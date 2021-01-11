Россия спасает фигурное катание, но мешает ISU. Могут ли фигуристы развестись с конькобежцами?

Иностранные чиновники планомерно убивают спорт своим бездействием, на это нельзя спокойно смотреть.

Накануне стало известно о планах Федерации фигурного катания России по проведению турниров во второй половине сезона. ФФККР не просто организует для российских спортсменов полноценный сезон — по общему количеству стартов он будет даже более насыщенный, чем докарантинный. При этом на международном уровне — полное затишье. ISU отменяет один турнир за другим и отказывается от экспериментальных форматов эпохи пандемии. Поэтому за будущее мирового фигурного катания тревожно, и единственный выход из ситуации — давление на чиновников от ISU.

ISU не может использовать пандемию в качестве оправдания

Фигуристов пандемия потрепала сильнее прочих: пока Татьяна Иванова выигрывает титул чемпионки Европы в санном спорте, биатлонисты устанавливают и прерывают антирекордные серии, а Александр Большунов укрепляет свой статус короля лыжных гонок, фигуристы свои программы показывают разве что на домашних стартах или на небольших челленджерах.

Когда ISU отменял чемпионат мира в начале марта, вопросов почти не было. Страны одна за другой закрывали границы и вводили локдауны, поэтому вариантов провести соревнования не было. Но вот после Международный союз действовал непоследовательно и безответственно по отношению к своим видам спорта. Первыми в условиях пандемии начали играть футболисты, затем стартовал сезон в «Формуле-1». В королевской автогоночной серии схема сезона похожа на «Гран-при» в фигурном катании, но на любые подобные сравнения в ISU справедливо отвечали, что их финансовые возможности с футболом или «Формулой» несопоставимы. Если FIA способна обеспечить контроль за гонщиками, закрытый «пузырь» и чартерные рейсы с одного этапа на другой, то для ISU это неподъемные траты.

Но к осени, когда стало понятно, что коронавирус с нами всерьез и надолго, к сезону стали готовиться горнолыжники, бобслеисты с саночниками, биатлонисты и представители других зимних дисциплин. Аргумент, что эти виды проводят на свежем воздухе, а фигурное катание — в закрытом помещении, не работает. В Москве, например, в ноябре провели чемпионат Европы по скалолазанию, причем даже со зрителями. Спустя же пару недель ISU объявляет об отмене ЧЕ, только вот пандемия больше не выглядит оправданием таким решениям. Учитывая, что ситуация затянулась, нужно искать способы проводить соревнования с учетом ограничений, а не отменять один старт за другим.

ФФККР делает ставку на Кубок страны

В национальных федерациях понимают, что простой больше чем на полгода катастрофически скажется на будущем топовых спортсменов, и стараются реанимировать календарь собственными силами. Мы уже писали про инициативы белорусов и итальянцев, много стартов в онлайн-формате в США. В Японии турниры проходят и вовсе практически без ограничений и с полными трибунами. Поэтому говорить о том, что негде организовать турниры из-за ограничений, неправильно. Cпортсменам дают поблажки на пересечение границ практически все государства.

Активнее прочих в вопросе проведения турниров сейчас Россия. Серию «Гран-при» у нас успешно заменил Кубок страны, который, пусть и с рядом скандалов, стал главным сюжетом первой половины сезона. После новостей об отмене ЧЕ руководство ФФККР объявило о планах на новые турниры и пусть с небольшим опозданием, но теперь постепенно выдает по ним конкретику. Согласно информации от «Р-Спорта», финал Кубка России обретет более весомый статус и станет ключевым в году из российских. Его решили перенести из Великого Новгорода в Москву, потому что в столице арена вместительнее, а в эпоху коронавируса общее количество билетов прямо зависит от максимальной вместимости стадиона. К примеру, на чемпионат России продавали до 35 процентов от возможного количества билетов — в Новгороде это было бы чуть больше 300 человек. Вместимость «Мегаспорта» — 16000 мест, поэтому вполне реально продать 5600 билетов и хотя бы покрыть за счет зрителей расходы на проведение соревнований.

Финал Кубка России планируется как отборочный турнир к чемпионату мира — пока что места на ЧМ гарантированы только чемпионам страны. Все остальные фигуристы должны будут бороться за квоты в феврале, и, если вспомнить, как декабрьский ЧР пропускали многие лидеры, финал Кубка может стать еще более представительным турниром, нежели первенство страны.

Идею командного турнира подсмотрели у американцев

Еще интереснее выглядит идея командного турнира. Он также планируется в феврале, примерно через неделю после первенства России среди юниоров, которое пройдет с 1 по 5 февраля. То есть, скорее всего, командник поставят на уик-энд с 12 по 14 февраля. Цель очевидна: помимо дополнительного старта в календаре, фигуристы перед Олимпиадой еще раз вспомнят формат командных соревнований и подготовятся к нему.

Первыми про командные соревнования вспомнили в США, когда в ноябре провели коммерческий старт в Лас-Вегасе. Там разделили всех лидеров американской сборной на команды под руководством Тары Липински и Джонни Вейра — бессменных ведущих телетрансляций по фигурному катанию в Америке. Соревнования получили позитивные отзывы как от болельщиков, так и от фигуристов. В них не было серьезного накала, зато спортсмены поняли ряд тактических моментов для подобных стартов. Россия, к примеру, на прошлой Олимпиаде допустила типичную для командных стартов ошибку, когда выпустила Михаила Коляду с рискованным контентом и сразу же упустила много позиций.

И для США, и для России командные соревнования на ОИ — ключевые, страны принято считать фаворитами предстоящих Игр в Пекине. Вероятно, глядя на активную работу со сборной от американцев, зашевелилась и ФФККР. Но что больше всего удивило — так это новость об активном привлечении спонсоров на этот старт и коммерческой составляющей с призовым фондом. Представляете, как можно раскрутить битву команды Евгения Плющенко против команды Этери Тутберидзе!? Либо Москвы против Санкт-Петербурга? Для потенциальных рекламодателей такая афиша звучит весомее, чем многосюжетная битва лидеров. Тем более когда из-за вируса условная Алена Косторная может пропасть из списков в последний момент.

Для ISU фигурное катание не приоритет

Фигурное катание в России наконец-то начинает работать со своей популярностью и монетизировать его, превращая спорт в индустрию. Но если в ISU продолжат бездействовать, то рано или поздно на мировом рынке спорт ждет полный крах, а значит, и в России интерес к фигурному катанию сойдет на нет. Есть мнение, что в Международном союзе вообще не думают о фигуристах и для ISU ключевой вид — это конькобежный спорт. Поэтому стоит задуматься над тем, чтобы перестать зависеть от этой организации и проводить турниры самостоятельно, без оглядки на решения Союза.

Хороший пример — это идея еще одного турнира, международного старта для юниоров. Под предлогом сложностей перевозки несовершеннолетних во время пандемии (хотя прямых нормативных актов, которые регулировали бы подобные правила и ограничивали бы возможность пересечения границы именно детей, нет практически ни в одной стране) ЮЧМ отменили одним из первых еще в начале осени. Ранее отменили юниорскую серию «Гран-при», оставив подрастающее поколение вообще без каких-либо стартов. И ФФККР здраво рассудила, решив организовать собственный турнир. Пусть он не будет иметь официального статуса чемпионата мира, но если на открытое первенство России приедут американцы во главе с Алисой Лью, сильные японцы, итальянцы, французы и канадцы, то чем такой турнир будет уступать настоящему ЮЧМ? Правильно, ничем.

Поэтому, если ISU не сможет обуздать Швецию, откажется заморачиваться с чемпионатом мира и объявит о полной его отмене, России нужно самостоятельно договариваться с лидирующими федерациями (благо их немного — реально претендуют на медали 3-4 страны) и планировать свой альтернативный ЧМ, например, в апреле-мае. Да, такой турнир не позволит распределить квоты на Олимпиаду — а именно эта задача перед Играми видится ключевой. Только вот проблемой это будет уже для ISU, а не для наших фигуристов. В конце концов, после полуторагодовалой спячки многие члены Союза на следующем заседании могут задать резонный вопрос о необходимости существования организации и, к примеру, создать для фигурного катания отдельную независимую федерацию. В конце концов, это и так давно напрашивалось. Ведь глупо, когда вопросы того же возрастного ценза поднимают люди из шорт-трека.