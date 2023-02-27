«Бросил коньки в бортик, собрал вещи и ушел». Как Марина Анисина взбесила своего французского партнера

Гвендаль Пейзера жестко конфликтовал со звездной фигуристкой из России, но это не помешало паре завоевать олимпийское золото.

Вслед за Бруно Массо откровениями о сложных взаимоотношениях партнеров в фигурном катании поделились олимпийские чемпионы Гвендаль Пейзера и Марина Анисина. Дуэт выступал за сборную Франции и сумел добиться внушительных успехов — побед на чемпионатах Европы, мира и Олимпиаде. Путь пары был непростым во многом из-за сложных отношений спортсменов. Как оказалось, они очень часто конфликтовали на тренировках, но тем не менее были вынуждены работать вместе по девять часов в день.

Разминались в разных углах

То, что Марина и Гвендаль очень разные по характеру, было известно очень давно. Об этом Анисина рассказала «СЭ» в рубрике «Разговор по пятницам» еще в 2014 году. Фигуристка отметила, что она и Пейзера не совпадали взглядами на жизнь.

«Мы даже разминались в противоположных углах. Вот он со всеми должен поздороваться, перекинуться парой фраз, что-то сказать телевидению. Мы на многие вещи смотрели по-разному. Вспоминаю бронзу Нагано. Стоим на пьедестале. Гвендаль сияет. Я удивляюсь: «Что он такой довольный? Всего лишь третье место. О первом надо думать! Впереди столько работы...» Если б не этот настрой, то, возможно, вся наша карьера сложилась бы иначе. Хотя позже поняла, что и Гвендаль прав», — сказала Анисина.

Алена Савченко называла Бруно Массо лентяем, но Марина не считала своего партнера человеком, который не любит трудиться. Она отмечала, что у него просто было другое мнение относительно их вида спорта. «Пейзера работать был не приучен? Он трудолюбивый, но обстановка расслабляла. Школа, подружки, развлечения. Фигурное катание воспринимал как кружок «Умелые руки». А я объясняла на ломаном английском: это не хобби — работа!» — добавила Анисина.

Гвендаль Пейзера и Марина Анисина. Андрей Голованов, Сергей Киврин

Разные менталитеты

Свое влияние на совместную работу двух фигуристов оказывало и то, что Марина родом из России, а Гвендаль — француз. Изначально российская фигуристка, дочь известного советского хоккеиста Вячеслава Анисина, как и многие, начинала карьеру как одиночница. Впоследствии она перешла в танцы на льду и успела сменить несколько партнеров: каталась с Ильей Авербухом, Сергеем Сахновским. Но затем не смогла найти себе партнера на родине.

Предложение Марины принял француз Пейзера, но выступать за Россию он отказался. В итоге Анисина пошла на серьезный шаг — в 1993 году переехала во Францию и сменила спортивное гражданство. Партнеры неплохо сработались и в первый же совместный сезон завоевали серебро на внутреннем чемпионате. Впоследствии пара побеждала на всех значимых турнирах — в финале «Гран-при», на чемпионатах мира, Европы и Олимпийских играх.

Но тренировки пары проходили непросто во многом из-за разных менталитетов спортсменов. Дело в том, что Марина не стала менять свои принципы, к которым привыкла в российском фигурном катании. Проще говоря, не давала спуску Гвендалю. Ее раздражали проблемы, которые постоянно возникали у ее партнера, — опоздания на тренировки, развязавшиеся шнурки на коньках во время проката. «Я приехала к нему со своим русским менталитетом. Даже когда все шло хорошо, то все равно были конфликты. Я была с ним сурова», — сказала Анисина L'Equipe.

Гвендаль Пейзера и Марина Анисина. Александр Вильф, Фото архив «СЭ»

Летающие коньки

Разумеется, это очень не нравилось Гвендалю, который, судя по всему, привык к другому отношению. Во многом из-за его реакции на поведение Анисиной во Франции считают, что между партнерами были ужасные конфликты и ссоры. Эмоции на тренировках действительно возникали — вплоть до брошенных в борт коньков.

«Однажды на тренировке я кинул свои коньки в бортик от злости. Сломал несколько болтов на лезвии. Потом, когда спокойно посмотрел на ситуацию со стороны, сказал себе: «Хватит, она меня совсем доведет!» Собрал все вещи и ушел», — рассказал Пейзера L'Equipe.

Но на самом деле все было не так плохо. Со слов Анисиной, это были вполне рабочие отношения. И без них пара не сумела бы добиться всего того, чего в конечном итоге достигла.

«Я всегда хотела большего, а для Гвендаля это было непросто. Но если бы я не была такой, то и золото на Олимпиаде мы бы не получили. И я думаю, что он это тоже понимает. Во Франции говорят, что наши отношения были ужасными. Но мы не были сумасшедшими, у нас были границы, так что мы умели справляться с эмоциями», — отметила Анисина.

Так что разговоры об ужасных конфликтах между партнерами скорее преувеличены. Это был тандем двух эмоциональных фигуристов, который привел к большим победам. И во многом благодаря этим самым эмоциям.