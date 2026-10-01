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Российские фигуристы на Trialeti Trophy 2026: Петросян, Мишина/Галлямов и другие выступят на турнире в Грузии

Петросян и Мишина с Галлямовым снова в деле. Как выступят наши фигуристы против мощных соперников в Грузии?

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Аделия Петросян, Анастасия Мишина и Александр Галлямов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Даже два золота будет успехом.

С 1 по 3 октября в Батуми пройдет Trialeti Trophy — новый турнир серии «челленджер», ставшей этой осенью главной международной площадкой для вернувшихся россиян. В Грузии заполнены сразу 10 из 10 возможных российских квот, и почти все россияне будут биться за победу либо медаль.

Состав сборной России

  • Мужчины: Матвей Ветлугин, Николай Угожаев
  • Женщины: Аделия Петросян, Анна Фролова
  • Пары: Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков, Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев
  • Танцы: Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано, Елизавета Шичина/Павел Дрозд, Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов
  • Ветлугин заменил Андрея Мозалева из-за слабых выступлений на контрольных прокатах, а Рыбакова/Махноносов — Варвару Жданову/Тимура Бабаева-Смирнова из-за травмы.
Аделия Петросян.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Возвращение Петросян

К Аделии будет приковано главное внимание в женском турнире. Это ее первый официальный международный старт после Олимпиады-2026, где она стала шестой с 214,53 балла. Летом Аделия ушла от Этери Тутберидзе и начала работать с Инной Гончаренко, а на контрольных прокатах представила новые программы, хотя в произвольной не обошлось без ошибок. Известно о неоптимальной форме фигуристки из-за травм. Поэтому давить завышенными ожиданиями не стоит. Пожалуй, она сейчас по силе уступает Анне Фроловой, которая в Японии набрала 208 баллов.

Причем конкуренция серьезная. Двукратная чемпионка Европы Нина Петрыкина две недели назад набрала на Lombardia Trophy 210,41, причем получила 77,20 за короткую. Есть и представляющая Грузию Анастасия Губанова — девятая на Олимпиаде. Нет умеющих исполнять ультра-си опасных японок — есть ощущение, что у японской федерации становится меньше денег и в дальние командировки они посылают людей все реже. Из других интересных участниц — бывшие россиянки Ульяна Ширяева (Канада), Инга Гургенмдзе (Грузия) и Виктория Сафонова (Белоруссия).

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Ветлугин снова против Селевко, Угожаев выходит в международный сезон

Матвей Ветлугин приехал в Батуми вместо Мозалева не просто так. На Lombardia Trophy он показал достойные 254,53 в сумме, но уступил эстонцу Михаилу Селевко. Соперник снова будет рядом — он заявился и в Батуми. А главный статусный оппонент — чемпион Европы-2026 Ника Эгадзе, чей личный рекорд составляет 273,00. Но подопечный Этери Тутберидзе бывает крайне нестабилен. Также в Грузию приехал украинец Кирилл Марсак, который на первом «челленджере» в той же Италии стал четвертым.

Интереснее даже выглядят перспективы Николая Угожаева, для которого это дебют по взрослым за рубежом. На контрольных прокатах он показывал серьезный контент: в произвольной удержал каскад с четверным лутцем и исполнил четверной тулуп. Уровень сложности позволяет цепляться за победу, вопрос — как будут оценены прыжки и программа на первом зарубежном старте. Но хотя бы один россиянин в медали попасть обязан.

Александр Галлямов и Анастасия Мишина.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Российские дуэты против грузинских фаворитов

У пар главная интрига — возвращение Анастасии Мишиной/Александра Галлямова. Они в конце концов получили нейтральный статус. Чемпионы мира-2021 и бронзовые призеры Олимпиады-2022 на контрольных прокатах были чисты, но со старыми программами будто лишились блеска. Чтобы выиграть и стать запасными серии Гран-при, придется обыгрывать грузинскую пару Анастасия Метелкина/Лука Берулава, а это чемпионы Европы и серебряные призеры Олимпиады. Так что грядет хорошая проверка реального уровня российских пар на уровне лучших в мире.

Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков уже доказали желание биться за победы в Японии, где они с 202,55 всего балл проиграли Бойковой/Козловскому. В России их так близко к лидерам не подпускают, но за рубежом они претендуют минимум на бронзу и могут навязать борьбу Мишиной/Галлямову.

В танцах фавориты очевидны — хозяева турнира Диана Дэвис/Глеб Смолкин. В Японии они получили 189,99. Лидеры российской тройки Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано там же стали пятыми с 172,71. Разница очевидна, но опять же, занять второе место — для россиян вполне посильная задача. Среди соперников немало знакомых имен — в половине зарубежных сборных русские фамилии, есть даже бразильская танцевальная пара, но нет таких, кто не по зубам Лизе с Дарио.

А вот у Шичиной и Дрозда, как и у Рыбаковой/Махноносова, задача проста — встать в очередь, желательно поближе к началу.

Расписание Trialeti Trophy
(Время — московское)
1 октября, четверг
13.45. Женщины, короткая программа
16.45. Танцы на льду, ритм-танец
19.50. Мужчины, короткая программа
2 октября, пятница
14.00. Пары, короткая программа
15.15. Танцы на льду, произвольный танец
19.30. Мужчины, произвольная программа
3 октября, суббота
14.00. Пары, произвольная программа
16.30. Женщины, произвольная программа
Транслировать турнир будет онлайн-платформа Okko.

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Аделия Петросян
Матвей Ветлугин
Николай Угожаев
Фигурное катание
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