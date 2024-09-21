Наши фигуристы становятся патриотами. Какую музыку они выбрали на сезон?
Когда говорят, что фигурное катание — самый близкий к искусству вид спорта, хочется проверить, какие тренды происходят в этом спортивном искусстве, отражают ли они тенденции в стране, мире и так далее. Оказывается — еще как. Год назад «СЭ» уже считал, какую музыку фигуристы сборной России берут для своих выступлений: по странам и стилям. Прошел год — и в национальном измерении точно заметны перемены.
И конечно, осталась все такой же абсурдной идея запретить какую-нибудь программу. Потому что, как показывает изучение текстов и контекстов, тогда нужно избавиться от доброй половины мировой музыки. Но обо всем по порядку.
Россия поднимается и роняет Запад
В 2023 году после контрольных прокатов сборной России мы взяли списки музыкальных произведений, что-то «пошазамили» и замерили, из какой страны образ или исполнитель/композитор музыки, под которую выступает российский фигурист. Получилось вот что:
Как считали? По максимально гибкой системе. Если Елизавета Туктамышева катает Элвиса Пресли под «Лебединое озеро» в исполнении британского скрипача — по очку даем США, России и Великобритании. Хотелось бы на такое посмотреть, конечно.
Тогда мы писали, что даже главный тренер сборной Елена Чайковская на собрании фигуристов по итогам прокатов выражала озабоченность и недоумение тем, что спортсмены выбирают для выступлений зарубежную музыку. Мол, кататься в нынешних условиях внутрироссийского сезона лучше под русское, а если зарубежное — то под классику.
13 патриотов
Не то чтобы ее услышали, но через год русская и советская музыка поднялась в таблице на второе место — все равно за США, но, может, догоним и перегоним в 2025-м. Во многом повезло с ровным распределением музыки по европейским странам — но факт остается фактом. Само по себе присутствие России выросло вдвое — с 7 до 14 композиций, под них катаются 13 фигуристов. Перечислим все (есть фигуристы, которые катают обе программы под русское):
1. Софья Акатьева, КП: вальс «Маскарад» Арама Хачатуряна
2. Софья Акатьева, ПП: музыка из фильма «Адмиралъ»
3. Аделия Петросян, КП: «Интерлюдия», Эрика Лундмоен
4. Анна Щербакова/Егор Гончаров, РТ: «Косил Ясь конюшину», ВИА «Песняры»
5. Александра Игнатова, ПП: «Нас бьют — мы летаем», Наргиз
6. Софья Муравьева, КП: «Лебединое озеро» в различных современных аранжировках
7. Софья Муравьева, ПП: «Лебединое озеро» в различных современных аранжировках
8. Алена Косторная/Георгий Куница: музыка из сериала «Мастер и Маргарита», Игорь Корнелюк
9. Роман Савосин, КП: «Ямщик, не гони лошадей», Иван Ребров
10. Роман Савосин, ПП: второй концерт Рахманинова, Давид Гарретт
11. Дмитрий Алиев, КП: «Синяя вечность», Эмин и Алессандро Сафина
12. Дмитрий Алиев, ПП: музыка из фильма «Онегин»
13. Петр Гуменник, ПП: музыка из фильма «Онегин»
14. Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев: «Шопен», Елена Ваенга
Лидируют, конечно, все еще американцы — во многом благодаря Элвису Пресли в ритм-танце, но присутствует и более современная музыка, как Skrillex у Марка Кондратюка. Немцы поднялись за счет проекта Power-Haus, итальянцев тащит вперед классика. На удивление мало французов, хотя французского языка как раз достаточно — благодаря канадцам и бельгийке Ларе Фабиан. Еще один тренд — швейцарский исполнитель Seryo.
Итого таблица по странам выглядит следующим образом:
В этот раз без отмен программ, но тексты хлесткие
Прошлогодние прокаты омрачились отказом от номера под песню Rammstein Петра Гуменника. Слава богу, в этом году никаких потуг в направлении запретов не было. Можем вам показать на примерах, почему сами по себе попытки выискивать что-либо в творчестве и творцах абсурдны.
Берем программы девушек (в том числе несовершеннолетних!) на контрольных прокатах-2024 и идем по классике.
У Трусовой в классическом Besame Mucho само название уже провокационное — «Целуй меня много» (или крепко, переводы разные). Ну да ладно, в поцелуях ничего плохого нет.
Но уже через несколько минут на льду появляется Дарья Садкова под кавер легендарной House of the Rising Sun. В ней есть примерно такие слова:
— Мой отец был азартным игроком
На нью-орлеанском дне.
А что нужно в жизни такому игроку?
Был жизнью доволен он только тогда,
Когда был мертвецки пьян.
Конечно, с учетом появления букмекерской компании в числе партнеров фигурного катания на сезон не худший вариант. Но точно не стоит искать морализм в спортивных программах, они для другого.
Анна Фролова катает в короткой под французскую песню «Где ты?», в частности, в ней есть такие слова:
— Ты где? Где ты? Я медленно умираю без тебя,
Ты где? Где ты? Я не переживу этого снова,
Ты где? Где ты? Я больше не могу жить без тебя,
Я хочу жить в твоих объятиях, чтобы наши тела не отпускали друг друга.
А в произвольной поощряет преступления в исполнении кота от Тейлор Свифт:
— Макавити, Макавити, нет никого лучше Макавити,
Потому что он дьявол в кошачьем обличье, чудовище разврата.
Вы можете встретить его на улице, вы можете увидеть его на площади,
Но когда раскрывается преступление, Макавити там нет.
Как говорится, уберите детей от экрана.
В общем-то, и в более классических сюжетах можно найти крамолу. Аделия Петросян выступает под экспериментальную танго-оперу «Мария из Буэнос-Айреса», где она в том числе попадает к сутенерам. А уж заезженная программа под Je T'Aime («Я тебя люблю») от Лары Фабиан, от которой в этом году не уберегла нас Садкова, и вовсе удивляет: там рассуждения про то, что битье посуды помогло бы не расставаться и что «маленькая девочка во мне часто выдвигала тебе требования, а ты, почти как мать, заботился обо мне». А что такое «я украла у тебя кровь, которой не стоило бы делиться» или «я так хотела войны тел»?
Здорово, что эти вопросы мы (пока) задаем только в абсурдном тоне.