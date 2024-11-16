Медведева заставила рыдать на своем шоу. Не хватало только Загитовой и Тутберидзе

Мастер-класс по созданию машины времени от одной из главных фигуристок XXI века.

На перенасыщенном ледовыми шоу российском рынке сложно выделиться — но у Медведевой был карт-бланш. Шоу одно, а не конвейерное, повод тоже уникальный — 25 лет больше Медведевой никогда не исполнится. Да и в проработке себя и теме психологического роста серебряная призерка Олимпиады ушла далеко вперед своих коллег (впрочем, не всем это нужно). Получилось ли, и войдет ли этот вечер в историю? Ответа по итогам трех часов спектакля вырисовалось два.

Медведева = ностальгия

Первый — ответ эмоциональный, а поскольку спорт — индустрия развлечений, главный. Впервые за долгое время в Москве на фигурном катании был полный зал, который реально болел — и даже вращение Алиева принимал восторженным визгом. Казалось, в этот один отдельно взятый день будто соединились наконец две тусовки, которые разделила на не понимающие друг друга части как раз Медведева (окей, Медведева и Загитова) и Олимпиада-2018. Первая — люди в возрасте, еще помнящие фигурное катание не на Первом канале и слышавшие фамилии Погорилая, а возможно, даже Слуцкая и Роднина. Вторая — неофиты, которые куда лучше знают фамилии Трусова и даже Игнатова и срачи в соцсетях. Символично, что их и на «ЦСКА Арене», и хронологически в истории этого спорта сцепила воедино Медведева.

Ну нет у нас эпохи «до и после Трусовой» или «до и после Щербаковой». Да, четверные были новинкой — но именно после истории Загитова vs Медведева фигурное катание стало частью русской поп-культуры, и про ярость фигурных фанатов узнали даже футболисты.

Главное слово, которое висело в этот вечер над ареной — н-о-с-т-а-л-ь-г-и-я. На трибунах сто процентов были люди, посмотревшие больше программ Медведевой, чем я с прихода в «Спорт-Экспресс» в ноябре 2018-го. Но Медведевой, катавшей в тех самых платьях программы Пхенчхана или под «Сэйлор Мун», блестяще удалось вызвать это свободное падение в собственные воспоминания. Ностальгия была не столько по конкретной программе Медведевой, но по времени, когда трава была зеленее. Когда слова «ковид» и СВО значили набор букв. Когда можно было легко получить Шенген и взять билет, чтобы поддержать Женю на чемпионате Европы — на который нас допускали. Когда, наконец, мы были на несколько лет моложе.

Медведевой с виду не нужно было много для этого делать. Просто хорошо кататься — а это она умеет. Да, не умолчим и скажем, что не было прыжков. Здоровье не позволяет. С другой стороны, чемпионка мира 2016-2017 влезла во все платья. И знающие люди говорят, что для этого Евгении пришлось проделать много незаметной работы. А еще она откатала 10 номеров в разных образах.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Сильный состав и неясное будущее

Второй, рациональный ответ в такой вечер казался менее важным. Ну да, жанр ледового шоу уже изъезжен. Евгения старалась вырваться за пределы. Диджитал-проекции на льду — не похожие на другие шоу. Мощный состав вокалистов и почти все номера под живое пение. Падала Трусова, она же раскритиковала после певицу Марию Зайцеву и не появлялась во время своего номера первые полторы минуты. Но это будто мелочи жизни на фоне силы времени.

Наверное, были события, которые сделали бы этот вечер исторически легендарным. Это появление Алины Загитовой и Этери Тутберидзе. На день рождения, правда, обычно зовут друзей. Но день рождения заранее и не празднуют. Просто представьте — если бы во втором отделении на лед вышла Загитова, пара бы пожала руки, откатала парный номер... А в конце темный силуэт Тутберидзе хлопает им у кромки льда.

Но это все, конечно, беспредметные иллюзии и нисколько не претензия или требование. Более того — появление Алины наверняка ударило по естественности. Но когда я думал, задавать ли Жене вопрос про соперницу в микст-зоне с очевидными последствиями — решил, что надо. Это ведь тоже символизм и кусочек в этом ностальгическом пазле, как бы ярые фанаты ни спорили (они как раз и спорят до сих пор). Кстати, Этери Георгиевну Медведева звала. Та не смогла. Или не захотела смочь?

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Ну и последнее. Мысль, которой пытаешься справиться с неумолимо текущим временем — что все можно продлить, что все еще будет. В 25 лет, 31 или 60. Поэтому после успеха с практически полным залом подумалось: а может, Медведева все же запустит свое полноценное шоу? Вон, другие уже на гранты подаются.

А потом рациональный, а не эмоциональный голос сказал — да не нужно. Такое шоу должно либо бить наповал новизной формата, либо быть единичным. Ностальгируешь все же по штучным вещам, атмосфере — но точно не по конвейеру.