Юниорский сезон в фигурном катании уже в самом разгаре.

Пока в России ждут открытия взрослого сезона на контрольных прокатах в Петербурге в следующие выходные, за рубежом полноценный сезон уже начался — с юниорского «Гран-при». И на первых этапах традиционно на подиуме мелькают русские фамилии. Не стал исключением и второй этап в чешской Остраве, где москвичке Стефании Гладки не хватило всего 12 баллов, чтобы завоевать золото.

Между тем одна из главных фавориток юниорского сезона в мире Софья Самоделкина объявила об уходе из академии «Ангелы Плющенко». Что происходит в юниорском фигурном катании — в обзоре «СЭ».

Широкая география успехов

Два этапа юниорского «Гран-при» позади, и пока география призеров на них радует. 24 призовых места в Риге и Остраве поделили между собой 10 стран, но среди них есть малые державы — Эстония и Словакия, в танцах с бронзой немцы Гримм/Савицкий, причем у партнера мама — русская. В парах безраздельно властвуют китайцы — две разные пары взяли два этапа, в женском одиночном два золота у японок Симады и Вады.

Стефания Гладки. Фото Global Look Press

Медальный зачет без России выглядел бы так:

Япония — 3 золота, 0 серебряных, 1 бронзовая медаль

Китай — 2, 0, 0

Франция — 1, 2, 0

Южная Корея — 1, 1, 2

Италия — 1, 0, 0

Однако и в нынешних условиях отстранения даже несовершеннолетних россиян русские фамилии проникают на пьедестал. Чего стоит эстонка Элина Гойдина с серебром на первом этапе у одиночниц Риге. Теперь ее «гойду» повторила в Остраве Стефания Гладки, французская уроженка Москвы, которая тренируется в школе «Снежные барсы» у Татьяны Моисеевой. Спортсменка из западной Европы в Москве в 2024-м — стоит отдать должное французской федерации, которая еще не надавила на Гладки с призывом вернуться в Ниццу (там она также тренируется).

Однако Гладки уступила 12 баллов талантливой японской олиночнийе с неприятной для россиян (особеннл Камилы Валиевой) фамилией Вада. Обе выбрали классические сюжеты для своих произвольных программ: француженка — музыку из «Мулен Руж», японка — «Титаника». При схожей сложности контента Вада уже прилично привозит своим соперницам в компонентах. Ту же Гладки она опередила в них на восемь баллов. И не сказать, что незаслуженно — за 15-летней Вадой следят, у нее уже есть поклонники в России. В общем, фамилию стоит запомнить. Правда, к Олимпиаде она выйдет только в 20.

Стремление к Арутюняну

Жарко и в России, где тренировалась до последнно времени одна из фавориток мирового юниорского сезона Софья Самоделкина. Мы знаем ее давно, а вот мир может познакомиться только сейчас, когда экс-фигуристка ЦСКА сменила гражданство на казахстанские. Правда, это не мешает модераторам русской Википедии поставить статью о Софье на удаление из цифровой энциклопедии.

Правила позволяют ей выступают на уровне молодежи даже в 17. Но тренироваться теперь Софья будет не в Москве, а в Астане и даже Лос-Анджелесе. Кажется, это выглядит инвестицией в нечто более серьезное, чем юниорский «Гран-при». В Олимпиаду-2026, например.

— Федерация фигурного катания Астаны объявляет, что Софья Самоделкина покинула клуб «Ангелы Плющенко» и с 1 сентября 2024 года больше не сотрудничает с Евгением Плющенко. После более года усердной работы в команде прославленного спортсмена мы приняли решение продолжить свою подготовку в Специализированной детско-юношеской спортивной школе №2 акимата Астаны. — сообщило сегодня казахстанское издание Tengri Sport.

Софья Самоделкина. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

— Мы благодарим клуб «Ангелы Плющенко» и лично Евгения Плющенко и Яну Рудковскую за проделанную работу. Желаем клубу успешно продолжать свою работу над укреплением состава и подготовкой к предстоящим соревнованиям, оставаясь верным своим целям и традициям.

Уже в октябре Софья направится на просмотр и стажировку в Лос-Анджелес к Рафаэлю Владимировичу Арутюняну — тренеру Олимпийского чемпиона Нейтана Чена, а также мировой звезды фигурного катания Ильи Малинина.

Софья продолжит сотрудничество и дружбу с Яной Александровной Рудковской и Евгением Викторовичем Плющенко. Решение о переходе к другому специалисту было принято Федерацией и Софьей совместно с ними, — добавляет все тот же Tengri Sport.

Сама Самоделкина прокомментировала уход в своих соцсетях так:

— Дорогие друзья, вы знаете, что у меня были проблемы с ногой до и после чемпионата Республики Казахстан, и три недели тренировочного процесса были пропущены. Потом был период восстановления. Сейчас уже две недели как я тренируюсь в Казахстане. Федерация фигурного катания города Астаны согласованно с Республиканской федерацией, с Евгением Викторовичем [Плющенко] и Яной Александровной [Рудковской] было принято решение о том, чтобы я тренировалась за границей. С Евгением Викторовичем и Яной Александровной мы продолжаем сотрудничество и дружбу, — написала фигуристка.

Статусная потеря для академии, но есть ощущение — шансы на олимпийскую медаль после трансфера к такому великому тренеру, как воспитавший Нэйтана Чена и Илью Малинина Арутюнян, только возрастут.