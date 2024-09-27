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Совет ISU может вернуть россиян на международные турниры. Вопрос рассмотрят в ближайшее время

Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
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Алена Косторная.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Решится ли организация стать первой среди зимних видов?

Совет Международного союза конькобежцев (ISU) может вернуть россиян на международные соревнования под своей эгидой. Вопрос об этом будет рассмотрен на ближайшем заседании 27-28 сентября, сообщает «РИА Новости».

Вопрос рассмотрят впервые за год

В ISU вернутся к теме возвращения россиян впервые за долгое время. Наших фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов отстранили в марте 2022 года. С тех пор разговоры о допуске спортсменов из РФ периодически возникали, но ничем не заканчивались.

Перед началом прошлого сезона ISU уже обещал обсудить данный вопрос, и он даже стоял в повестке заседания совета организации, как и в этот раз, но в итоге так и не был поднят.

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«В эти выходные прошел совет организации, мы с нетерпением и недоверием ждали обсуждения вопроса о допуске российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям. К сожалению, этот вопрос даже не обсуждался, хотя стоял в повестке», — возмущался тогда глава Союза конькобежцев России Николай Гуляев.

Ходят слухи, что в прошлом году на самом деле была создана дорожная карта возвращения россиян и белорусов на международные турниры, но в последний момент она была заблокирована несколькими странами, хотя к осени 2023 года уже даже существовали рекомендации МОК. Однако на тот момент ни одна из зимних федераций не допустила россиян до международных стартов. И в ISU не захотели становиться первопроходцами.

Марк Кондратюк. РИА Новости: На заседании совета ISU намерены обсудить допуск россиян до соревнований

На данный момент ситуация глобально не изменилась. Лыжники и биатлонисты готовятся выступать внутри страны. В связи с этим возникает вопрос, решится ли ISU стать той организацией, которая вернет россиян, пусть и в нейтральном статусе, обратно в мировой спорт. Не побоится ли опять, как в прошлом году, под воздействием лидеров мнения опять это сделать.

Первая реакция

В России новость о рассмотрении вопроса, несмотря на прошлогоднюю ситуацию, все же встретили позитивно. Одной из первых, по традиции, тему прокомментировала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

«Жду положительных новостей. Я уже здесь проработала сто лет. Что ж такое! Тяжело быть столько времени в изоляции. Получается, уже три года нигде не участвуем. Наши спортсмены на протяжении многих лет выигрывали чемпионаты Европы, мира и Олимпиады. А наши тренеры преподавали во всех странах. Очень надеюсь, что одобрят наше возвращение», — заявила Тарасова «СЭ».

Татьяна Тарасова. Тарасова выразила надежду на то, что ISU вернет россиян на международные соревнования

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин тоже не остался в стороне. «Мы надеемся на хорошие новости», — приводит слова фигуриста «Матч ТВ».

Аналогичный образом высказался Гуляев: «Наш вопрос по допуску на повестке дня совета ISU. Конечно, мы надеемся на хорошие новости», — заявил глава СКР «Матч ТВ».

А вот двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова не так оптимистична: «Дай бог, чтобы надежды Николая Гуляева оправдались. Но я, честно говоря, ничего хорошего не жду ни от МОК, ни от международных федераций. Все время ждать каких?то подачек надоело. Возможно, будет принято какое?то промежуточное решение. Скорее всего, опять конфетой перед носом помашут и сами съедят», — заявила Ишмуратова.

Фигурное катание
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