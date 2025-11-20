Ягудин — злой полицейский. Как комментируют фигурное катание после смерти Гришина

Послушали Ягудина, Щербакову, Коляду и Соловьева.

В нынешнем сезоне российское фигурное катание обрело новую бригаду комментаторов — в августе трагически из жизни ушел Александр Гришин. Его место у микрофона занял Василий Соловьев, работавший в фигурном катании до 2014 года. Интенсивнее в репортажах стали участвовать два в недавнем прошлом фигуриста сборной России — олимпийская чемпионка Анна Щербакова и призер чемпионата мира и Олимпиады Михаил Коляда. Изменилось ли то, как представляют соревнования телезрителям?

Баланс похвалы и реализма

Прежде всего стоит понимать специфику Первого канала. Хотя большинство соревнований транслируется по ТВ в записи в виде дайджеста, Первый работает на широкую аудиторию, а не на узкую, спортивную. Поэтому от комментаторов вряд ли можно ждать жесткого разноса лидеров сборной России или, к примеру, критики работы федерации. Тем не менее в сезоне-2025/26 благодаря экспертам репортажи стали насыщеннее и даже критичнее.

Василий Соловьев

Василий занимает скорее позитивно-нейтральную позицию — представляет самих спортсменов, говорит о том, чему посвящена программа, добавил фишку в виде цитирования текста песен, под которые катаются спортсмены. По подсчетам «СЭ», процент его положительных оценок после прокатов близок к 90-95, чаще всего он использует слова «эффектно», «красиво», «впечатляюще».

После десятилетнего отсутствия в контексте комментатор находится, по аналогии со спортом, не на пике формы — об этом не раз уже говорилось. Свои ошибки он наверняка знает сам и в них разберется. Но если говорить именно об эмоциональной окраске комментариев, замена Гришина на Соловьева практически не сказалась — те же позитив, подчеркивание сложности и уникальности российских фигуристов и особого места фигурного катания в стране (в субботу, когда в Москве на Гран-при было заполнено около 60 процентов мест на трибунах, Василий говорил о «полных»). Но он дает и больше эфирного времени своим коллегам-экспертам — Алексею Ягудину, Михаилу Коляде, Анне Щербаковой. Возможно, в том числе из-за того, что многое еще необходимо нагнать. Но уровень общей работы из-за этого нисколько не проседает.

Фишкой сезона стали споры Коляды и Ягудина о недокрутах, которые постоянно вспыхивают после прокатов. Их регулярность и отсутствие общего знаменателя в итоге только лишний раз говорят о размытости самого понятия «недокрут» — пока его не начнет определять искусственный интеллект, прорыва не случится. Но было бы желание.

Алексей Ягудин. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Алексей Ягудин

Вообще эксперты стали чаще разбирать причины падений, недостаточных уровней во вращениях, указывать на завалы корпуса и так далее. Олимпийский чемпион 2002 года эволюционировал в сторону «злого полицейского» и сейчас самый жесткий эксперт в эфире. Его положительные и отрицательные оценки уравновешены примерно в соотношении 50 на 50. Наряду с похвалой и подчеркиванием сложности программ он использует обороты «есть ошибки», «определенные срывы», «волнение съело», «не справился». А на Гран-при в Москве и вовсе потерял терпение — говорил, что «абсолютно не согласен» с судьями:

— (После катания Артема Ковалева.) Судьи почему-то ставят недокрут. Почему одним ставят недокруты, а другим нет?

— (На прокате Петра Гуменника.) Простите, ну вот — лутц четверной. Ну явный недокрут. Абсолютно чистейший недокрут. Я все понимаю, но почему так? У Пети это не его конек, это слабое место, потому что ну пограничные всегда выезды: то есть недокрут, то нет. (Об акселях.) Везде можно ставить недокруты.

Анна Щербакова

Самая лояльная из экспертов. Она отмечает недокруты, говорит об усталости или нервах в программе, но всегда сглаживает это словами о прогрессе по сравнению с предыдущими стартами или акцентом на удавшихся элементах. Несмотря на старания олимпийской чемпионки создать позитивный вайб, не обошлось без недовольства и в ее адрес. Конечно, буревестником и ледоколом выступила мама Елены Костылевой Ирина. 14-летняя фигуристка выиграла этап юниорского Гран-при, но не показала насыщенной хореографии, что отметила и Анна:

— Браво, браво, Лена, конечно, технически это просто что-то умопомрачительное. То, что сегодня показала Лена, — уже сейчас у нее 90 с лишним баллов за технику, тройной аксель, три четверных прыжка, — и то, на какой высоте и с какой мощью она их прыгает, безусловно, впечатляет.

— (Отвечая на вопрос Соловьева о надбавке за тройной аксель.) Давайте не забывать, что все-таки не только сам прыжок учитывается, но и то, что было до прыжка, и то, что после. И сегодня между прыжками было видно, что это... разогнаться и настроиться на четверной очередной. Хотелось бы верить, что в течение сезона программа будет обрастать какими-то связками интересными, чтобы не только прыжки были сильной стороной, но и программа, которая, как мне кажется, появилась все-таки после исполнения последнего прыжка, — сказала Щербакова, напоследок выдав еще пару комплиментов.

На удивление, в соцсетях у Анны солидная армия хейтеров — вероятно, из тех, кто обижен на ее золото в Пекине. Но громче всех прозвучало мнение мамы победительницы этапа.

— Был один момент в словах Анны Щербаковой, где она явно выдала свою предвзятость в плюс к своему штабу — «Хрустальному». После искренне высказанного пожелания Михаила Коляды победы Лене Щербакова возмутилась, сказав, что главные претендентки — другие девочки. Аня четко гнула нужную ей линию в комментариях на весь мир. Идет намеренная наклейка ярлыка на Лену — «не компонентная, не слышит музыку», — высказалась Ирина Костылева.

Михаил Коляда

Открытие комментаторского цеха и находка Первого канала. Наслышан, как Первому каналу сложно искать комментаторов-экспертов: по-настоящему комментировать умеют далеко не все, хотя в разное время Первый и Okko прибегали к услугам Евгении Медведевой, Александры Трусовой, но в этой роли они не задержались (Медведева теперь работает диктором на арене). У Михаила спокойный телевизионный голос, экспертиза, а на Гран-при стал свидетелем, как он постоянно во время прокатов объясняет коллегам некие технические моменты, машет руками и рисует углы в воздухе.

Любимое слово Михаила — «классно», но и он может пожурить фигуриста (соотношение позитива и негатива, по нашим подсчетам, 75 на 25). Хайлайт сезона от Михаила — разнос Егора Рухина на первом этапе Гран-при в Магнитогорске. Дело в том, что Коляда ставил программу Рухину — а фигурист ее завалил.

— Работалось замечательно, а сегодня... Егор, я тебя очень прошу, делай хореографию, ничего не пропускай! Сегодня ну просто не было программы, давайте будем честными. Я очень расстроен. Это жестко, но это правда. Хотелось подтолкнуть его, чтоб он хоть как-то поехал. Постоянная какая-то борьба. К сожалению, Егор не накатывает достаточное количество раз на тренировке, чтобы катать это легко. Похвалить? Ну, за четверной лутц можно похвалить, — говорил Коляда.

Российские фигуристы очень внимательно относятся к тому, как их комментируют — не только на Первом канале, но и в соцсетях. Мне известно, как люди прекращали читать соцсети и удаляли аккаунты после критики и даже вынуждены были корректировать слова в интервью, видя мнения болельщиков. Но может быть, к критике в этой жизни надо относиться чуть проще или философски (может быть, это даже одно и то же)?

ISU запустил программу против травли в интернете: даже на практически идеальную с точки зрения имиджа Анну Щербакову нашелся зуб у фанатов. А в нормальном мире — комментаторы должны комментировать то, что видят, а спортсмены катать то, что катают. Не ошибется тот, кто не будет ни комментировать, ни катать.