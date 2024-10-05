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Фигурное катание

Сегодня, 13:15

Экс-россиянки зарубились на турнире в Казахстане. Губанова забрала золото, у Самоделкиной — серебро

Бывшая россиянка Самоделкина стала победителем Мемориала Дениса Тена
Отдел спорта «СЭ»
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Фигуристка Софья Самоделкина
Софья Самоделкина.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
А Луна Хендрикс провалилась в Китае.

В Казахстане на «Барыс Арене» проходит международный турнир по фигурному катанию — Мемориал Дениса Тена. Одними из первых медали разыграли женщины. В одиночном катании получилась интересная тройка после короткой программы — лидерами были бывшие представительницы России, после произвольной их осталось двое — Анастасия Губанова и Софья Самоделкина.

Кто и как выступил

Подкачала представительница Канады Ульяна Ширяева, до сезона-2021/22 выступавшая за Россию. Она опустилась с 2-го на 4-е место из-за не самых удачных прыжков, за которые спортсменка получила минимальные надбавки. За произвольную она в итоге заработала 114,40 балла, в сумме — 179,83.

Это позволило итальянке Ларе Наки Гутманн подняться на третье место, что для фигуристки, безусловно, успех. Ее прокат оценили в 127,65 балла — лучший результат в произвольной среди всех участниц, а в сумме с короткой получилось 188,86.

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Софья Самоделкина пока не может похвастаться чистым исполнением программ. Она завоевала серебро, справившись с произвольной лучше, чем на прошлых стартах. Тем не менее и в этот раз все прошло неидеально: спортсменка грязно приземлила оба каскада. За второй прокат она получила от судей 125,83 балла, а в сумме — 189,67. 17-летняя Самоделкина впервые стала вице-чемпионкой международного турнира по фигурному катанию под флагом Казахстана, однако болельщики все же, наверное, ждали от нее золота.

Тем более ее главная конкурентка Анастасия Губанова также не блистала. Чемпионка Европы 2023 года, выступающая за Грузию, получила от судей за две программы 195,91 балла. Несмотря на итоговое золото, она сделала много мелких ошибок, чем вряд ли может быть сильно довольна.

Мемориал Дениса Тена. Женщины. Итоговое положение

Провал Хендрикс

Параллельно в Китае проводится турнир Shanghai Trophy. Пусть состав у женщин-одиночниц там небольшой — всего шесть человек, но имена топовые.

Главная сенсация — бронза чемпионки Европы Луны Хендрикс. В короткой программе бельгийская спортсменка допустила ошибку на каскаде, исполнив только тройной флип — двойной тулуп, и осталась третьей. Не удалось фигуристке поправить ситуацию и в произвольной: вновь ошибка на каскаде, «бабочка» на акселе, падение... В итоге ужасающие для себя 114,04 балла и 179,78 в сумме. Даже для начала сезона это очень слабый результат.

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Серебро у Брэди Теннелл из США, а золото Shanghai Trophy выиграла Чхэ Ен Ким. После медали чемпионата мира и скандала в сборной Южной Кореи она снова стала явным лидером национальной команды.

Shanghai Trophy. Женщины. Итоговое положение
Фигурное катание
Анастасия Губанова
Луна Хендрикс
Софья Самоделкина
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