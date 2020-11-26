На арене ЧЕ-2021 развернули ковидный госпиталь. Щербакова и Трусова остались без соревнований?

ISU уже отменил юниорский чемпионат мира и чемпионат четырех континентов — международный сезон летит под откос

Международный союз конькобежцев (ISU) отменил чемпионат мира среди юниоров в Харбине. Ранее ISU уже отменил чемпионат четырех континентов, перенесен на неопределенный срок (по сути — отменен) финал «Гран-при». На горизонте — главные старты для российских фигуристов, чемпионат Европы и мира. Но и они под угрозой. В Швеции, где планируется чемпионат мира, до сих пор запрещены собрания в составе более восьми человек. А в Хорватии, где уже в январе должен пройти чемпионат Европы, на катке для турнира открыли госпиталь для больных коронавирусом. Будут ли весной крупные международные турниры и какие варианты есть у ISU?

На арене в Загребе будет 100 коек для больных

Информацию о разворачивании госпиталя для коронавирусных больных на катке в Загребе сообщил хорватский журнал Jutarnji. Издание пишет, что первые пациенты появятся в новом госпитале к концу недели. На арену будут отправлять заболевших в легкой форме и тех, кто уже переболел, но кому все еще требуются дополнительный надзор и лечение. Журнал отмечает, что ситуация с коронавирусом в Хорватии становится хуже с каждым днем, мест в больницах уже не хватает. Власти страны считают, что скоро и другие спортивные сооружения будут переделаны под госпитали.

Всего на арене в Загребе будут работать 18 врачей и 55 медсестер. Пока что там развернуто всего около 100 коек для больных, но в случае необходимости их число может быть увеличено. Вице-президент ISU Александр Лакерник в интервью «Р-Спорту» заявил, что пока ничего не слышал о планах открыть на катке в Хорватии госпиталь и сложностях с возможным проведением там чемпионата Европы по фигурному катанию. Однако достоверность информации подтверждается тем, что статью разместил у себя твиттер Федерации фигурного катания Хорватии.

Чемпионат Европы в Загребе планируется провести с 25 по 31 января. То есть уже совсем скоро. И если рассчитывать на «Арену Загреб», на которой ЧЕ базировался изначально, то госпиталь должен съехать уже к Новому году. А это крайне маловероятно

Турнир можно провести в Загребе — но на другой арене

Статистика по коронавирусу в Хорватии была относительно спокойной вплоть до октября. Пока весной соседние страны сообщали о рекордных 10-тысячных случаях заболевания, в Хорватии периодически фиксировались дни с нулем в графе «Заболевшие». Все кардинально изменилось 16 октября, когда зафиксировали 1131 случай заражений. Огромные цифры для страны с населением чуть больше 4 миллионов человек. В ноябре и вовсе ежедневно фиксируют больше 3 тысяч заболевших. Учитывая, что еще летом было максимум 50, — в стране настоящая паника.

Проблема Хорватии в том, что государство было не готово ко второй волне коронавируса, не ожидало такого всплеска заболеваемости и не подготовило инфраструктуру, поэтому и приходится теперь закрывать стадионы для создания временных госпиталей. Но сама по себе арена не такая проблема. Кроме новой «Арены Загреб» в столице Хорватии есть старый «Дом Спортова». Это пусть и морально устаревший, но вполне подходящий под требования ISU стадион. На нем уже, кстати, проводили чемпионаты Европы — в 2008-м и в 2013-м, где бронзу выиграла Елизавета Туктамышева.

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Играл в «Доме Спортова» и «Медвешчак» из Загреба, когда выступал в КХЛ. У этой арены меньшая почти в два раза вместимость по сравнению с «Ареной Загреб», но, учитывая крайне небольшие зрительские квоты в коронавирусную эпоху, это вряд ли существенный фактор. Поэтому сам факт закрытия стадиона не так устрашает, как жесткие меры властей по борьбе с коронавирусом. Как раз сегодня вышло постановление правительства Хорватии, согласно которому в стране до западного Рождества закрываются все бары и рестораны. Кафе разрешено работать только на доставку. Запрещены свадебные церемонии и собрания более 25 человек. Спортивные соревнования без зрителей и с рядом существенных ограничений пока все еще возможны, но власти анонсируют новые жесткие меры, если темпы заболевания не будут спадать.

ЧЕ в Москве — не вариант

ISU уже сейчас стоит задуматься о резервных вариантах. В союзе верили в Хорватию, и местный оргкомитет уверял ISU, что они смогут организовать ЧЕ даже в условиях карантина, но, учитывая стремительное развитие событий, гарантировать это нельзя. Многие сейчас призывают перенести турнир в Россию. С одной стороны, это логично, у нас соревнования могут провести даже со зрителями. К тому же в той же Москве не нужно для этого серьезных трат и времени на подготовку, а опыт проведения крупного старта во время пандемии получен на российском этапе «Гран-при».

Но тут другая проблема. В России до сих пор ограничено авиасообщение, а в Евросоюзе не рекомендуют своим гражданам посещать нашу страну. Поэтому маловероятно, что ISU пойдет на этот шаг — к нам банально может никто не приехать. При этом в Европе есть страны, в которых второй этап пандемии идет на спад и уже разрешают вернуть зрителей на трибуны. К примеру, в Финляндии и Эстонии умеренный прирост числа заболевших, есть инфраструктура для ЧЕ и опыт таких соревнований. Судьбу турнира, скорее всего, решат на специальном заседании ISU 10 декабря.

Но даже теоретическая отмена чемпионата Европы не так страшна, как потеря чемпионата мира. Этот турнир важен с точки зрения распределения квот на Олимпиаду в Пекине, и ISU обязан его провести. Но, видимо, сейчас на такой далекий срок делать прогнозы сложно: не ясно, как сильно будет бушевать третья волна, как на коронавирус повлияет вакцинация и будут ли правительства по третьему кругу вводить национальные карантины.