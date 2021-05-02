Подарит ли Трусова букет Плющенко? И будет ли теперь у Александры все хорошо?

Какие у призера чемпионата мира претензии к руководителю «Ангелов», и реально ли в принципе решить проблемы талантливой российской фигуристки со стабильностью.

Ровно год назад Александра Трусова спровоцировала жуткий скандал, объявив об уходе от тренера Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко. Итогом сотрудничества рекордсменки мира по четверным прыжкам с двукратным олимпийским чемпионом стали две победы на этапах Кубка России, две бронзы — на чемпионате страны и чемпионате мира, а также четвертое место на «Гран-при Ростелеком». Очень многие фигуристки за подобные результаты продали бы душу дьяволу. Однако уровень амбиций Трусовой и ее семьи таков, что накануне олимпийского сезона они идут на явные репутационные потери, провоцируя своим возвращением в «Хрустальный» новый большой скандал.

Психологический дискомфорт

Здесь надо подчеркнуть, что огонь все это время полыхал вокруг Александры — сама фигуристка (в отличие от своей напарницы Алены Косторной) никаких резких слов в отношении Тутберидзе никогда не допускала, как, впрочем, и в отношении Плющенко. Хотя было видно, что порой ей этого очень хотелось. Евгений с самого начала выбрал крайне эмоциональный стиль работы, который был непривычен для Александры. В октябре 2020 года Плющенко устроил скандал после короткой программы на московском этапе Кубка России, утверждая, что Трусову засуживают ради фигуристок из «Хрустального». Ситуация повторилась и на чемпионате страны, где двукратный олимпийский чемпион утверждал, что «судьи заряжаются от определенных людей».

Ну а венцом эпопеи стал чемпионата мира в Стокгольме, на котором Александра снова провалила короткую программу, но в произвольной прорвалась с 12-го на третье место. При этом Трусова впервые в истории женского катания исполнила три четверных в одном прокате. И если бы не сорвала еще два прыжка, то вполне могла претендовать и на золото. Однако у Плющенко, который ехал в Швецию за титулом, подобный поворот событий спровоцировал лишь негативные эмоции. Тренер не нашел в себе сил даже поблагодарить фигуристку после такого выступления и затем несколько дней не комментировал происшедшее в СМИ. 16-летняя девушка явно ждала от своего наставника большей поддержки.

Наверняка у Трусовой были в «Ангелах Плющенко» все условия для тренировок. Был у нее личный тренер Дмитрий Михайлов, который работал с ней над исправлением технических недочетов и над созданием новых, более женственных образов. В будущем Саше были обещаны консультации авторитетного специалиста Рафаэля Арутюняна. И все-таки психологический дискомфорт от работы в академии перечеркнул все эти бонусы. И семья Александры в погоне за стабильностью решила вернуться в «Хрустальный», несмотря на грандиозные риски. Даже если в группе Тутберидзе Трусовой обещаны особые условия, никто не может гарантировать ей место в олимпийской сборной в Пекине. Ну, а пропуск Игр-2022 будет означать для Александры крах всех надежд.

Прагматизм побеждает эмоции

Для Плющенко уход Трусовой (а перед ней и Косторной) — очевидный плюс. Да, это удар по профессиональной репутации и утрата статуса тренера сборной России. Однако теперь у двукратного олимпийского чемпиона появляется возможность выстроить всю работу без оглядки на звездный статус подопечных. Ну и заодно есть время научиться воспринимать результаты больших соревнований как тренер, а не как спортсмен. Нет никаких сомнений, что при правильной организации дела воспитанники Плющенко рано или поздно выстрелят. И для этого совсем необязательно противопоставлять свою работу деятельности штаба Тутберидзе. В тренерском деле и без того достаточно негативных эмоций.

Если переход Трусовой в группу Тутберидзе станет финальным аккордом в войне «Хрустального» и «Ангелов», это будет просто замечательно. Независимо от того, кто выиграл, а кто проиграл в этом сражении (хотя, по-моему, ответ на этот вопрос сейчас очевиден). Еще один позитивный вывод из случившегося — прагматизм в нашем фигурном катании все же побеждает эмоции. Наверняка уход Александры год назад воспринимался в «Хрустальном» очень болезненно. Ходили даже слухи, что после чемпионата страны Тутберидзе отказала Трусовой в желании вернуться обратно. Однако в итоге камбэк все же состоялся. И хотя его практический смысл для «Хрустального» пока непонятен, все же круто, что бывшие оппоненты могут находить общий язык. И это дает надежду, что мы когда-нибудь все-таки увидим в исполнении Трусовой пять чистых четверных.

Хронология противостояния штабов Тутберидзе и Плющенко

Февраль 2014 года. Подопечная Этери Тутберидзе Юлия Липницкая и Евгений Плющенко вместе берут командное золото сочинской Олимпиады.

Март 2017 года. Плющенко официально завершает карьеру, становится тренером и открывает собственную академию.

Январь 2019 года. Тренер академии Плющенко Александр Волков, в прошлом работавший в «Хрустальном», в интервью РИА «Новости» обвинил Тутберидзе в том, что она относится к своим воспитанницам «как к одноразовым». Волкова поддержали и Евгений Плющенко, и Яна Рудковская.

Весна 2019 года. В академии Плющенко к тому времени занимаются уже несколько бывших учеников Тутберидзе — Владимир Самойлов, Анастасия Тараканова и Софья Титова. Ранее тренировавшаяся у Тутберидзе Серафима Саханович после года с Плющенко уезжает в 2018-м в Петербург.

Май 2019 года. Подопечные Тутберидзе Анна Щербакова и Александра Трусова принимают участие в шоу Евгения Плющенко в Италии. Сам олимпийский чемпион говорит, что переговорами занимались менеджеры, и заодно приветствует создание шоу Тутберидзе: «Это великолепно».

Декабрь 2019 года. После заявления Алины Загитовой о приостановке карьеры легендарная Татьяна Тарасова выразила сожаление, что «продолжительность карьеры олимпийской чемпионки измеряется тремя программами». А Плющенко намекнул, что не исключает варианта перехода Загитовой к другому тренеру.

Декабрь 2019 года. Штаб «Хрустального» опубликовал открытое письмо, в котором обвинил Плющенко в попытках переманить Загитову в свою академию. Евгений парировал, что Этери Тутберидзе как тренер также пользуется результатами чужого труда. Сама главный тренер «Хрустального» отреагировала на скандал публикацией стихов Марины Цветаевой.

Февраль 2020 года. Плющенко в интервью «СЭ» обвиняет государственные спортшколы в том, что их тренеры берут «деньги в конвертах». Намекая в том числе и на «Хрустальный».

Май 2020 года. Александра Трусова объявляет о переходе из «Хрустального» в академию «Ангелы Плющенко». Представители обеих школ обмениваются обвинениями в соцсетях. Один из самых активных хейтеров Плющенко — хореограф Алексей Железняков.

Май 2020 года. Плющенко персонально отвечает на выпад Железнякова, назвав его «10-м колесом от телеги» и попросив «Тутберидзе-тим» «успокоить своего смешного сотрудника». Яна Рудковская при этом утверждает, что Железняков испытывает неприязнь к ней лично, поскольку в прошлом был отчислен из подтанцовки Димы Билана. Сам Алексей данный факт отрицает.

Август 2020 года. Алена Косторная объявляет о переходе из «Хрустального» в академию «Ангелы Плющенко».

Сентябрь 2020 года. Ренат Лайшев, руководитель школы «Самбо-70» (в структуру которого входит «Хрустальный») обвиняет «оппонентов-соперников» в «обработке» подопечных Тутберидзе.

Сентябрь 2020 года. В эфире канала «Россия 24» Плющенко отверг обвинения в переманивании фигуристов, заявив, что невозможно «перекупить» спортсмена, у которого все идеально складывается в группе.

Сентябрь 2020 года. Штаб «Хрустального» опубликовал переписку Рудковской и Загитовой, якобы подтверждающую факт переманивания олимпийской чемпионки в академию Плющенко.

Октябрь 2020 года. Плющенко возмущен оценками Трусовой на московском этапе Кубка России и тем, что судьи неслучайно симпатизируют фигуристкам из «Хрустального». После турнира Евгений в интервью «СЭ» признается, что пытался поговорить с Тутберидзе и нормализовать с ней отношения, но «ее больше устраивает война».

Декабрь 2020 года. Плющенко снова возмущен оценками Трусовой, на этот раз — на чемпионате страны. Он заявляет, что «судьи заряжаются от определенных людей», явно намекая на штаб «Хрустального».

Январь 2021 года. Хореограф «Хрустального» Алексей Железняков вызывает Плющенко на дуэль, но затем отказывается от своего намерения.

Март 2021 года. Алена Косторная объявляет о возвращении в «Хрустальный».

Март 2021 года. Александра Трусова занимает на чемпионате мира третье место и не отбирается в сборную России на турнир World Team Trophy.

Апрель 2021 года. Глава школы «Самбо-70» Ренат Лайшев анонсирует возвращение Трусовой в «Хрустальный». В «Ангелах Плющенко» называют эту информацию «первоапрельской шуткой».

Май 2021 года. Плющенко объявляет о том, что его контракт в Трусовой «закончился по обоюдному желанию двух сторон». Стало известно, что Александра возобновила тренировки в «Хрустальном».