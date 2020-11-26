Коляда победил на «Гран-при России». Готов ли он превзойти достижения Плющенко?

На турнире в Москве Коляда получил в произвольной программе баллы выше тех, что поставили непобедимому Нейтану Чену в Америке.

В прошедшие выходные Михаил Коляда впервые выиграл «Гран-при России», окончательно показав всем, что он вернулся и настроен на борьбу. В этом материале — о том, почему не складывалась в прошлых сезонах карьера лучшего одиночника России и способен ли Коляда бороться с Нейтаном Ченом и Юдзуру Ханю. И вернуть наше мужское катание в золотые времена Ягудина и Плющенко.

Проблемы лучшего одиночника России

Коляда полюбился публике еще в 2015 году на этапе «Гран-при», где занял пятое место. Причем тогда до бронзы Михаилу не хватило балла, а до серебра — двух с половиной. На том старте Коляда буквально заставил всех задаться вопросом: а где раньше был этот фигурист с чертовски прекрасным скольжением?

— Ах, какой хороший у него тройной лутц, у него тройной лутц прямо на четверной, есть запас большой. А аксель какой! У него один другого лучше прыжки! — восторгались в прямом эфире заслуженный тренер России Татьяна Тарасова и комментатор Александр Гришин.

На чемпионате России в том же году Коляда впервые в карьере становится вторым вслед за Максимом Ковтуном, который на том турнире победил в третий раз. На Европе Михаил попадает в пятерку, а на ЧМ уступает чуть больше трех баллов в борьбе за третье место.

Где же раньше был Коляда и почему, обладая таким потенциалом и в технике, и в компонентах, он не выступал на крупных международных стартах? В олимпийский сезон в декабре 2013-го фигурист в произвольной программе снялся с чемпионата России из-за сломавшегося крючка на ботинке. Осенью следующего года получил перелом лодыжки и выпал практически на сезон, не успев дебютировать в серии «Гран-при». А ведь скольжением Михаил выделялся уже тогда, в 2013-м, — но все, конечно, следили за борьбой Евгения Плющенко и Максима Ковтуна и отбором на Олимпийские игры.

Самым удачным и одновременно самым противоречивым сезоном для Коляды стал олимпийский. Чемпионат России он вновь выиграл, на Европе, мире и в финале «Гран-при» взял бронзу, а на Олимпийских играх в команде — серебро. Результат неплохой, если не вспоминать о самих прокатах. Нестабильность, частые срывы, «бабочки», которые могли дорого стоить фигуристу, нереализованная возможность выиграть главные старты — Михаил на какое-то время стал известен во всей России. Фраза «Коляда упал» стала мемом. Даже люди, в обычное время не интересующиеся фигурным катанием, ругали его за обедом, в транспорте, на остановках. Говорили о том, что его прокаты не позволили нашей команде выиграть Олимпиаду.

Сам Коляда если и не считал так же, то точно корил себя за допущенные ошибки, признавшись в интервью «Матч ТВ», что предполагал подобный результат:

— Когда это все случилось, я просто... сам себя расстрелял из пулемета морально. Свою проекцию. Сам себя убил и закопал в яму.

Возможно, поэтому следующий сезон не удался — давила ответственность. Еще и возникла проблема с синуситом: незадолго до чемпионата России — 2019 спортсмен попал в больницу и только каким-то чудом успел вернуться на лед к турниру. Зачем — опять же непонятно. Возможно, стоило до конца восстановиться. Но тогда Коляда выступил на чемпионате достойно: помог адреналин. Казалось, и дальше пойдет не хуже.

На чемпионате Европы Михаил с блестящим прокатом лидировал после короткой программы, обойдя самого Хавьера Фернандеса. Оставалось откатать произвольную без грубых ошибок — и вот он, титул чемпиона, который еще и завоеван в борьбе с многократным победителем европейских первенств. Но произошло опять необъяснимое — полностью разваленная программа (меньше 60 баллов по технике!) и лишь пятое место в итоге. Чемпионат мира в Японии начался примерно так же — десятое место в короткой и шестое — после произвольной. Хотя вторая часть соревнований получилась у Коляды едва ли не лучшей за последние годы.

Следующий сезон пришлось пропустить практически полностью, если не считать открытые прокаты сборной России. Синусит вновь дал о себе знать. Коляду уже никто не ждал. Оставались только сожаления — как же так получилось, что потенциально лучший одиночник России не смог реализовать себя в спорте? Ведь он как минимум на равных мог бороться с серебряным призером чемпионата мира Шомой Уно и многократным чемпионом мира Нейтаном Ченом, а то и замахнуться на Юдзуру Ханю!

Потенциальное соперничество с Ченом

— Почему-то мне казалось, что он из группы Мишина, — сказала Татьяна Тарасова, комментируя прокат Михаила Коляды на Rostelecom Cup 2015 года. Слова оказались пророческими — в прошедшее межсезонье Коляда перешел в группу Алексея Николаевича, прекратив сотрудничество с Валентиной Чеботаревой. Многие проблемы Михаила связывали именно с Валентиной Михайловной — дескать, она не смогла до конца настроить Коляду на прокаты. Самый яркий пример этого — Олимпиада в Пхенчхане. На произвольную программу фигуриста выводила Нина Мозер, тренер парников. А Чеботарева, казалось, сама была в шоке от происходящего.

Скорее всего, Михаилу в какие-то моменты просто не хватало жесткой руки и правильного настроя. Конечно, это не отменяет того, что именно Валентина Михайловна поставила Коляде технику, работала с ним над вращениями, дорожками и компонентами. Но нужно было что-то менять.

Можно говорить о том, что Михаилу стоило раньше уйти от Чеботаревой, а не ждать, что все каким-то образом наладится само. А можно просто порадоваться, что сейчас все складывается именно так: Коляда после перехода к Мишину выиграл уже три официальных старта. Этап кубка России, «Гран-при» в Москве, «челленджер» в Минске — прокаты ни на одном из стартов идеальными не получились, хотя пока что заявленный контент можно считать облегченным. Важнее отметить то, что Михаил наконец-то борется — «бабочек» в программах стало меньше, легендарных падений и вовсе не было. Правда, дважды получался одинарный аксель вместо запланированного тройного, но в произвольной Коляда перепрыгивал элемент вместо другого. Такое сложно было б представить в прошлых сезонах, кроме той самой злополучной Олимпиады, когда фигурист все-таки попытался это сделать.

Многие боялись, что после перехода к Мишину у Коляды испортится качество вращений или самих программ. Этого, к счастью, не случилось — произвольную вообще можно считать лучшей в карьере Михаила. А возможно, и лучшей в сезоне среди всех одиночников.

Почему еще переход Михаила к Алексею Николаевичу можно считать удачным? Немного статистики: на «Гран-при России» за произвольную программу Коляда получил 188,55 баллов с тремя ошибками — «бабочками» на акселе и тройном сальхове в каскаде и потерянным уровнем на одном из вращений. То есть без всех недочетов и всего лишь с двумя четверными тулупами (далеко не самым сильным контентом) Михаил вполне способен получать под 195 баллов. Нейтан Чен на первом «Гран-при» в Америке заочно получил меньше — 187,98. Притом что американец прыгнул три четверных, но сделал две грубые ошибки — «бабочки» на четверном сальхове и тройном акселе. Здесь скорее более показательна оценка за компоненты — 95 баллов у Коляды против 92,18 у Чена.

<br />

Это все пока условности — все-таки прокаты и оценки фигуристов нужно сравнивать на одном старте. У обоих спортсменов были ошибки, соревновались они, по сути, на домашних турнирах. При этом и Коляде, и Чену есть где прибавлять — Михаил пока в процессе восстановления четверного лутца (а возможно, и квада сальхова), Чен уже как минимум пробовал в этом сезоне четверной риттбергер. Здесь важен только один вывод — Михаил способен бороться и с Нейтаном, и, возможно, с Юдзуру Ханю. Он мог делать это и раньше, но сейчас это просто подтверждается — несмотря на болезнь и неудачи прошлых сезонов, в Михаила все еще верит федерация, болельщики. Его техника никуда не ушла, компонентность — тоже. И даже, кажется, приходит стабильность. А это в случае с Михаилом — самое главное.