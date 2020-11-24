Голые плечи Загитовой и объятия Бузовой. Чем удивит девятый выпуск «Ледникового периода»

В выходные на Первом канале будет показан девятый выпуск «Ледникового периода». Разрывы в оценках между участниками сокращаются, номера становятся все сложнее, а права на ошибку нет — иначе из лидера можно легко превратиться в номинанта на вылет.

Шоу «Ледниковый период». Девятый выпуск. Алина Загитова. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Вместе с программами участников меняются и платья ведущей Алины Загитовой — и, к счастью, становятся только лучше. Новый выпуск олимпийская чемпионка отработала в элегантном, но простом синем платье с открытыми плечами и рукавами-фонариками.

Шоу «Ледниковый период». Девятый выпуск. Алина Загитова. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Номинантами на вылет стали Елена Ильиных / Влад Топалов и Татьяна Волосожар / Евгений Пронин. На Олимпиаде в Сочи Лена и Таня вместе стали чемпионками в командном турнире. Здесь им пришлось бороться друг против друга.

Шоу «Ледниковый период». Девятый выпуск. Елена Ильиных. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

После выступления Топалов едва не испортил платье ведущей шоу — Влад потянулся поцеловать Алину и едва не схватил рукой с остатками красной краски платье Загитовой. Судя по всему, олимпийская чемпионка была совсем не рада такой перспективе.

Шоу «Ледниковый период». Девятый выпуск. Влад Топалов и Алина Загитова. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Краска вообще стала трендом выпуска. Оксана Домнина / Вольфганг Черни уже два выпуска подряд набирали максимальное количество баллов. В новой программе партнерша вышла на лед не в коньках, а в лабутенах — чуть позже Оксана все-таки надела коньки, на подошве которых опять же отчетливо видна краска.

Шоу «Ледниковый период». Девятый выпуск. Оксана Домнина и Вольфганг Черни. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Яна Хохлова присоединилась к проекту позже остальных. Зато в паре с Владиславом Чепурченко чемпионка Европы практически каждый выпуск набирает по 12 баллов.

Шоу «Ледниковый период». Девятый выпуск. Алина Загитова берет интервью у Яны Хохловой и Вячеслава Чепурченко. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

А вот лидерам проекта Ольге Кузьмине / Александру Энберту в последних программах тяжело — они оказываются только в середине турнирной таблицы. После проката постановщик шоу Илья Авербух обнял и приподнял Ольгу: возможно, дуэту наконец удалось вернуть лидирующие позиции.

Шоу «Ледниковый период». Девятый выпуск. Ольга Кузьмина и Илья Авербух. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Во время флеш-интервью с Алиной Загитовой Регина Тодоренко смеялась. Правда, это ничего не говорит о прокате — в прошлой программе ведущей и ее партнеру Роману Костомарову снова не удалось набрать максимум. Но Регина не унывала и делилась интересными историями из своей жизни. В этом выпуске все может быть намного лучше.

Шоу «Ледниковый период». Восьмой выпуск. Регина Тодоренко и Роман Костомаров отвечают на вопросы Алины Загитовой после выступления. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Футболист Дмитрий Сычев наконец оказался рядом с мячом на льду — он играл роль арбитра. Право владеть мячом досталось его партнерше Марии Петровой.

Шоу «Ледниковый период». Девятый выпуск. Дмитрий Сычев и Мария Петрова. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Оказавшись на грани вылета в прошлом выпуске, Ольга Бузова и Дмитрий Соловьев выдали свой лучший прокат. На этот раз Ольга уже не рыдала от счастья, зато снова решила обняться с Алиной Загитовой.

Шоу «Ледниковый период». Девятый выпуск. Ольга Бузова и Алина Загитова. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Российское фигурное катание в эти выходные уходит на перерыв: крупные соревнования пройдут только на следующей неделе. А вот «Ледниковый период» нет — девятый выпуск традиционно начнется в субботу, в 17.45.