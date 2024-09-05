Тутберидзе соберет деньги Парсеговой тренировкой. Неожиданный ответ на победу Рудковской в суде

Легендарная дуэль снова обостряется.

Тренерский штаб Этери Тутберидзе поможет семье 12-летней фигуристки Арины Парсеговой оплатить долг в 1,9 миллиона рублей перед академией «Ангелы Плющенко», сообщается в социальных сетях тренера. Это очень необычный случай для российского фигурного катания.

Что задумала Тутберидзе?

Формат открытых тренировок не столь распространен в России. Мастер-классы перед сезоном проводит Тамара Москвина, на свои тренировки приглашали танцоры в Балашихе, но сказать, что это явление популярное и любой желающий может прийти посреди рабочего дня в центр Тутберидзе, никак нельзя. Тем необычнее и изящнее акция штаба. Сегодня на сайте дистрибьютора Redkassa появился следующий анонс:

«9 сентября в Центре фигурного катания Этери Тутберидзе впервые состоится открытая тренировка штаба #TeamTutberidze. У зрителей будет возможность увидеть и поучаствовать в процессе подготовки к соревнованиям. Участники открытой тренировки: Александра Бойкова — Дмитрий Козловский, Анастасия Мухортова — Дмитрий Евгеньев, Полина Шешелева — Егор Карнаухов, Зоя Ковязина — Артемий Мохов, Даниил Самсонов, Андрей Мозалев, Арсений Федотов, Аделия Петросян, Софья Акатьева, Дарья Садкова, Маргарита Базылюк, Алиса Двоеглазова, Алена Принева.

До и после мероприятия зрители смогут получить автографы любимых тренеров и спортсменов. Часть вырученных средств от мероприятия пойдет на закрытие долга Арины Парсеговой».

Этери Тутберидзе. Фото Федор Успенский, "СЭ"

По факту в тренировке примут участие все звезды группы. Однако и ценник внушительный — билет стоит 10 тысяч рублей.

Уже само открытие дверей выглядит для группы самого закрытого тренера России необычно. А уж чтобы за счет билетов собирали помощь маме одной из учениц — это что-то новенькое. И кажется нелинейным и красивым ответом «Ангелам Плющенко», которые в начале недели выиграли процесс по делу об уходе Арины Парсеговой из школы.

Дело о трансферах

2 сентября Никулинский суд Москвы постановил взыскать с семьи фигуристки 1,93 миллиона рублей за нарушение контракта с «Ангелами Плющенко». Мама не согласилась с результатом и написала в соцсетях, что причиной суда стало исключительно место, куда ушла юная фигуристка:

«Дело в неблагодарности — не правда! В прениях юристы АП [«Ангелов Плющенко»] зачитали мое сообщение в адрес ЯА [Яны Александровны Рудковской], как раз с благодарностью) СМИ не дадут соврать. Дело исключительно в том, куда мы перешли и точка!» (Орфография и пунктуация сохранены. — Прим. «СЭ».)

Арина Парсегова. Фото Федор Успенский, "СЭ"

Однако судя по мотивировочной части решения суда, аргументы Парсеговой оказались неубедительны. Она действительно подписала (пусть и оказавшийся невыгодным) договор, а значит, вынуждена нести издержки.

Событие будет продолжением яркого противостояния между двумя школами, которое обострилось после нашумевшего перехода Александры Трусовой в 2020-м. Тогда «Ангелы Плющенко» и Тутберидзе обменивались колкостями в соцсетях, Плющенко намекал на предвзятое судейство, а Глейхенгауз и Рудковская даже повздорили на одном из турниров в подтрибунном помещении. Судя по всему, дело Парсеговой станет продолжением истории в преддверии нового сезона. И, пожалуй, только это противостояние и может вытянуть фигурное катание из медийного тупика в связи с отстранением от международных соревнований.