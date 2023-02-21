ВАДА подало апелляцию по «делу Валиевой». Когда ждать суда?

Всемирное антидопинговое агентство не согласно с выводами российских коллег об отсутствии вины и халатности фигуристки в деле о положительной пробе на триметазидин.

Главный страж «чистого спорта» во всем мире — ВАДА — официально объявило о подаче апелляции в Спортивный арбитражный суд по делу российской фигуристки Камилы Валиевой. В информационном сообщении на сайте организации говорится, что агентство получило от нашей страны полную мотивировочную часть решения о признании отсутствия вины и халатности юной спортсменки в деле о положительной пробе на триметазидин. Дисциплинарный комитет РУСАДА ограничился отменой результата Валиевой в день сдачи теста 25 декабря 2021 года, что должно привести к лишению Камилы золота национального чемпионата. Однако ВАДА намерено добиваться максимально возможной санкции — четырехлетней дисквалификации, а с ней и отмены победы сборной России в командном турнире Олимпиады-2022.

Процесс затянется на год-полтора

Сомнений, что ВАДА поступит именно так, не было с 13 января, когда агентство рассекретило решение российского дисциплинарного комитета по громкому делу. Изначально вердикт решили сделать конфиденциальным, поскольку речь шла об интересах несовершеннолетней спортсменки. Однако в Монреале не стали заморачиваться по поводу исполнения своего же Кодекса и объявили, что общественная значимость важнее чувств ребенка. Вопрос действительно затрагивает интересы не только Камилы, поскольку теоретически может обернуться пересмотром итогов пекинского командника. На кону судьба олимпийского золота, а второе место тогда заняла сборная США. Естественно, ВАДА в такой ситуации важно показать всем, как агентство храбро «сражается за справедливость».

Еще пять недель назад всемирные борцы за чистый спорт сообщили, что «обеспокоены выводами, сделанными в России». А теперь воплотили это беспокойство в апелляцию в Спортивный арбитражный суд. Собственно, после этого позиция ВАДА уже мало интересна, а ключевым становится мнение арбитража. Согласно существующему порядку, суд должен определить трех арбитров (одного выбирает российская сторона, второго — вадовцы, а третьего назначает руководство CAS). После этого изучаются материалы дела, проводятся слушания... Не пройдет и года-полутора, как мы узнаем решение юристов из Лозанны. По идее оно обязательно для исполнения всеми спортивными инстанциями, хотя бывали случаи оспаривания вердикта арбитража в федеральном трибунале Швейцарии.

Пока идут все эти разбирательства, Валиева вправе спокойно продолжать карьеру. Правда, у нее теоретически есть возможность самой оспорить решение дисциплинарного комитета РУСАДА и побороться за сохранение титула чемпионки страны 2022 года. Но, так как Камила убрала данную награду из своего профиля в социальных сетях, видимо, она согласилась с наказанием. А вот на уровне CAS точно придется сражаться, потому что в случае полной победы ВАДА еще пятеро российских участников командного турнира помимо Валиевой потеряют золото Пекина-2022 и должны будут передать свои награды американцам. Медали эти, правда, виртуальные, поскольку официального награждения по инициативе МОК до сих пор не произошло.

Камила Валиева. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Довольных не будет

О перспективах дела говорить сложно, ведь оно с самого начало получалось крайне неоднозначным. Помимо статуса «защищенного лица» в пользу Камилы также говорит чрезмерное долгое тестирование ее пробы в Стокгольмской лаборатории. Именно из-за этого Валиева начала Олимпиаду, не зная о допинговых проблемах. Кроме того, триметазидин бесполезен для улучшения результатов в фигурном катании. Мы знаем множество историй западных атлетов, которым снижали наказание на таком основании. А когда удавалось доказать «непредумышленный характер приема препарата» — оправдание вообще становилось полным. Увы, тот факт, что Камила — россиянка, в данный момент прилично усложняет рассмотрение в политическом плане. На судей однозначно окажут давление западные СМИ.

В стандартных ситуациях CAS редко категорично принимает одну из сторон спора. Как правило, арбитры лавируют и пытаются найти компромисс. И на этот раз наверняка будут частично приятны и аргументы ВАДА, и резоны РУСАДА. Другой вопрос, к каким решениям это приведет. Ведь если в споре о титулах самой Валиевой в основном звучат аргументы о «чистоте спорта», причем громче всех об этом обычно кричат те, у кого самого репутация далека от идеала. А вот в случае с медалями пекинского командного турнира просто не существует вердикта, которым останутся довольны все. В случае сохранения наград у россиян истерика со стороны американцев и обвинения суда в предвзятости гарантированы. Мы это уже слышали в тот день, когда суд, вопреки желанию наших оппонентов, допустил Камилу к выступлению в личных соревнованиях Игр-2022.

Камила Валиева. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Не аннулировать результат на ЧР невозможно

Для тех, кто уже забыл или запутался, напомню, что дело Валиевой тянется больше года — с февраля 2022-го. Во время Олимпиады в Пекине стало известно, что российская спортсменка сдала положительную пробу на запрещенный препарат триметазидин. Анализ сдан 25 декабря 2021-го, а извещение о неблагоприятном результате пришло Камиле только 9 февраля. К тому времени Валиева уже успела выиграть чемпионат Европы и командный турнир Олимпиады в составе нашей сборной. После допуска на личный турнир через CAS 15-летняя фигуристка стала в Пекине первой в короткой программе, но, не выдержав давления, неудачно выступила в произвольной, заняв итоговое четвертое место.

После Игр-2022 Камила до сентября принимала участие только в шоу, но затем продолжила карьеру и на официальных стартах, став лучшей на двух этапах «Гран-при России» и заняв второе место на чемпионате страны в Красноярске. Тем временем РУСАДА занималось расследованием ее антидопингового дела. К сентябрю прошлого года сбор всей информации завершился, но принятие решения затянулось. В начале ноября ВАДА объявило, что забирает дело у российской стороны, однако в Москве успели вынести вердикт, фактически оправдав фигуристку. А санкция с аннулированием результата в день сдачи положительной пробы, согласно существующим нормам, просто неизбежна.