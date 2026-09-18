Успех России на этапе Гран-при ISU в Турции. Наши юниоры взяли золото и серебро в спортивных парах

Молодцы.

Отличным результатом для России завершился очередной день юниорского этапа Гран-при ISU в Анкаре (Турция) — по итогам произвольной программы у спортивных пар первые два места на пьедестале заняли отечественные фигуристы. Таисия Гусева и Даниил Овчинников завоевали золотые медали, а Полина Шешелева и Егор Карнаухов стали серебряными призерами.

Этап Гран-при ISU в Анкаре

Юниоры. Спортивные пары

1. Таисия Гусева/Даниил Овчинников (Россия) — 196,91

2. Полина Шешелева/Егор Карнаухов (Россия) — 190,79

3. Анита Мапелли/Ноа Кесада Грау (Испания) — 154,07

Уверенная победа

Гусева и Овчинников подошли к соревновательному дню в статусе лидеров — короткую программу они завершили на первом месте, набрав 70,48 балла. В произвольной юниоры подтвердили высокий уровень: выполнили четверной подкрут, после чего прыгнули каскад тройной лутц — ойлер — тройной сальхов и завершили выступление параллельным тройным риттбергером.

За свое выступление пара заработала 126,43 балла. Отметим, что в Анкаре 14-летняя Гусева и 18-летний Овчинников дебютировали на международном уровне. Несмотря на это, россияне стали первой юниорской парой, сумевшей исполнить четверную подкрутку на четвертый уровень после введения новой системы судейства.

Полина Шешелева и Егор Карнаухов. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Квалификация в финал

Занявшие второе место Шешелева и Карнаухов подошли к произвольной программе в худшем положении. По итогам короткого проката из-за помарки пара заработала 63,26 балла — это позволило занять второе место, но поставило под вопрос борьбу за золото.

Тем не менее 14-летняя фигуристка и 20-летний спортсмен в решающий момент собрались и показали отличное выступление: прыгнули каскад тройной флип — ойлер — тройной сальхов, а также параллельный тройной лутц. За выступление они набрали 127,53 балла, обновив собственный рекорд.

Для Шешелевой и Карнаухова это уже вторая медаль на международном уровне — ранее на первом этапе юниорского Гран-при в Сиане (Китай) ребята завоевали золото. Благодаря этому пара теперь выступит в финале Гран-при, который пройдет с 10 по 13 декабря в китайском Чунцине.