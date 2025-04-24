Фигурное катание
Гран-при России Новости Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Олимпиада
Чемпионат Европы
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 14:00

«Не устроили оценки дочери». В Екатеринбурге буйный отец фигуристки избил судью

В Екатеринбурге отец фигуристки избил судью
Егор Сергеев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Отец фигуристки избил судью соревнований по фигурному катанию в Екатеринбурге.
Пострадавшего увезли в больницу.

В российском фигурном катании произошел очередной скандал. В Екатеринбурге отец одной из спортсменок избил арбитра, будучи недовольным оценками, выставленными его дочери. Интересно, что два года назад этот мужчина уже попадал в сводки новостей, когда его засняли объезжающим пробку прямо по тротуару.

Что произошло

Инцидент случился вечером 23 апреля на тренировке в центре «Экспо». Адонис Мироев решил расквитаться с Михаилом Слободчиковым за то, что его дочь не заняла призовое место на соревнованиях, где тот был в составе судей.

По словам президента Федерации фигурного катания на коньках Свердловской области Владислава Уткина, пострадавшему арбитру понадобилась медицинская помощь.

«Один из родителей решил выместить свое недовольство работой судьи Михаила Слободчикова на соревнованиях по фигурному катанию. Родителя, видимо, не устроили те оценки, которые были выставлены его дочери. Вчера была большая эмоциональная составляющая, судью действительно увезли на скорой помощи. Голова болела и кружилась, видимо, было сотрясение. Тем не менее он уже в строю», — сказал Уткин РИА «Новости».

Фигурное катание
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Не первый раз

Мироев не первый раз кошмарит судей, но до этого момента до драки еще не доходило. Раньше все обходилось словесными перепалками и матом.

Как отметил президент федерации, фигурным катанием занимаются три дочери Адониса. Проблемы начались около года назад, когда девочки стали выступать на соревнованиях. Сейчас в федерации опасаются того, как ситуация скажется на проведении других турниров.

«Молчать уже нельзя. Если судьи теперь будут уходить с соревнований, боясь физического давления», — цитирует Уткина E1.

Гьерт Ингебригтсен.Отцу звездных бегунов грозит шесть лет тюрьмы. Его хотят посадить собственные дети

Нарушитель ПДД

При этом Мироев уже мелькал в региональных новостях. Весной 2023-го он на своем Range Rover с номером 999 проезжал по тротуару, запугивая пешеходов. Позже он заявил E1, что у него были на то причины. Адониса тогда нашли и оштрафовали.

В федерации фигурного катания подтвердили: судью избил тот же человек, что два года назад нарушил ПДД. Сам Адонис вину не признает, Слободчиков уже снял побои и написал заявление в полицию.

Фигурное катание
Читайте также
Никас Сафронов написал портрет биатлонистки Домрачевой
Суд приговорил генерала Ивана Попова к пяти годам колонии
Трамп вновь недоволен Зеленским из-за переговоров. Что пишут СМИ
ФСБ показала кадры предотвращения теракта в Нижегородской области
Василевский – победный талисман Уфы, два овертайма в Ярославле и расклад на полуфиналы. Что произошло в Кубке Гагарина 23 апреля
В Екатеринбурге отец фигуристки избил судью
Популярное видео
Агент Валиевой выгнал журналистку за вопрос о возврате медалей
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Лез под майку, целовал в губы, укусил за грудь». Еще один скандал с домогательством тренера

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости