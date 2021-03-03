Косторная хочет вернуться к Тутберидзе. В фигурном катании снова весело

Ученица Евгения Плющенко спустя полгода задумалась об отыгрыше летнего трансфера.

Только в фигурном катании возможны такие сюжеты. Много ли вы знаете случаев, когда спортсмен со скандалом уходит от тренера к его заклятому сопернику, между ними происходит публичная пикировка — и уже через полгода они могут возобновить сотрудничество? При этом все это под завесой тайны, подробности всплывают через «сливы», инсайды и тому подобное. Под это можно подвести целую теорию — мол, стервозность фигурного катания, помноженная на его дороговизну и отсутствие контрактов. Андрей Кобелев бы добавил к этому что-нибудь сексистское про женщин. Прибавьте к этому соцсети — и вот он, рецепт адской смеси.

И вот по соцсетям обсуждается возвращение Алены Косторной к Этери Тутберидзе — из школы Евгения Плющенко, куда она перешла летом. Для тех, кто не в курсе, — идея шокирующая. Плющенко и Тутберидзе долгое время обмениваются колкостями в публичном пространстве. Алена на первом старте сезона заочно бросила Этери Георгиевне: «Если настолько неймется, встреться и глаза в глаза выскажи все, что ты хочешь», — реагируя на то, что тренер предпочла сопроводить ее переговоры с «ангелами» постом в Instagram.

А теперь, как говорит руководитель «Самбо-70» Ренат Лайшев, чемпионка Европы просится на каток «Хрустальный» и в разговоре с Тутберидзе озвучила желание вернуться в прежнюю группу.

Тутберидзе призналась в любви к «СЭ»

Официально, естественно, никакой информации о желании фигуристки или о переговорах нет. В группе Евгения Плющенко, по нашей информации, о действиях Косторной не знали, Сергей Розанов также ответил корреспонденту «СЭ», что не комментирует слухи о переходе Косторной, как и свое будущее.

Корреспондент «СЭ» Константин Колмаков дозвонился до самой Этери Тутберидзе, но услышал необычные слова, после того как представился: «Я вас очень люблю, вы меня, по-моему, тоже». Доподлинно не известно, относилось ли признание в любви к изданию «СЭ» или к корреспонденту лично. Но спешим сказать, Этери Георгиевна, что Константин до сих пор ходит по редакции зачарованный и с трудом смог вернуться к работе. Надеемся, его работоспособности ничего не угрожает. А вас мы и правда любим — всей редакцией.

Сама Косторная в комментарии для «РИА Новости» повторила слова своего личного тренера — не обсуждаю, не комментирую. Федерация о развитии ситуации также молчит — как это было летом при переходе в обратном направлении.

Основания для возвращения есть...

Если рассматривать спортивную сторону перехода, то логику в действиях Алены найти можно. Она уходила к Плющенко в статусе первой примы «Хрустального», выиграв чемпионат Европы и будучи фаворитом чемпионата мира. Перешла она позже Александры Трусовой — и у многих создавалось ощущение, мол, Русская Ракета остается главным космическим проектом двукратного олимпийского чемпиона. Собственно, по результатам текущего сезона Трусова, как правило, была выше. Теперь Косторная без путевки на чемпионат мира и проигрывает юниоркам Тутберидзе — не только Камиле Валиевой, но и Дарье Усачевой с Майей Хромых.

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Алена говорила о том, что стала счастливее в новой академии, что начала чаще улыбаться. Последние ее слова в публичном пространстве были произнесены после финала Кубка России в ответ на мой вопрос: «Что я приобрела в последнее время? Уверенность — что бы ни случилось, это можно преодолеть». Теперь они звучат как-то прощально.

210,20 балла на финале Кубка — худшая оценка Алены с сентября 2018 года. Очень много сил забрали проблемы со спиной, коронавирус и ангина. Да, 17-летняя фигуристка была не в оптимальном состоянии и так и не восстановила тройной аксель. Но в борьбе за олимпийскую путевку никого не интересуют медицинские показатели соперниц. Косторной нужно быстро обрести форму — и лучшего мобилизатора, чем Тутберидзе, видимо, не найти. Так посчитала фигуристка. Менять свое мнение она умеет — чего стоит смена обеих программ по ходу нынешнего сезона.

...но есть ли желание принять обратно?

Как сообщил ТАСС, переговоры о возвращении прошли в среду. Судя по всему, Косторная уже попросилась обратно — точно так же, как в свое время изучала возможность уйти из «Хрустального» к Плющенко. Это нормально в фигурном катании — формальных контрактных обязательств нет, и, как и у нас с вами, бывают случаи, когда мы ищем другую работу. Конечно, на HeadHunter со своего рабочего компьютера при этом никто не заходит. Но в фигурном катании удержать в тайне новость о желании встречи с тренером почти нереально. Если в этом виде спорте что-то знают два человека — скоро это будут знать все. Особенно когда дело касается переходов.

Вопрос теперь в одном — как сама Тутберидзе отнесется к идее «возвращения в родную гавань». В отличие от некоторых других таких возвращений, на этот раз могут возникнуть проблемы.