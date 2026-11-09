Сейчас золотое время российского фигурного катания. Почему оно наступило и как его продлить?

Серия Гран-при России была гордостью федерации на протяжении четырех сезонов изоляции — теперь ее нужно сохранить в условиях допуска.

Есть такое понятие в фотографии — золотой час: это время после захода или перед закатом cолнца, когда кадры получаются особенно удачными.

Как ни парадоксально, первый сезон после возвращения на международную арену становится золотым временем российского фигурного катания. Будет ли это золотой год или побольше, пока неясно. В силах федерации, СМИ, спортсменов и самих зрителей его продлить.

Почему золотое?

Осенью 2026 года в фигурном катании сложилась уникальная конъюнктура, как сказали бы в финансовых новостях. С одной стороны, наши благодаря обилию снятий соперников уже через полгода после допуска поехали на Гран-при ISU, причем массово (единственное исключение — танцы). На прошедшем Гран-при Китая выступали пять российских фигуристов — у мужчин медальный дубль сделали Владислав Дикиджи и Евгений Семененко, Александра Игнатова (Трусова) взяла серебро, а Анастасия Мишина и Александр Галлямов добыли первое за пять лет золото.

Мы не статисты, за россиян приятно болеть. Хочется включать телевизор, открыть ноутбук, разблокировать телефон — и наслаждаться забытым чувством боления за наших. Да, на чемпионатах Европы и мира по одной квоте в каждом виде — но Петр Гуменник и Аделия Петросян на Олимпиаде тоже были в одиночестве, и в каком-то смысле внимание публики даже стало концентрированнее, как направленный на пластину пучок света в экспериментах с фотоэффектом. Тем более что практически во всех видах даже одинокие россияне будут биться за медали — это уже очевидно.

С другой стороны, изоляция создала такую конкуренцию на внутренних соревнованиях, что их теперь реально интересно смотреть — и не хочется бросать. Это точно не чемодан без ручки — по крайней мере в нынешнем положении, когда на Гран-при России приезжают сборники и претенденты на международку. И проигрывают гораздо менее именитым соперникам. Вчерашняя юниорка Лидия Плескачева приезжает в Красноярск и оставляет позади Фролову, Двоеглазову, Горбачеву. Петросян уступает место на подиуме в Екатеринбурге Злате Буре, красивое имя которой знали только фигурные ревнители. После короткой программы там же у мужчин в тройке шел Александр Мельников, пятым — Иван Конихин. Еще недавно все бы спросили — кто это? Не уверен, что и сейчас эти фамилии вам о чем-то говорят.

Камилла Нелюбова. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Новое поколение

В зачете российской серии Гран-при лидирует Камилла Нелюбова, а топ-6 перед последним этапом выглядит дивно. За Нелюбовой — Вероника Яметова, Ксения Синицына, Анна Фролова, Арина Кудлай и Злата Буря. Из сборников — только Анна.

Такой расклад немыслимо было придумать еще пару лет назад, когда по России колесили все и из второго эшелона подняться давали единицам. Равно как и шесть лет назад — когда Кубок России был захудалым никому не нужным турниром. Хорошо помню, как он собирал 0 (ноль) зрителей на катке «Мечта» в московском Бибиреве. Промозгло, темно, безысходность. Предел мечтаний — до первого этапа в Сызрани доедет Трусова и снимется с произвольной.

Нынешняя непредсказуемость достигнута далеко не за счет отсутствия лидеров — в нынешней серии Гран-при России нет разве что Трусовой, Валиевой и Бойковой/Козловского. Скорее ситуативно сработал общий провал у женщин-одиночниц — Петросян сменила тренерский штаб и вынуждена отыгрываться, Двоеглазова, Садкова и Хуснутдинова преодолевали последствия травм, у Захаровой черная полоса, Горбачева нестабильна, Муравьева и Валиева на время исчезли. Им на смену пришли другие.

Владислав Дикиджи, Као Миура и Евгений Семененко. Фото Reuters

Удастся ли удержать?

Теперь ключевой вопрос: продлится ли этот золотой час долго? Хватит ли усилий федерации, чтобы удержать престиж и статус внутренних соревнований на годы вперед в новых условиях? В городах, где спорт еще не приелся, особенно когда туда приезжают впервые (Магнитогорск, Омск, Екатеринбург), посещаемость сумасшедшая. Но вряд ли многие фигуристы в здравом уме признают, что «Золото Урала» для них важнее Гран-при Японии.

По идее, разрыв между сборной, работающей на экспорт, и вторым эшелоном, работающим на импортозамещение, с каждым сезоном будет расти, и постепенно наш Гран-при должен скатиться обратно к пустеющим трибунам в Сызрани. Экономическая ситуация в стране тоже не так чтобы сулит золотой дождь от спонсоров. Но хочется побыть оптимистом, и основания есть. Ответ будет определяться вполне конкретным аспектом: смогут ли российских фигуристов заинтересовать в большем числе соревнований за год?

Фигурное катание не тот вид спорта, в котором соревнуются каждую неделю. Не биатлон, в котором за Кубок мира участники могут набегать десятки гонок. Фигуристы ближе к бойцам ММА, как бы странно это ни звучало. Те, конечно, появляются на публике еще реже, но для топового фигуриста нормальный показатель — 7 турниров за сезон, ну 8. В 2026-м у Владислава Дикиджи и Петра Гуменника уже по 10 (включая контрольные прокаты сборной), у Матвея Ветлугина, Анны Фроловой, Александры Бойковой/Дмитрия Козловского и Евгения Семененко — по 9. И это еще не наступила середина ноября — так, Дикиджи может довести свой счет до 13 стартов, если выйдет в финал Гран-при. Абсолютно уникальная ситуация для современных фигуристов.

Вроде бы так и должно быть. Чего фигуристам сидеть на тренировках в разгар сезона? Достаточно покатались взакрытую летом, пусть показывают свои программы зрителям, если те готовы платить. Но лишние старты = дополнительные нагрузки. Программы у спортсменов, как правило, по ходу сезона не меняются (только если вас не зовут Матвей Ветлугин, который в этом сезоне каждый старт катает разное). Хотя ISU пытается сломать тренд и призвать ставить больше программ. Еще одна альтернатива — другой формат соревнований типа прыжкового турнира.

Александра Игнатова (Трусова). Фото Reuters

И все же если наших фигуристов замотивировать, если грамотно составить календарь — они согласятся вместо двух недель тренировок поехать в Екатеринбург. Или в какой-нибудь новый город. К сожалению, призовые на российских стартах уже сокращены вдвое — на этапах Гран-при призерам платят не по 500, 300 и 200 тысяч рублей, а 250, 150 и 100 соответственно.

Но почему-то есть уверенность: если гнать на российский Гран-при из-под палки — спортсмены по чистой случайности начнут чаще болеть, травмироваться и просить восстановиться. А вот тонкая работа с календарем и стимулами может сделать нас уникальной страной для мирового фигурного катания еще раз.

А уникальными быть приятно.