Олимпийская чемпионка в парах будет выступать за США — и это настоящий героизм.

Камбэк года

Как там пела Земфира — «меньше всего нужны мне твои камбэки»? Есть подозрение, что песня была не про фигурное катание, потому что ему как раз очень нужна была такая акция. Особенно парному катанию, которое в последнее время начало покрываться мхом и камышом, напоминая один известный вид ландшафта. Болотоведение — очень интересная наука, погуглите, но дублировать ее в спорте — совсем лишнее.

И 37-летняя украинка Алена Савченко решила поломать привычное положение дел. Она не выступала с предыдущего олимпийского сезона. С чем бы это сравнить? Ну, это как если бы Бьорндален взял да и вернулся в биатлон. Конечно, Савченко не была постоянным доминантом, на ее счету «всего лишь» одно золото и две бронзы Олимпиад и шесть выигранных чемпионатов мира. Но по характеру, вкладу в спорт, долголетию это один из выдающихся спортсменов в фигурном катании XXI века — в одном ряду с Евгением Плющенко, Юдзуру Ханю и Тессой Верчу/Скоттом Мойром.

Несколько лет ее карьеры были ознаменованы противостоянием с российской парой Татьяна Волосожар/Максим Траньков. В Сочи золото завоевали именно россияне. При этом Траньков рассказал «СЭ», что не сильно удивлен новости о возвращении:

«Алена — фанат своего дела и этого вида спорта, она уже вписала свое имя в историю, но хочет брать все новые вершины, ставить рекорды. Я знаком с Аленой, в целом меня эта новость не удивляет. Не могу назвать ее обыденной, конечно, но Алена всегда говорила, что она бы еще вернулась, выступала, если бы Бруно Массо (бывший партнер. — Прим. «СЭ») хотел. Она любит соревноваться, я сам с ней соперничал и хорошо это знаю. Если она готова и физическое состояние позволяет, почему нет?»

Савченко может стать соперницей наших?

Пока расклад в парном катании в преддверии Олимпиады в Пекине однозначен — есть три российские пары и две китайские, которые разыграют медали. Действующие чемпионы мира — Анастасия Мишина и Александр Галлямов, но фаворитами скорее стоит назвать хозяев, пару Суй Вэньцзин/Хань Цун. Без длительной подготовки они проиграли в Стокгольме нашим лишь два балла. Очевидно, в Поднебесной бороться с ними будет еще сложнее, в том числе и паре из Москвы Евгения Тарасова/Владимир Морозов, которую тренирует Траньков и штаб Этери Тутберидзе. Есть и действующие чемпионы Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, которые на последнем чемпионате мира стали третьими.

Но тут есть юридический момент — чтобы попасть на Олимпиаду, Савченко нужно американское гражданство. Получит ли она его так быстро — большой вопрос. Пока ситуация выглядит так, что за Олимпиаду украинка борется теоретически, а вот за чемпионат мира и другие турниры под эгидой ISU — реально.

— Савченко станет соперником вашей пары Евгения Тарасова/Владимир Морозов, других россиян? — вопрос Транькову.

— Пока сложно говорить о перспективах, даже партнер неизвестен. В случае Алены вообще ничего нельзя утверждать, нужно сначала увидеть. Но осталось не так много времени для тренировок, чтобы скататься. Нужно получить разные разрешения. Еще надо на национальном чемпионате отобраться в сборную. Очень много факторов. В Германии была одна пара такого уровня, в США их немного, но по крайней мере чемпионат есть, — говорит тренер.

Пока вся информация о возвращении Савченко ограничивается заметкой на официальном сайте Союза конькобежцев Германии (DEU). Там говорится, что 37-летняя спортсменка заявила о переходе в федерацию и подала заявку на разрешение представлять США. Президиум DEU дал добро.

Почему США и сложно ли будет отобраться?

«Я очень рада следующему этапу моей карьеры и благодарна федерациям за то, что они сделали этот шаг возможным. С энтузиазмом и целеустремленностью верю, что можно ставить цели и достигать их на каждом этапе нашей жизни и карьеры. Я с нетерпением жду захватывающего будущего в США», — говорит сама Савченко.

Кроме того, прямо в новости официально подчеркивается причина перехода: «В Германии в настоящее время нет партнера для шестикратного чемпиона мира, сердце которого все еще горит соревнованиями. Поэтому она оставила место своих тренировок в Оберстдорфе, где долго тренировалась, и продолжила спортивный путь в Америке». По информации Spiegel, новым партнером станет 21-летний Томми-Джо Найман.

Последним соревнованием Савченко был чемпионат мира 2018 года, в конце марта, еще по старой судейской системе, когда GOE ставились от -3 до +3. Тогда вместе с Массо она набрала 245,84 балла — это на 18 больше, чем победители последнего чемпионата, но сравнивать эти цифры неуместно, да и возможности у Алены другие. Еще недавно она заявляла о желании выучить тройной аксель и четверные, но и в США партнера, готового к таким подвигам, может не найтись. Заявить — не значит сделать.

В общем, перспективы борьбы за высокие места для Савченко туманны. Ее история будет идеальным воплощением кубертеновского принципа про «главное — участие». В парах уже есть легендарная 41-летняя Зоя Джонс, которая продолжает выступления. Хореографом Савченко был другой британец, Кристофер Дин, который вместе с Джейн Торвилл брал в похожем возрасте бронзу на Играх-1994.

Прав Траньков: если говорить о спортивных задачах, главной видится отбор на чемпионате США. Если все же говорить про Олимпиаду, тут Савченко может «напихать» своим будущим партнерам по сборной — две американские пары на чемпионате мира шли после короткой программы на 6-7-м местах, что позволяло завоевать три путевки на Игры-2022. Но в произвольной потеряли преимущество.

И если Савченко и ее партнер каким-то чудом попадут в Пекин, то как раз на шестерку претендовать могут. При результатах у лидеров за 225 шестые по итогам ЧМ канадцы Мур-Тауэрс/Маринаро набрали 195,29 балла — посильный рубеж. Чтобы попасть в сборную, понадобилось бы набрать на чемпионате США больше 205,29 (примерно то же самое с учетом домашней наценки), — но в восьми баллах за парой Каталанг/Джонсон расположились еще две. Чемпионы, Книрим/Фрэйзер, и вовсе выглядят недосягаемыми (228,10). Так что Савченко явно выбрала не самый легкий путь.

Впрочем, по-другому к своей шестой Олимпиаде (или 15-му чемпионату мира) Алена пойти и не могла. Недавно представитель МИД России Мария Захарова, комментируя известную украинскую футбольную форму на Евро, посоветовала: «Становитесь спортивными героями, и будет вам слава». Уроженка Киевской области, начавшая кататься в 1989 году, — как раз тот случай.