В противостоянии Тутберидзе и Плющенко новый раунд. Боксерский

Хореограф Железняков в стихах вызвал олимпийского чемпиона на дуэль

Хореограф Алексей Железняков, входящий в штаб Этери Тутберидзе, оживил празднование старого Нового года забористым постом в соцсетях, в котором вызвал на дуэль своего давнего оппонента — Евгения Плющенко.

«Как вы думаете, если я вызову господина Плющенко на дуэль? Будем драться без правил. На ринге без прикрас, — написал Железняков. — Ненавижу ... (грубое слово, которое может означать пустословов) Давай Жень, не трухуй. Десятое колесо требует дуэли. Думаю, ты просто пасанешь как обычно и придумаешь тритыщеседьмую отмазку. Единственное мое желание — заткнуть твой неблагодарный поганый рот!!!»

Вызов был принят, хотя по факту противостояние является не только личным, но частью большой войны между тренерскими штабами Тутберидзе и Плющенко, которая идет уже несколько лет. Обновляем хронологию боевых действий.

Февраль 2014 года. Подопечная Этери Тутберидзе Юлия Липницкая и Евгений Плющенко вместе берут командное золото сочинской Олимпиады.

Март 2017 года. Плющенко официально завершает карьеру, становится тренером и открывает собственную академию.

Январь 2019 года. Тренер академии Плющенко Александр Волков, в прошлом работавший в «Хрустальном», в интервью РИА «Новости» обвинил Тутберидзе в том, что она относится к своим воспитанницам «как к одноразовым». Волкова поддержали и Евгений Плющенко, и Яна Рудковская.

Весна 2019 года. В академии Плющенко к тому времени занимаются уже несколько бывших учеников Тутберидзе — Владимир Самойлов, Анастасия Тараканова и Софья Титова. Ранее тренировавшаяся у Тутберидзе Серафима Саханович после года с Плющенко уезжает в 2018-м в Петербург.

Май 2019 года. Подопечные Тутберидзе Анна Щербакова и Александра Трусова принимают участие в шоу Евгения Плющенко в Италии. Сам олимпийский чемпион говорит, что переговорами занимались менеджеры, и заодно приветствует создание шоу Тутберидзе: «Это великолепно».

Декабрь 2019 года. После заявления Алины Загитовой о приостановке карьеры легендарная Татьяна Тарасова выразила сожаление, что «продолжительность карьеры олимпийской чемпионки измеряется тремя программами». А Плющенко намекнул, что не исключает варианта перехода Загитовой к другому тренеру.

Декабрь 2019 года. Штаб «Хрустального» опубликовал открытое письмо, в котором обвинил Плющенко в попытках переманить Загитову в свою академию. Евгений парировал, что Этери Тутберидзе как тренер также пользуется результатами чужого труда. Сама главный тренер «Хрустального» отреагировала на скандал публикацией стихов Марины Цветаевой.

Февраль 2020 года. Плющенко в интервью «СЭ» обвиняет государственные спортшколы в том, что их тренеры берут «деньги в конвертах». Намекая в том числе и на «Хрустальный»

Май 2020 года. Александра Трусова объявляет о переходе из «Хрустального» в академию «Ангелы Плющенко». Представители обеих школ обмениваются обвинениями в соцсетях. Один из самых активных хейтеров Плющенко — хореограф Алексей Железняков

Май 2020 года. Плющенко персонально отвечает на выпад Железнякова, назвав его «10-м колесом от телеги» и попросив «Тутберидзе тим» «успокоить своего смешного сотрудника». Яна Рудковская при этом утверждает, что Железняков испытывает неприязнь к ней лично, поскольку в прошлом был отчислен из подтанцовки Димы Билана. Сам Алексей данный факт отрицает.

Август 2020 года. Алена Косторная объявляет о переходе из «Хрустального» в академию «Ангелы Плющенко».

Сентябрь 2020 года. Ренат Лайшев, руководитель школы «Самбо-70» (в структуру которого входит «Хрустальный») обвиняет «оппонентов-соперников» в «обработке» подопечных Тутберидзе.

Сентябрь 2020 года. В эфире канала «Россия 24» Плющенко отверг обвинения в переманивании фигуристов, заявив, что невозможно «перекупить» спортсмена, у которого все идеально складывается в группе.

Сентябрь 2020 года. Штаб «Хрустального» опубликовал переписку Рудковской и Загитовой, якобы подтверждающую факт переманивания олимпийской чемпионки в академию Плющенко.

Октябрь 2020 года. Плющенко возмущен оценками Трусовой на московском этапе Кубка России и тем, что судьи не случайно симпатизируют фигуристкам из «Хрустального». После турнира Евгений в интервью «СЭ» признается, что пытался поговорить с Тутберидзе и нормализовать с ней отношения, но «ее больше устраивает война».

Декабрь 2020 года. Плющенко снова возмущен оценками Трусовой, на этот раз — на чемпионате страны. Он заявляет, что «судьи заряжаются от определенных людей», явно намекая на штаб «Хрустального».

Январь 2021 года. Хореограф «Хрустального» Алексей Железняков вызывает Плющенко на дуэль. Вызов принят.