Посторонним вход воспрещен. Молодежи и реформам в нашем фигурном катании нет места?

Что произошло в Петербурге, где президент федерации Сергей Чопозов покинул пост через три месяца после избрания.

Все-таки хоккей и фигурное катание никогда не поймут друг друга и так и будут при встрече воевать. И за время на льду, и за посты в федерациях. Это ярко показали «100 дней» Сергея Чопозова на посту президента Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга, экс-хоккеиста, чемпиона Молодежной хоккейной лиги. Но, конечно, куда ярче они показали, что путь радикальных реформ для нашего фигурного катания закрыт наглухо и надежно.

Инициативы глобального масштаба. И наказуемые

Чопозов казался человеком нетривиальным и уж слишком смелым. Где-то даже одиозным. За этот короткий период он успел предложить:

— поднять возрастной ценз;

— создать трансферную систему;

— создать агентский рынок;

— переходить на частное спонсирование спортсменов.

И многое другое — вроде проведения в городе на Неве чемпионата мира и «Гран-при». Кстати, зимой планировалось и шоу в честь 125-летия первого чемпионата мира, который состоялся еще в имперском Петербурге. Причем на открытом воздухе, там же, где соревновались в 1896 году, — в Юсуповском саду. Словом, идей было много.

Теперь они все кладутся в стопочку и бодро отправляются в шредер.

«Отопительный сезон» или аппаратная борьба?

Сам Чопозов предпочел дипломатичное объяснение произошедшего — занятость на госслужбе в Новгородской области. Именно это значится и в официальном прощальном обращении Чопозова к спортсменам, тренерам и сотрудникам федерации. Но, мягко говоря, дело не только в «отопительном сезоне», на который зовет губернатор. Трубы загорелись почти сразу после того, как Чопозов пришел на пост.

По информации «СЭ», президентом не очень был доволен исполком городской федерации. Да и в Москве 28-летний чиновник вызывал скорее неприятие и удивление — это он всерьез пытается что-то изменить? Иди шайбу погоняй, что ли. В питерской федерации были уже устоявшиеся финансовые потоки, расходы на разные статьи, нужные и не очень. Новый управленец ринулся ревизовать эти расходы, что, конечно, не понравилось функционерам. Недовольство руководителей ФФККР легло на благодатную почву. Видимо, национальная федерация на данный момент невосприимчива к разговорам о реформах. И это неудивительно, учитывая средний возраст исполкома. Проблема разрыва поколений в человечество будет всегда. Когда видишь такую таблицу, поневоле впечатляешься.

Вот кто является топ-менеджерами (это президент, вице-президенты и генеральный директор) федерации фигурного катания России:

Александр Горшков — 75 лет

Вера Богуш — 74 года

Владимир Грибанов — 60 лет

Сергей Кононыхин — 80 лет

Тамара Москвина — 79 лет

Ирина Рабер — 71 год

Александр Коган — 65 лет

Все выдающиеся люди, с заслугами, вопросов ноль. Но средний возраст — 71,9 года... В общественных науках это называется геронтократия. Опыт — это очень ценное качество, особенно в управленческой работе. Но есть и другие нюансы — такие, как восприимчивость к переменам, соответствие современным трендам и социальные лифты, в конце концов.

Сергей Чопозов (справа).

Ягудин надеется на более адекватных людей? Пусть в цирк идет работать

Те, кто называли Чопозова болтуном или халифом на час, теперь могут говорить, что были правы. Наконец фигурное катание вернется людям, которые в нем разбираются! Конечно, глава питерской федерации был человеком со стороны, человеком спротежированным. Но на выборах он был безальтернативным кандидатом и набрал 99 процентов голосов. Может, просто никому больше не хотелось тянуть лямку?

О возрастном цензе говорят осторожно даже вице-президент ISU Александр Лакерник и знаменитый тренер Алексей Мишин. Елизавета Туктамышева за его изменение. Может, и она хочет развалить российское фигурное катание? Единственная странность, которую удалось найти мне, — новость на сайте федерации о сотрудничестве со следственным комитетом Новгородской области во имя патриотического воспитания. Вот уж ни к селу ни к городу в прямом смысле.

Но серьезно — много ли вы слышали о питерской федерации в предыдущие годы? Не о спортсменах и больших школах, а именно федерации? Был ли пациент в принципе жив, чтобы подавать признаки жизни? В вялом организме российского фигурного катания, может, только таким эпатажем и реально было людей расшевелить. Да и утверждать, что Чопозов только говорил и был чистым авантюристом а-ля граф Калиостро, тоже нельзя. Самому было интересно: все эти заявления — демагогический пузырь или ради дела?

Удалось поговорить с некоторыми тренерами в Петербурге. Деньги от меценатов после появления Чопозова действительно стали приходить — почти всем тренерским группам, кроме танцоров и синхронистов. Люди отмечают и то, что на «Гран-при» Елизавета Нугуманова и танцоры Екатерина Миронова/Евгений Устенко попали в основном благодаря стараниям главы питерской федерации.

Но несмотря на это, ход событий был запрограммирован. Диалога с исполкомом и старой гвардией не получилось сразу. Исход войны против оппонентов, у которых за спинами ФФККР, был предрешен. Наверное, можно было посопротивляться, опубличить конфликт, но это лишь отсрочило бы исход.

На вопросы «СЭ» вечером после решения Чопозов отвечал энергично:

— Сергей, что произошло? Симптомы и до этого были, но как-то резко все случилось.

— Я не могу разрываться на два направления, к сожалению. Губернатор Новгородской области попросил работать на земле, в этом регионе. Жаль, что из-за госслужбы не реализуется многое, что мы хотели сделать.

— Неужели дело только в госслужбе?

— Да, так случилось. О подробностях своей работы в федерации я пока говорить не готов. Возможно, позже. Но, конечно, были люди в петербургской федерации, от которых я не в восторге. Они предпочли сидеть в тени, а не работать вместе на благо фигурного катания. А я буду и дальше стараться ему помогать. С тренерами и спортсменами у нас сложились хорошие отношения, многие благодарили за поддержку, мы обсуждали проблемы, был реальный диалог. Я остаюсь поклонником фигурного катания. Но не всем нужен в нем прорыв, обидно за это.

— Алексей Ягудин довольно жестко отреагировал на новость о вашем уходе. Надеется, что на ваше место адекватнее люди придут.

— Я ему могу сказать одно — ты не воин, чтобы с тобой воевать, ты просто клоун. Зачем он пишет оскорбительные вещи на миллионную аудиторию, ни разу не пожав мне руки и не увидев меня, — не понимаю.