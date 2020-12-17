Фигурное катание разваливается из-за карантина. Чемпионат мира проведут онлайн?

Фигуристы подставились под «корону» сильнее всех в мире спорта, и дело, возможно, совсем не в соблюдении правил самоизоляции.

Фигурное катание, единственное среди больших олимпийских видов спорта, с весны безуспешно пытается провести хоть какой-нибудь крупный международный турнир. Их постоянные отмены наводят на мысль — а что, если дело не совсем в коронавирусе? Так уж ли драматична ситуация, чтобы просто лишаться международного фигурного катания на год? В этом сезоне уже отменено или перенесено 40 турниров, провели всего 12, многие — в национальном формате с минимальным количеством иностранцев.

В чем причины?

Есть ощущение, что дело не только в вирусе. Провести соревнования не получается почему-то именно у ISU — конькобежный спорт и шорт-трек так же стоят, как будто их вкопали по шею. Этапы Кубка мира до Нового года отменены. А лыжники, фристайлисты и даже скалолазы ездят по миру и разыгрывают медали и олимпийские путевки.

— После отмены чемпионата четырех континентов просилась отмена чемпионата Европы, иначе было бы несправедливо, — рассуждает известный агент и продюсер Ари Закарян. — Но четыре континента — длительные перелеты. Есть ощущение, что там народ посерьезнее относится к проблеме. Большинство среди американцев и азиатов как в инструкции прочитали — значит, все, так и будем поступать. В славянском мире отношение не неправильное, оно просто другое.

Еще летом было понятно, что будет большой коллапс и быстро он не закончится. Провести Европу, на мой взгляд, было можно, варианты имелись — если озаботиться заранее и хотя бы в середине ноября продумать запасные опции. Если бы турнир отдали России, я думаю, она бы элементарно провела его на высоком уровне. Чемпионат Европы могла бы и Армения провести, это ей по силам, если бы не война, — утверждает агент.

Можно копнуть глубже и посмотреть на финансовое положение ISU. На конгрессе в Севилье два года назад был представлен бюджет до 2020 года. Это открытый документ, его может найти любой желающий. И в нем уже был заложен дефицит в 23,7 миллиона швейцарских франков. Стоит ли говорить, что в 2020 году из-за отмены чемпионата мира фигурное катание потеряло как минимум еще несколько миллионов и нескольких спонсоров. Впрочем, резервы у ISU все равно значительны, говорится в том же документе, — 264 миллиона. Но возможно, чиновники не захотели нести убытки на турниры без зрителей и финансовой выгоды, а чемпионат Европы и юниорский «Гран-при» однозначно среди таковых.

Да и руководство ISU вряд ли можно сравнить, например, с организаторами турниров по сноуборду и фристайлу. Фигурное катание исторически — академичный вид спорта, где нет культа адреналина и риска. Или как минимум он уступал место дискуссиям об искусстве и хореографии. Вряд ли стоит ждать от консерваторов революционных выдумок. Куда ближе ISU слова про заботу о здоровье, чем отчаянные попытки спасти спорт с риском вспышек болезни и последующей ответственности. Не сочтите за эйджизм, хотя обвинения в возрастной дискриминации особенно актуальны для фигурного катания в разрезе темы ценза.

Альтернативные форматы даже не рассматриваются. Или не обсуждаются публично

Отчасти ISU не везет с выбором стран — то Канада, вернее Квебек, сама в одностороннем порядке закрывает чемпионат мира, теперь Хорватия открывает вместо катка госпиталь. Сложно проводить старт на фоне коек и врачей в маскхалатах, но проблема, скорее, в том, что усилий по спасению турнира со стороны ISU почти не замечено. Союз вообще в последнее время старается закрыться от внешних контактов и по публичности уступает биатлонным и лыжным коллегам — я говорю даже о работе пресс-служб. Может быть, стоило с точки зрения пиара хотя бы показать большее рвение к сохранению календаря? Про вариант с другими странами понятно — раньше надо было озаботиться.

Ну например — формат онлайн публично практически не обсуждался, хотя для него заложены все условия абсолютно официально. Не надо думать, что для ISU — это шаг через себя. Открываем официальный сайт, ищем на нем документы и видим, что буквально пару месяцев назад федерация публиковала коммюнике, в котором призывала команды по синхронному катанию присылать видео своих программ для тестирования системы онлайн-работы судей. А недавно в официальном календаре ISU появилось соревнование, место проведения которого указано как онлайн.

ISU, оказывается, проводить онлайн-турниры! Почему же это невозможно с тем же чемпионатом Европы? pic.twitter.com/O1ki5UqpM8 — Lublineс93 (@Lublinec931) December 16, 2020

То есть в принципе ISU признает новые технологии и возможность оценивать выступления по видео. Чем чемпионат Европы хуже Международного чемпионата по инклюзивному катанию? Получается какая-то дискриминация наоборот.

Фактор России

На этом фоне вряд ли спасет развитие фигурного катания в России с грамотно проведенным Кубком России и интригой практически до последнего этапа. Даже наоборот — это усилит расслоение, а создавать очередной Фонд мира и помогать бедным странам Европы не входит в наши планы. До поры до времени Россия и так помогала — людьми, но сейчас курс на это остановлен, а карантин в связи со сменой спортивного гражданства ужесточен с одного года до двух.

— Когда я читаю, что в России один сделал четверной в 11 лет, другая каскад 4+3 — слезы наворачиваются, — признается Закарян. — На фоне того колоссального удара, который нанесен по фигурному катанию в мире. Трусова, Щербакова, Косторная могли бы к марту быть чемпионками мира, кто-то даже двукратной, по полмиллиона долларов могли уже заработать. А в итоге те два года, которые им были отведены, уже уходят. Валиева успевает на Олимпиаду, следующим будет поколение Акатьева — Самоделкина — Жилина. Мне кажется, в России сейчас в целом делают все правильно, следят за фигуристами, снимают видео. Создается правильная аура. Надо идти в YouTube, TikTok, это правильно. Не надо делать фигурное катание так, как во времена телевидения. Человечество уже живет в телефоне, — заключил Закарян.

Видимо, Кубок и чемпионат России останутся главными предолимпийскими турнирами и в ближайшем году. Исправить это могут разве что Pfizer BNT 162b2 или «Спутник V».