«Мы подаем встречный иск». «СЭ» побывал на суде «Ангелов Плющенко» и Парсеговой

В первый день процесса стороны обменялись ходатайствами. Следующий раунд — 30 июля.

Репортажи из суда, учитывая российские реалии, жанр уже освоенный и не новый. Возможно, в России он даже развит сильнее всех в мире — вряд ли это приятная новость, но как есть.

«Дно» как слово-приветствие

Но когда ты в суде первый раз, ощущения обостряются. На входе — уже очередь, охранники (судебные приставы) уже знают почему: «Там Плющенко с какой-то фигуристкой судится». Досмотр — не подчеркнуто вежливо, как на соревнованиях, а будто ты собираешься этот суд сорвать, и папка о намерениях лежит у пристава на столе. Тебе говорят без объяснений «дно», а ты должен сам понять, это так человек высказывается о нашем фигурном катании и судах в нем или ультимативно требует показать, что внизу сумки. Вперемешку операторы телеканалов, сочувствующие по другим делам, а мимо ведут парня в наручниках, который на ломаном русском пытается понять, почему так несправедлива жизнь.

Насколько она справедлива в деле «Ангелов Плющенко» против Парсеговой, разобраться после первого заседания в Никулинском суде Москвы было трудно. Заседание длилось около 15 минут, стороны обменялись несколькими документами, которые были приобщены к делу, а в концовке защита Парсеговой заявила о подаче встречного иска к академии двукратного олимпийского чемпиона.

Битва ходатайств

Перед началом заседания из зала попросили выйти старшую сестру Арины Амину — она пристроилась в последнем ряду — и вроде бы мама присутствовала в том же зале, да и в ГПК закреплен принцип гласности. Но видимо, есть правила, по которым Амине пришлось ждать за дверью.

Как и ожидалось, первое заседание превратилось в битву ходатайств и должно было вскоре быть отложено. Начали истцы, которых представляли юристы Елена Медведева и Вера Японцева. Защита была представлена тремя людьми — самой Натальей Парсеговой и двумя юристами SILA Lawyers Ильей Чичеровым и Ильей Шахмейстером.

Евгений Плющенко. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Суд с вопроса о ходатайствах и начал. Истцы сразу потерпели мини-неудачу — первое же ходатайство суд не принял. «Ангелы Плющенко» просили приобщить к делу возражения на отзыв ответчицы и протоколы осмотра доказательств (в том числе Instagram* (соцсеть принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) ответчицы), а также пояснение к исковому заявлению, но не сделали нужное число копий для предоставления другой стороне. Поэтому судья Кузнецова в приобщении материалов к делу отказала, посоветовав подготовиться лучше к следующему разу: «Суд полагает необходимым обратить внимание уважаемых участников процесса, что все доказательства, предоставляемые суду, должны быть предоставлены и другой стороне». Несколько раз стороны переходили на прямой разговор друг между другом, но эти попытки судья пресекала: «Стороны, кто вам сказал, что можно беседовать друг с другом в зале судебного заседания? Вас обманули!»

Зато приобщили к делу заявление ответчицы об отчислении ее дочери из академии «Ангелы Плющенко», из которого мы узнали, что Евгений Плющенко год назад был гендиректором академии (сейчас — Яна Рудковская). В нем говорилось примерно так:

«Генеральному директору академии фигурного катания «Ангелы Плющенко» Плющенко Евгению Викторовичу. Прошу вас отчислить мою дочь Парсегову Арину Дмитриевну из академии с 15.08.2023 в связи с переходом в другую спортивную школу».

На заявлении рукописным почерком методиста было написано, что заявление принято к рассмотрению и может быть удовлетворено после добровольного погашения задолженности по договору на спортивную подготовку и агентские действия от 1 августа 2022 года на сумму 1,8 миллиона рублей (не 1,9 миллиона — это сумма иска) либо на основании решения суда.

Защита Парсеговой была против — мол, истец хочет представить договор как доказательство расторжения договора, а защита считает, что договор не расторгался. Но суд приобщил заявление к делу — оценка документа будет дана судом позже.

Арина Парсегова и Дмитрий Михайлов. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Встречный иск

Зато защита моментально перевернула процесс, заявив о подаче встречного иска к академии Плющенко:

— Мы хотели бы заявить встречное исковое заявление по настоящему делу. Исковые требования по настоящему делу возникла из договора от 1 августа. Мы предъявляем требования о расторжении данного договора. Иными словами, и первоначальные, и встречные требования возникают из этого договора. В целях процессуальной экономии и всестороннего рассмотрения настоящего спора просим приобщить и принять к производству, — попросил суд юрист защиты Илья Шахмейстер.

Противоположная сторона не возражала, суд удовлетворил ходатайство, из чего автоматически следовало, что суд переносится для ознакомления сторон с документами — судья предложила 31 июля, но юристы академии сослались на занятость, поэтому было выбрано 30 июля.

Обе стороны отказались от комментариев для СМИ. Зато у нас состоялся интересный разговор с начальником судебных приставов — о зарплате, том, как в Москве не уважают эту профессию и как могут измениться ценности человека после поездки в Донецк. Договорились до того, что и у людей в погонах, и у людей без них должно быть больше уважения друг к другу. Возможно, этот диалог оказался даже важнее заседания — хотелось бы надеяться.