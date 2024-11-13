«Как продюсерская деятельность связана с санкциями?» Дробязко дерзко поговорила с литовским судом и призналась, что ждет ребенка

В Вильнюсе начались слушания по жалобе известной фигуристки по поводу лишения ее паспорта страны НАТО за выступление в российском шоу.

Региональный административный суд Вильнюса рассмотрел жалобу призера чемпионата мира по фигурному катанию Маргариты Дробязко на лишение ее гражданства Литвы по политическим мотивам. Российская спортсменка, получившая литовский паспорт в 1993 году ради выступления на Олимпиаде в танцевальном дуэте с литовцем Повиласом Ванагасом, была исключена из списка граждан прибалтийской республики за участие в ледовом шоу Татьяны Навки. Последняя находится под западными санкциями как супруга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. 52-летняя Маргарита общалась с судом по удаленной связи, поскольку в ближайшее время ожидает появления на свет ребенка при помощи суррогатной матери.

«Какую угрозу это может представлять в международном масштабе?»

Президент Литвы Гитанас Науседа подписал декрет о лишении звездной фигуристки гражданства 15 сентября 2023 года. Почти сразу была подана жалоба, однако подготовка к слушаниям заняла более 13 месяцев. «Суд уже второй год работает с двойной нагрузкой, в связи с огромным портфелем дел», — объяснили проволочку литовские служители Фемиды. В августе 2022-го Науседа лишил Дробязко и Повиласа Ванагаса государственных наград за выступление в Сочи в шоу «Лебединое озеро». Затем, ради того чтобы отобрать у звездной спортсменки паспорт, были внесены изменения в законы страны со ссылкой на «угрозу для национальной безопасности». В марте 2024-го по той же схеме была лишена гражданства Литвы знаменитая балерина Илзе Лиепа.

«По мнению политиков или, скорее всего, недополитиков, я, как оказывается, была недогражданкой все те годы, когда мы с Повиласом защищали честь Литвы на спортивных аренах, — прокомментировала Маргарита эту политическую кампанию. — Лишив меня с Повиласом полученных за это орденов и даже забрав у меня паспорт страны, никто не в силах вычеркнуть из истории Литвы наших заслуг и вырвать любовь из сердец наших зрителей. Если теперь, для того чтобы сохранить литовский паспорт, мне предложат отказаться от части моей семьи, страны, которая с детства была моей родиной, профессии и верных друзей, то совершенно очевидно, что это не мой путь. Так как это предательство, ценой которого ничто не должно покупаться».

Сейчас на заседании Дробязко в режиме онлайн заявила, что никогда не выражала свои политические взгляды публично, а ее профессиональная деятельность не связана с политикой. Фигуристка подтвердила, что знакома с Татьяной Навкой много лет и знает, кто ее муж, но это не имеет отношения к обвинениям в государственной измене. В жалобе Дробязко говорится, что участие в частных спортивных мероприятиях в России нельзя приравнивать к поддержке решений российского правительства. «Как продюсерская деятельность связана с санкциями? — транслирует недоумение Маргариты Sputnik Литва. — По поводу применения санкций — как это связано с тем, что ледовое шоу организовала олимпийская чемпионка? Я действительно не понимаю, какую угрозу может представлять Татьяна в международном масштабе».

«Заслушав выступления сторон, суд постановил вынести свое решение 10 декабря», — цитирует ТАСС председатель суда Литвы Гедиминаса Ужубалиса. При этом не факт, что вердикт будет признан администрацией президента Науседы. Ранее там заявляли, что решение о законности декрета главы государства может принимать только Конституционный суд. При этом многие в Литве выступают против преследования звездной спортсменки. «На мой взгляд, танцы у жены господина Пескова не угрожают ни независимости, ни целостности территории, ни конституционному строю», — говорил экс-председатель Конституционного суда, профессор Университета Витаутаса Великого Дайнюс Жалимас. «Я верю в правосудие и справедливость, отстаивать которые считаю моей обязанностью не только для себя, но и для тех граждан Литвы, которые могут, так же как и я, стать жертвой недостойных политических игр», — комментировала Дробязко свое обращение в суд.

Фото Global Look Press

«Каждый человек имеет право не высказываться публично»

Ну и отдельную сенсацию вызвало сообщение Маргариты во время слушаний о том, что они с мужем Повиласом Ванагасом ждут появления на свет первого ребенка. Правда, при помощи суррогатной матери. Спортсмены поженились в 2000 году, но слишком долго откладывали вопрос с расширением семьи, а сейчас возраст Дробязко не позволяет ей родить самостоятельно. «Мы очень долго ждали этого слушания и наконец дождались, надо сказать, что сделали это за три недели до родов, поэтому мне сегодня сложно сформулировать свои мысли», — призналась в суде фигуристка, которая продолжает участие в ледовых шоу в России, несмотря на литовские санкции.

«Многие фигуристы имеют несколько гражданств, много смешанных семей, мой ребенок, который родится через три недели, будет наполовину литовцем, наполовину русским, — отметила уроженка Москвы. — Мои родители похоронены в России, я посещаю их могилы. Другие бабушка и дедушка моего ребенка находятся в Литве, моя семья разделена, как я могу оставаться лояльной только одной стране? В России моя работа, мои родители похоронены, как я могу разорвать отношения с частью семьи?» При этом спортсменка отказалась озвучивать свою позицию в отношении СВО. «Я думаю, что у каждого человека есть определенная позиция, но каждый человек имеет право не высказывать ее публично», — подчеркнула будущая мать.

Дробязко никогда не представляла Россию на международной арене, а выступала за Литву с момента возрождения сборной этой страны в 1992 году. Причем на Играх 1992 года она стартовала с паспортом СССР — литовское гражданство ей оформить не успели. Это было сделано только через год (как было объявлено в ходе нынешних гонений — «в качестве исключения»). При этом Маргарита более 20 лет является супругой гражданина Литвы и своего партнера на льду Повиласа Ванагаса (его как человека, рожденного в Литве и этнического литовца, лишить гражданства невозможно). Вместе они — самые титулованные фигуристы в истории своей страны. На их счету — 13 титулов чемпионов Литвы, две бронзы чемпионатов Европы и бронза чемпионата мира. Кроме того, они представляли прибалтийскую республику на пяти Олимпиадах.

«То, что происходит сейчас между Россией и Украиной, очень болезненно, — высказывалась спортсменка по самому острому вопросу в сентябре 2023 года. — Это трагедия для миллионов людей и семей. Россия — родина моего отца, Украина — родина моей матери. Повсюду есть родные и близкие, которые страдают и чьи страдания каждый день наполняют мое сердце. Но я никогда не приму ситуацию, в которой политики указывают мне, как, что, когда, где и насколько сильно я должна любить... Я не участвую ни в каких «пропагандистских акциях». С 2007 года мы являемся бессменными участниками ледовых шоу в России, на моей исторической родине. Но сейчас вражеским государством объявлена страна, где я родилась и выросла, где получила образование и встала на коньки, где совместно с Повиласом под руководством лучших российских тренеров подготовилась к пяти Олимпиадам, 12 чемпионатам мира и 12 чемпионатам Европы, чтобы прославить там доверившую мне свою спортивную честь Литву».