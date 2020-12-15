Трусова, Щербакова и Косторная рискуют не попасть на Олимпиаду. В чем их трагедия?

Уникальные фигуристки подняли фигурное катание на новый уровень, но им банально не хватает везения

Как и в любом виде спорта, в фигурном катании частично помогает везение. Это, конечно, не может служить оправданием плохим прокатам спортсменов или, наоборот, удачам некоторых из них. Везет, как говорится, сильнейшим. Но такой фактор тоже стоит учитывать. Недаром сейчас многие считают, смогут ли фигуристки попробовать отобраться на Олимпиаду в 15 лет. Именно чуть позже этого возраста с людьми начинают происходить психологические и физические изменения. И не всегда этот период можно пройти безболезненно.

А еще бывают и другие непредвиденные обстоятельства. Наверняка мало кто мог подумать в первой половине сезона-2019/20, что его концовка будет связана с отменой чемпионата мира. Это тоже своего рода невезение для некоторых спортсменок. Например, для Александры Трусовой, Анны Щербаковой и Алены Косторной, которые были лидерами весь тот сезон и должны были поехать на тот турнир. В этом материале рассуждаем о факторе везения (или, точнее, невезения) в карьере знаменитого трио и о том, как это может повлиять на их будущее.

Отмены чемпионатов мира и Европы

Первая возможность отобраться на Олимпиаду у Трусовой, Щербаковой и Косторной может быть в следующем году, если ее, конечно, не перенесут. На момент самого турнира Алене уже будет 18, а Саше с Аней — 17. Этот факт можно считать первым из случаев невезения спортсменок. Это актуально для сегодняшнего времени, когда практически все фанаты и специалисты ставят на играх на фигуристок, которые будут выступать в 15 лет. Отчасти поэтому фаворитом сейчас считается Камила Валиева (хотя это, разумеется, не единственный критерий).

Алена, Саша и Аня в прошлом году могли бы прочно застолбить место в сборной и на более долгий срок, чем один сезон. Если бы попали на чемпионат мира. Там они были бы фаворитами. Например, Трусова на тренировке перед турниром показала программу с пятью четверными — флипом, сальховом, лутцем и двумя тулупами. Могла, наконец, забрать свой первый международный титул Аня Щербакова. А Алена Косторная — завершить свой победный сезон золотой медалью на мировом первенстве.

Обо всем этом сейчас можно говорить только в сослагательном наклонении. Так же, как и про чемпионат Европы этого года — его тоже отменили. Вполне возможно, что одна из этих фигуристок могла бы взять там новый титул. Судьба чемпионата мира-2021 висит практически на волоске — учитывая отмену всех остальных крупных турниров, надежды провести этот старт не так много. Хотя она, безусловно, есть. Все-таки этот турнир предолимпийский, значит, на нем должны разыгрываться квоты на игры.

Но даже если чемпионат проведут, то далеко не факт, что на него поедут именно Трусова, Щербакова и Косторная. В этом сезоне только Аня катала программы с неплохой стабильностью, хотя и у нее были срывы. Да и четверной заявляли всего один в отличие от прошлого года. У Саши в произвольной на «Гран-при» России не получилось практически ничего, а Алена пока не восстановила тройной аксель. Без него фигуристка с одними из лучших оценок за компоненты не так конкурентоспособна.

Олимпиада под вопросом

Главный турнир — это все-таки Олимпийские игры. Трусова, Щербакова и Косторная точно не хотят ехать туда просто статистами. У них все еще будет такая возможность, но сделать это трудно. В первую очередь, опять же из-за Камилы Валиевой, которая недавно выучила тройной аксель и вставила его в короткую программу. Есть еще и Дарья Усачева. У этой фигуристки пока нет элементов ультра-си, но и без них она набирает оценки, сопоставимые с баллами Алены Косторной. А если Олимпиаду перенесут, то во взрослые успеет выйти Софья Самоделкина — спортсменка уже прекрасно прыгает тройной аксель и четверной сальхов, а недавно даже попробовала четверной риттбергер.

Но у Ани, Саши и Алены будет свое преимущество — они уже должны пройти перестройку организма и укрепить психику. А вот Софье, Даше и Камиле это пока только предстоит, причем здесь сложно загадывать, когда это все начнется и как быстро закончится. Техника тоже должна остаться при Трусовой, Щербаковой и Косторной — четверные Саши никуда не исчезли ни после 15 лет, ни после ухода от Тутберидзе. В части второй оценки тоже есть куда расти, и как раз к Олимпиаде можно успеть поставить лучшие программы.

Сам отбор на игры — тоже психологически непростая тема. Весь сезон спортсмену нужно хорошо катать поставленное, держать себя в идеальной форме и сосредотачиваться исключительно на спорте. Потом еще выйти на чемпионат России и отобраться на Европу в жесточайшей конкуренции. Дальше — пройти уже на саму Олимпиаду. Это все — в обычное время, а сейчас, учитывая пандемию, правила отбора могут поменяться, что тоже добавит фигуристкам стресса.

Затем еще нужно откататься идеально на главном турнире в жизни, понимания, что другого шанса может и не быть. Потому что Олимпиада проводится только раз в четыре года, а остальные старты — каждый сезон. Потому что на игры отбор куда сложнее, чем на другие соревнования. Потому что на тебя смотрит весь мир. В конце концов, потому что на играх фигурист должен быть в лучше форме в своей карьере.

В идеале каждый спортсмен должен побеждать только потому, что он сильнее другого в чем-то. На практике может стать важным рикошет от ворот или от клюшки, дуновение ветра при стрельбе или незаметная выбоина во льду. Но спорт — это как срез жизни, полной неожиданностей. Говоря о невезении, может быть и наоборот. И дело совсем не в возрасте, в котором спортсмен попадает на Олимпиаду. Здесь важно одновременное стечение многих обстоятельств. На это повлиять практически невозможно — остается только работать над собой и стараться быть выше, быстрее и сильнее.