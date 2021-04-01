Директор «Самбо-70» ждет возвращения Трусовой к Тутберидзе, в академии Плющенко смеются. Что происходит?

Веселые новости 1 апреля: Русская Ракета пойдет по стопам Медведевой и Косторной?

После возвращения Евгении Медведевой к Этери Тутберидзе уже сложно чему-то удивиться. Хотя камбэк Алены Косторной все же наделал шума в фигурокатательной среде.

В четверг, 1 апреля, пошли разговоры о возвращении Александры Трусовой. Со слов главного информатора по теме, руководителя центра образования «Самбо-70» Рената Лайшева, это не первоапрельская шутка.

Именно Лайшев одним из первых подтвердил новость о возвращении Косторной. Он тогда заявил, что чемпионка Европы просится на каток «Хрустальный» и в разговоре с Тутберидзе озвучила желание вернуться в прежнюю группу.

Трусова перешла из группы Тутберидзе в академию Плющенко в мае 2020 года первой, до летнего трансфера Косторной. На мартовском чемпионате мира-2021 в Стокгольме 16-летняя фигуристка после неудачного результата в короткой программе первой в истории заявила пять четверных прыжков, исполнила три квада и завоевала бронзу в женском одиночном катании.

Что сказал директор «Самбо-70»

Сначала Лайшев заявил «Чемпионату»: сама фигуристка обещала ему вернуться. Он также добавил, что это будет правильное решение.

«Мы живем школой, детьми и участвуем в 26 видах спорта. А Рудковская и Плющенко живут слухами и скандалами. Они взяли к себе Сашу Трусову и вокруг этого прыгают. Хотя Трусова пообещала мне, что скоро придет обратно в школу. Правильно сделает, что вернется. Она встанет на свое место и будет заниматься делом, которым ей и нужно заниматься. Тем более у нее отец мастер спорта по самбо, которого я очень хорошо знаю», — заметил руководитель «Самбо-70» .

Позднее Лайшев вновь заявил о возвращении Трусовой, на этот раз добавив, что эта информация не являются шуткой.

«Александра Трусова вернется обязательно. Это произойдет на днях. Никакой шутки в этом нет. Это единая семья, она очень хорошая девочка, мы все ее любим. Мы знаем, что при ее мудрых родителях, при ее рассудительности она будет в единой семье «Самбо-70», — сказал Лайшев РИА «Новости».

Реакция «Ангелов»

Евгений Плющенко на вопрос об уходе из академии главной звезды не дал однозначного ответа. «Я сейчас не даю никаких комментариев, ни одного не дал. Дам их позже», — привело РИА «Новости» слова олимпийского чемпиона.

Позднее реакция от Плющенко действительно была. В Stories своего Instagram двукратный олимпийский чемпион поздравил всех с первым апреля и назвал информацию шуткой.

«Мы шутку оценили! Всех с 1 апреля!» — написал Плющенко.

Скриншот сториз Евгения Плющенко.

Что еще говорят о Трусовой

Глава Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков заявил, что у него нет никакой информации о возвращении Александры к Тутберидзе.

«Ничего, ничего мне не известно. От вас первого слышу про возвращение Трусовой в «Самбо-70», — сказал Горшков РИА «Новости».

А вот представитель академии «Ангелы Плющенко» сразу же опроверг уход Трусовой.

«Эта информация никоим образом не соответствует действительности», — заявил ТАСС источник.

Что дальше

Продюсер Яна Рудковская, жена Евгения Плющенко, в разговоре с «СЭ» дала понять, что Трусова по-прежнему тренируется в академии.

«У Саши тренировка. Я сейчас смотрю, как она катается. У меня такой информации нет. Фамилию Лайшева я больше слышать не хочу. Не спрашивайте меня ни о чем, что связано с ним», — заявила она и назвала все это фантазией директора «Самбо-70» на 1 апреля.

Однако мир фигурного катания уже успел оценить возможное возвращение Трусовой.

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина считает, что уходить от тренера надо тогда, когда что-то идет не так.

«Переход к другому тренеру, когда не устраивает ситуация, когда надо улучшить результат. Если вы считаете, что переход к другому тренеру автоматически дает другой результат, то вы ничего не понимаете в спорте. Не считаю, что она ухудшила результат. Она первый раз выступала на чемпионате мира. Третье место — разве плохой результат? Она борется за самые высокие места», — сказала Роднина «СЭ».

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала правильным возможное решение Александры вернуться в группу Тутберидзе.

«Возвращение Трусовой к Тутберидзе? Конечно, это будет правильно, она ее педагог. Мы же прошлое не обсуждали», — сказала Тарасова «СЭ».