованного вмешательства в работу организации, которая является независимой в оперативном отношении. Генеральный директор ВАДА отметил, что организация никоим образом не должна быть вовлечена в подготовку отчетов сторонами в суде первой инстанции, учитывая право ВАДА на апелляцию».

Впрочем, как мы знаем из всех прошлых допинговых скандалов, Всемирное агентство никогда не признает свою неправоту и всегда с пеной у рта доказывает собственную непогрешимость. Например, тот же Сожи (который в прошлом был другом беглого российского ученого Григория Родченкова) в свое время опровергал обвинения о наличии в российских пробах из Сочи-2014 чужих ДНК, объясняя это побочными эффектами от длительного хранения замороженных колб. Однако и тогда уважаемого эксперта никто не послушал, ведь обвинить Россию в манипуляциях с анализами для ВАДА было намного выгоднее с политической точки зрения.

«Первоначально не хотели рассматривать дело Камилы Валиевой по справедливости, — заявила «СЭ» депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова. — Мы прекрасно понимаем, что история с умышленным приемом запрещенного вещества — это точно не про Камилу. К тому же ВАДА специально затянуло процесс, чтобы придать этому случаю максимальную скандальность. Дотянули до совершеннолетия спортсменки, чтобы рассматривать дело в другой форме. Конечно, это абсолютно заказная история. В этом нет никаких сомнений. Причем Камиле дали серьезный срок, который не дают за микродозу никогда. Не сомневаюсь, что они специально убрали мнение эксперта. И заметьте: детали всплыли только после вручения американцам медалей!»

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Самое жесткое из возможных наказаний

Напомню, что скандал вокруг Валиевой разгорелся во время Олимпиады в Пекине, когда стало известно: звездная фигуристка 25 декабря 2021 года на победном чемпионате России сдала положительную пробу на кардиологический препарат триметазидин. После этих соревнований, пока шел процесс обработки анализов, Камила, не зная о своих проблемах, успела выиграть чемпионат Европы, а также помочь сборной ОКР завоевать золото командного турнира Игр-2022. Из-за кадровых трудностей на фоне пандемии Стокгольмская лаборатория вместо трех недель исследовала анализы больше месяца — извещение Камиле пришло только 9 февраля после завершения командника.

Из-за халатности тестирующей организации в конфликт оказались втянуты более двадцати других спортсменов, причастных к распределению наград командного турнира. При этом ВАДА изначально говорило, что не сомневается в виновности Валиевой. И спортивный арбитраж, увы, полностью встал на сторону обвинения. После нескольких раундов заседаний судьи озвучили самое жесткое из возможных наказаний — четырехлетнюю дисквалификацию Валиевой и лишение ее наград с 25 декабря 2021 года. «Тщательно рассмотрев представленные доказательства, CAS пришел к выводу, что Валиева не смогла доказать, что она не принимала допинг умышленно», — говорилось в заявлении арбитража.

Ключевым моментом в обвинительном приговоре стала история попадания триметазидина в организм спортсменки через клубничный десерт, якобы приготовленный для Камилы «дедушкой». Этот человек по имени Геннадий Соловьев — не кровный родственник Валиевой, а отец бывшего друга матери спортсменки. Он давал показания во время предварительного суда в 2022 году, но категорически отказался свидетельствовать в ходе основного процесса осенью 2023-го. И это не помешало адвокатам утверждать: кардиологический препарат очутился в продукте питания через разделочную доску, на которой измельчались лекарства и готовились лакомства в дорогу перед отъездом «внучки» на чемпионат страны в Санкт-Петербург. Суд признал эту версию несостоятельной, хотя эксперт, как теперь выясняется, заявил об обратном.