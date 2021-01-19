Хотя женская кофта Натана Чена и прозрачное платье Мэдисон Хаббел с чемпионата США — это тоже на грани.

На прошлой неделе закончился чемпионат США. С оценками можно спорить всегда, особенно на национальных турнирах. Но вопросы есть не только к общим суммам баллов, судейским надбавкам или выставленным (или нет) штрафам в протоколах. В фигурном катании практически всегда была важна именно постановка. Одним из ключевых моментов программы является костюм. Он должен подчеркивать тематику номера, помогать фигуристку выразить чувства. Но иногда какая-то деталь выделяется — и тогда может пострадать весь образ. Предлагаем вспомнить костюмы этого сезона, когда он весь (или какая-то его часть) мешали цельному восприятию постановки.

Медицинские перчатки Анны Щербаковой

В короткой программе сезона-2020/21 трехкратная чемпионка России катается под мелодию O doux printemps d'autrefois, исполненную скрипачом Джошуа Беллом. Постановка под нежную и трагичную музыку совершенно в стиле Ани — за последние годы Щербакова исполнила несколько подобных номеров.

На контрольных прокатах в начале сезона спортсменка из группы Этери Тутберидзе выступала в черном тренировочном платье, специально сшитом для мероприятия. Позже цвет поменялся на голубо-синий. Смущала только одна деталь — перчатки Щербаковой были практически такого же цвета, как и специальные медицинские. Возможно, в головах зрителей просто сыграла непреднамеренная ассоциация из-за всей коронавирусной ситуации. Так или иначе, перчатки поменяли уже к следующему старту — теперь они более насыщенного синего цвета.

Кофта из шкафа Ше-Линн Бурн для Натана Чена

Двукратный чемпион мира только что в пятый раз выиграл национальное первенство, набрав в сумме за две программы больше 320 баллов. Но предметом споров стали не его оценки, а конкретная вещь из гардероба американского фигуриста. Кофта черного цвета с несколькими вырезами на плечах и с сеткой такого же цвета — некоторые болельщики уже начали шутить, что у их матерей есть такие же. Возможно, это даже не совсем шутка: на пресс-конференции после произвольной программы Чен сказал, что хореограф Ше-Линн Бурн буквально взяла эту вещь из своего собственного шкафа и отдала Натану.

NChen to me: AS YOU KNOW, I like to go very extravagant with my costumes https://t.co/x5NrFmP1ix pic.twitter.com/71f0AP6zTd — Jackie Wong (@rockerskating) January 17, 2021

Это не первый костюм чемпиона мира, который привлекает внимание болельщиков. В прошлом сезоне у него уже была приметная разноцветная кофта — ее сравнивали с обивкой сидений в автобусе.

Костюм змеи Камилы Валиевой

В этом сезоне чемпионка мира среди юниоров в произвольной программе катается под «Болеро» Мориса Равеля. И предстает в довольно необычном образе — змеи. В социальных сетях много писали о том, что такая музыка и образ пока что еще не очень подходят 14-летней девушке. Но самым удивительным был комбинезон — точнее, его первая версия.

Сам костюм был коричневым со вставками красной ткани. На спине у Камилы — змея, где отчетливо выделяются глаза, клыки и язык. На самом деле, не до конца понятно, почему именно такой образ был выбран для произвольной Валиевой и как комбинезон вообще связан с программой. Серебряный призер чемпионата России выступила так только на одном старте — втором этапе Кубка страны. К следующему турниру костюм поменяли — сейчас он темно-зеленый и выглядит более лаконичным.

Прозрачное платье Мэдисон Хаббел

Мэдисон Хаббел/Захари Донохью на чемпионате США-2021 взяли свой третий титул. В этом им помогла ошибка на твиззлах их главных соперников — Мэдисон Чок/Эвана Бейтса. Обе пары по силе равны, поэтому конкурируют между собой на всех стартах.

Мэдисон Хаббел / Захари Донохью, ритмический танец ? pic.twitter.com/sxUW3CC3oh — Anastasia Pletneva ? (@nasyasmile) January 18, 2021

В ритмическом танце Хаббел/Донохью были вторыми по оценкам, но точно не по восприятию программы. Песни из мюзикла «Бурлеск» сами по себе очень зажигательные и энергичные, но едва ли не большее впечатление произвел костюм партнерши. Абсолютно черный, но на 2/3 полупрозрачный с короткой юбкой (или, точнее, просто бахромой). Здесь к месту вспомнить аналогичный образ Яны Рудковской в шоу «Звездный лед». Только тогда это был всего лишь номер для развлекательной передачи. А здесь — реальное соревнование. Такой костюм можно посчитать слишком экстравагантным. За него даже можно было бы получить штрафные баллы — если бы не черная сетка, покрывающая почти все тело Мэдисон.