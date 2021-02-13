Как выглядел Авербух до эпохи ледовых шоу. Удивительная история

В последние десятилетия фигурное катание завоевывало внимание болельщиков не только соревнованиями ведущих спортсменов мира, но и по-настоящему фантастическими ледовыми шоу. Одним из тех, кто первым создал подобный проект, стал Илья Авербух. Начиная с 2004 года он организовал множество представлений с участием звезд мирового фигурного катания.

Давайте вспомним как выглядел популярный продюсер и хореограф до эпохи ледовых шоу.

Первой партнершей на льду Ильи стала Марина Анисина. Вместе с ней они дважды стали чемпионами мира среди юниоров. Однако вскоре он влюбился в Ирину Лобачеву, которая в то время каталась в паре с другим фигуристом. Влюбленные начали совместную карьеру в 1992 году и спустя три года поженились.

Одна из самых красивых и популярных пар российского фигурного катания распалась в 2007 году.

В 2020 году Авербух женился на знаменитой «папиной дочке» — актрисе Елизавете Арзамасовой.

1996 год. Илья Авербух и Ирина Лобачева. Фото Дмитрий Солнцев, «СЭ»

1996 год. Илья Авербух, Ирина Лобачева, Наталья Линичук. Фото Дмитрий Солнцев

Илья Авербух и Ирина Лобачева. Фото Reuters

Илья Авербух и Ирина Лобачева. Фото Александр Вильф

Супруги ярко выделялись среди других пар не только своим шармом и обаянием, но и яркими нарядами и запоминающимися номерами.

Илья Авербух и Ирина Лобачева. Фото Александр Вильф

Илья Авербух и Ирина Лобачева. Фото Александр Вильф

Илья Авербух и Ирина Лобачева. Фото Reuters

Илья Авербух и Ирина Лобачева. Фото Reuters

Самым главным достижением в карьере Ильи и Ирины стало завоевание серебряных медалей Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити в 2002 году. Примечательно, что обошла российских танцоров бывшая партнерша Ильи Марина Анисина, выступавшая в паре с Гвендалем Пейзера за сборную Франции.

2002 год. Солт-Лейк-Сити. Ирина Лобачева и Илья Авербух. Фото Александр Федоров, «СЭ»

2002 год. Солт-Лейк-Сити. Илья Авербух и Ирина Лобачева. Фото Александр Федоров, «СЭ»