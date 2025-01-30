Тренер пнула свою ученицу на соревнованиях юниорок по фигурному катанию. Ей объявили выговор

Тренер пнула свою ученицу на соревнованиях юниорок по фигурному катанию

Проявила агрессию прямо на камеру.

В фигурном катании разгорается очередной скандал. На всероссийских соревнованиях юниорок «Красноярские узоры» тренер омской спортивной школы олимпийского резерва Ирина Миленина пнула свою воспитанницу Ксению Кубрину после проката, не сдержав эмоций. Видеозапись инцидента бурно обсуждается в соцсетях.

Что произошло

Турнир проходил в Красноярске с 24 по 26 января. После проката короткой программы Миленина пнула свою ученицу в зоне «кисс-энд-край», после чего юная Кубрина залилась слезами. Момент попал в трансляцию соревнований. Очевидно, тренер была раздосадована выступлением своей подопечной. Но она забыла о главном — о человечности.

Девочка после короткой программы занимала восьмое место, а по итогам двух прокатов стала четвертой, уступив 3,26 балла обладательнице бронзовой медали Маргарите Бельских.

Победительницей «Красноярских узоров» стала Василиса Абакумова, а серебро досталось Полине Исаковой.

Выговор

Естественно, после произошедшего эпизода поклонники фигурного катания больше обсуждают поступок тренера, чем само выступление Кубриной. Некоторые пользователи соцсетей считают, что Миленина перечеркнула свои 11 лет стажа в спорте одним-единственным действием.

Бумеранг прилетел довольно быстро: специалисту сделали выговор. Администрация СШОР № 35 уже заявила об этом и также сказала, что будет проводить дополнительную проверку. Оказывается, на Миленину и раньше жаловались родители спортсменов.

Фото скриншот из видео

«По данному происшествию в школе было собрано совещание дисциплинарной комиссии. На тренера наложено дисциплинарное взыскание в виде выговора», — рассказали ТАСС в пресс-службе департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации Омска.

Однако телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев считает, что одного выговора недостаточно.

«Тут обязаны разбираться Минспорт и компетентные органы. За такое должна быть строжайшая ответственность», — сказал Губерниев «Матч ТВ».

Очень интересна в этой истории и логика родителей, которые продолжают водить детей к тренерам, при этом заявляя о неподобающем поведении с их стороны.