У фигуристки Муравьевой украли талисман на чемпионате России по прыжкам. Девушка грозится обратиться в полицию

Пропала салфетница в виде мягкой игрушки.

На чемпионате России по прыжкам в Санкт-Петербурге произошел скандал — у 18-летней фигуристки Софьи Муравьевой украли талисман. Салфетницу в виде мягкой игрушки, изображающей персонажа аниме Сейлор Мун, стащил неизвестный.

Девушка будет обращаться в полицию

Талисман для девушки не шутка. Начались серьезные поиски. Изначально в фан-группе фигуристки сообщили, что Софья забыла салфетницу на подиуме и попросили того, кто забрал вещь, вернуть ее владелице. А обладавших какой-либо информацией по ситуации — сообщить команде фан-движения.

Однако чуть позднее в группе добавили — талисман украли: «Никто из организаторов и персонала не забирал салфетницу, это точная информация.

Доступ к этому подиуму был у зрителей. С коробки какой-то болельщик специально снял чехол в виде кошечки и оставил только сам ящик».

Кроме того, администраторы фан-группы сообщили, что у них есть портрет вора, и призвали его сдаться добровольно.

«Если вы это читаете, убедительно просим вернуть салфетницу Соне. Это очень дорогая и важная для нее вещь, которая с ней уже не первый год ездит на все соревнования. Пожалуйста, свяжитесь с нами, мы со своей стороны обещаем: вам будет обеспечена конфиденциальность в данной ситуации», — говорится в сообщении.

Дальше Софья пригрозила, что в ближайшее время пойдет писать заявление в полицию. «Просьба связаться со мной и моей фан-группой и вернуть мне мою вещь, тогда этот человек может избежать последствий!» — написала девушка в своем Telegram-канале.

На данный момент последнее предупреждение от фан-группы к похитителю — оставить талисман на нейтральной территории: «У человека, укравшего салфетницу Сони, есть возможность вернуть вещь своей истинной хозяйке без привлечения органов власти и сохранить свою конфиденциальность до завтрашнего утра. Салфетницу нужно привезти в «Юбилейный» и оставить у охраны. В противном случаев завтра утром охрана начнет просматривать камеры и будет написано заявление в полицию о краже имущества».

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Талисман приносит удачу?

Неизвестно, какова роль милого котика из «Сейлор Мун» в успехах Муравьевой, но в Санкт-Петербурге она действительно выступила неплохо. На минувшем командном чемпионате России по прыжкам Софья заняла второе место, набрав 111,81 балла.

Однако в воскресенье московские фигуристы уступили сборной Санкт-Петербурга в командном турнире. В сумме набрали 480,04 балла. Столицу вместе с Муравьевой представляли Макар Игнатов, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Иван Попов, Роман Савосин, Даниил Самсонов, Аделия Петросян, Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев.

У команды из Санкт-Петербурга на счету 482,1 балла. За культурную столицу выступали Дмитрий Алиев, Петр Гуменник, Владислав Дикиджи, Глеб Лутфуллин, Евгений Семененко, Николай Угожаев, Анна Фролова, Ксения Гущина, Анастасия Мишина и Александр Галлямов.