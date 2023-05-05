Фигурное катание
Гран-при России Новости Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Олимпиада
Чемпионат Европы
Ледниковый период
Игры
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 21:10

Ягудин умылся снегом, Медведева не испугалась вращений вниз головой, а Коляда отрастил усы. Чем удивило шоу Авербуха

Дарья Исаева
Фотокорреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Евгения Медведева и Александр Энберт.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Главные фото шоу в «Мегаспорте».

4 мая режиссер-постановщик Илья Авербух собрал практически полный «Мегаспорт» своим новым ледовым шоу на тему Великой Отечественной войны. Фигуристы выступали под аккомпанемент живого оркестра и порадовали публику увлекательными номерами и необычными образами. Самые интересные детали шоу вы можете увидеть в нашей подборке лучших кадров.

Изящной скульптурой прокатились по «Мегаспорту» Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол. Именно у этой пары были самые активные болельщики в зале, которые светящимися сердечками поддерживали фигуристов на протяжении всего шоу.

Попробовали блеснуть на своем первом совместном прокате Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный. Фигуристам досталось немало аплодисментов и поддержки зрителей, несмотря на то, что это был, возможно, не самый слаженный дебют.

Алина Горбачева убаюкивала младенца прямо на льду. Конечно, в руках у фигуристки был не настоящий ребенок, но она так аккуратно держала сверток, что можно было и поверить в реальность постановки.

В привычном образе дерзкого русского парня выступил Александр Самарин. Но что больше идет фигуристу — гимнастерка из этого номера или косоворотка из его программы под песню «Полюшко-поле»?

Настоящий мужской дуэт взорвал зал своими фокусами на льду. Ребята катались друг у друга на плечах, делали сальто и другие очень впечатляющие и опасные трюки.

Снова на большой публике появилась ученица Этери Тутберидзе Дарья Усачева. Задорно выступив под веселый мотив песни «А он мне нравится», девушка порадовала зал танцами, но прыжки получились не все.

Семья Тихоновых продолжает восхищать своими акробатическими умениями! Поддержка втроем — уже известный, но все еще очень впечатляющий элемент совместной программы фигуристов.

Кататься можно и по воздуху! Воздушная акробатика на коньках существует, и это выглядит как минимум интересно. Почти половину номера Валерия Лосева и Валерий Синицын провели под потолком без страховки.

Снова на льду Александра Степанова и Иван Букин, которые вернулись после паузы на рождение ребенка фигуристки. Под песню «Нежность» пара напомнила болельщикам, почему стоило скучать по их выступлениям.

Особенное впечатление оставило о себе эффектное выступление мужской части коллектива шоу в номере под попурри из песен военных лет.

Евгения Медведева и Александр Энберт продемонстрировали отличное взаимопонимание, хотя встали в пару впервые только на этом шоу.

Михаил Коляда в своем привычном стиле и с не слишком привычными для своих фанатов усиками прокатился по московскому льду под «Кукушку».

Евгения Медведева выступила и в одиночном катании на этом шоу. «Я жду весну» — пели со сцены в то время, как девушка заставляла зал аплодировать любому своему элементу.

У Алексея Ягудина очень трогательные отношения со льдом. В этот раз фигурист эксцентрично умылся снегом от коньков под композицию «Как молоды мы были».

Первым выступлением в шоу у папы отметился и Лев Авербух. Пока еще без коньков, за руки с родителями и неподдельным интересом ко льду.

фото
Алексей Ягудин
Евгения Медведева
Михаил Коляда
1
0
Читайте также
В Москве арестовали уроженку Крыма по подозрению в госизмене
На берегу Нарвы задержали плывшего в РФ в гидрокостюме гражданина Словакии
Песков не стал комментировать заявление Пригожина об Артемовске
В офисе генсека ООН озвучили сроки встречи по зерновой сделке в Стамбуле
Популярное видео
Степанова: первое появление на льду после рождения ребенка
Трусова вышла с Кондратюком на внеплановый номер
Камила Валиева: итоги сезона
Евгений и Александр Плющенко в совместном номере под Киркорова!
Трусова: сложный элемент со скрипкой в руках. Номер на шоу
Трусова в образе Русалочки: много прыжков и водопад на льду
Плющенко с тройными прыжками: выступление под Рахманинова
Губанова: возвращение россиян, Загитова или Медведева?
Чемпионы Каташинские: о турнире по шоу-программам, призовом фонде и «Уэнздей» Валиевой
Федченко: о комиссии по этике с участием Плющенко и ультра-си Горбачевой
Выступление журналиста «СЭ» Дмитрия Кузнецова на турнире шоу-программ
Упражнения для начинающих фигуристов от Бетины Поповой
Авербух: улучшения у Костомарова, тур в поддержку Романа
Туктамышева: polnalyubvi, Девочка и море — новая программа на шоу 8 марта
Ягудин: турнир по шоу-программам, «Мишин — атлант»
Медведева: костюм шаурмы, турнир по шоу-программам
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», произвольная программа
Дмитрий Алиев: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», произвольная программа
Бойкова/Козловский: финал «Гран-при России», произвольная программа
Мишина/Галлямов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Тарасова/Морозов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Елизавета Туктамышева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Камила Валиева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Аделия Петросян: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Новая пара на проекте. У Евгении Медведевой появился парень — кто он?
Новости
RSS RSS
Все новости