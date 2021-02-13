Как выглядел Авербух до эпохи ледовых шоу. Удивительная история
Давайте вспомним как выглядел популярный продюсер и хореограф до эпохи ледовых шоу.
Первой партнершей на льду Ильи стала Марина Анисина. Вместе с ней они дважды стали чемпионами мира среди юниоров. Однако вскоре он влюбился в Ирину Лобачеву, которая в то время каталась в паре с другим фигуристом. Влюбленные начали совместную карьеру в 1992 году и спустя три года поженились.
Одна из самых красивых и популярных пар российского фигурного катания распалась в 2007 году.
В 2020 году Авербух женился на знаменитой «папиной дочке» — актрисе Елизавете Арзамасовой.
Супруги ярко выделялись среди других пар не только своим шармом и обаянием, но и яркими нарядами и запоминающимися номерами.
Самым главным достижением в карьере Ильи и Ирины стало завоевание серебряных медалей Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити в 2002 году. Примечательно, что обошла российских танцоров бывшая партнерша Ильи Марина Анисина, выступавшая в паре с Гвендалем Пейзера за сборную Франции.
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