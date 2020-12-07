Легкоатлетка и телекомментатор отвечает хейтерам и критикам олимпийской чемпионки.

Съемки проекта «Ледниковый период» завершились еще в конце ноября, вскоре Первый канал покажет финал проекта. Однако куда жарче борьбы за победу обсуждение того, как провела шоу Алина Загитова, которая дебютировала на телевидении в роли ведущей. Именитая российская легкоатлетка и комментатор Иоланда Чен устроила олимпийской чемпионке жесткий разбор полетов и сказала в интервью «СЭ» о «стыде» за фигуристку.

Ниже — еще одно мнение. Человека, который прекрасно знает Чен, — серебряной призерки Олимпиады и чемпионки мира по легкой атлетике Ольге Богословской. А впоследствии тележурналиста, в том числе работавшего на соревнованиях по фигурному катанию. Экс-спортсменка говорит о том, что резон поставить Загитову на проект был и не стоит кидать в нее камни. Хотя и признает, что ставить голос и работать над собой надо много.

Загитова пока ведущая с натяжкой, но ее выбор был оправдан

— Ольга Михайловна, не так давно завершились съемки проекта «Ледниковый период», ведущей которого была Алина Загитова. Как человек, который давно работает на телевидении, можете дать ей оценку? Критики раздается немало.

— Во-первых, по ходу проекта она все-таки заметно прибавила. Да, как ведущая она проигрывает той же самой Слуцкой. Ира прошла и театральную карьеру, как говорится, набоярилась. Но при этом Загитова — определенный спортивный бренд, поэтому выбор организаторов понятен. И мало найдется людей, которые кинут камень в ее сторону. Добрее надо быть. Но опыт нужно набирать. Есть диссонанс даже голоса и самого проекта. Ей-то он идет, она выглядит как ребенок, это подкупает. Но ведущая она пока с большой натяжкой.

Загитова в ответ на критику вспомнила восточные мудрости: Собака лает — караван идёт. pic.twitter.com/Mo9tltANLJ — Lublineс93 (@Lublinec931) December 6, 2020

— Уместен ли выбор бренда, а не ведущего в данной ситуации?

— Первый канал тоже экспериментирует. Это даже не расчет, а надежды, что огромная армия ее поклонников увеличит аудиторию «Ледникового периода». Правильная идея, но работать есть над чем. Потому что на это дело бросили необученного человека, спортсменку. Она только начала учиться, не знаю, находит ли вообще время ходить в университет. И вот нужно ли ей это все в таком виде? Опыт приходит, молодость — никогда. Так что выбор был оправдан. Вокруг Загитовой есть медиаволна, она подхватила ее и несет. Вот Ягудин уже заматерел. Он уверенный, напористый, в своей тарелке. А для Алины тарелка новая.

— Можно ли научить напористости?

— Можно. Другое дело, насколько быстро мозги работают. Это как с вождением — кто-то сразу схватывает, а кто-то тупо переключает скорости, как заучил. Можно научить мыслить клипово, так сказать. Но если ты в счете матча «Спартак» — «Зенит» видишь только счет, это не журналистика. Делать выводы, осваивать эпистолярный жанр — вот это тяжело. Она станет уверенной, да. Знаете, что подкупает? Она сама понимает, что у нее не очень хорошо получается. И берет не напором, а по-детски откатывает назад. В противоположность Бузовой, например. Та свои ошибки превратила в достоинства.

— И миллионам нравится.

— Надо еще посмотреть, кто эти миллионы. Академики, кандидаты наук? Вряд ли. Все-таки это пример временщика. Надеюсь, Загитову не привлекает перспектива попорхать бабочкой и сесть на лампу. Она своим трудом захватила информационное пространство. Я помню ту победу на Олимпиаде, освещала ее. И помню прием в Кремле, как она чувствовала себя как загнанный котенок, никаких сил у нее не было. Спрашиваю: «А чего вот по-детски хочется-то?» Она ответила: «Собаку». (Смеется.) И это людям нравится.

Если бы это была не Загитова, а обычная девочка — извините, та же Бузова 15 лет назад, — я бы сказала, что «Ледниковый» — настоящий провал. Но жизнь предсказать нельзя, и нельзя рассматривать Алину отдельно от ее востребованности и заслуг. При этом я преклоняюсь и перед Бузовой — так сделать себя из полного ничего. Мне не нравится все то, что она делает, но я абсолютно признаю ее характер и стержень. Так переть танком надо уметь. Просто Алина не будет так же себя вести. Потому что уверенность и наглость — все-таки разные вещи.

Загитовой не надо обратно в фигурное катание

— Алину многие, кажется, ждут еще в фигурном катании. Чуть ли не затянуть хотят.

— Не надо. Нынешнее женское катание рассчитано на пластилиновых людей, из которых можно делать что угодно. А она умом уже другая. Зря ее обратно тащат, она амбициозна и хочет достигать других высот. Спорт — не театр, где ты, как Вера Васильева, можешь в 90 лет прекрасно выглядеть и играть. Я видела много раз, когда люди пытались возвращаться и производили жалкое зрелище. Она свое выстрадала. Непонятно, зачем взбираться по этой лестнице снова, если ты уже был наверху.

— Вам вообще нравится, что фигурное катание такое скоротечное? В 17 люди уходят, и не только из-за «Ледникового периода».

— А что можно сделать?

— Поменять правила, есть такое мнение.

— Я это не совсем понимаю. Если девочка делает четверной — так пусть делает. Кажется, Максим Траньков говорил, может, разделить само катание и акробатические элементы? Но у нас же сейчас тенденция на эмансипацию, женщины уже как мужики. Вот, пожалуйста, женщины догоняют мужчин. Почему нет? Зачем им перекрывать кислород?

— Ваша коллега Иоланда Чен говорит, что, когда неподготовленную девушку выбирают вместо профессионала, это подрывает профессию. Зачем тысячам студентов учиться телевизионному ремеслу?

— Пусть эти десятки студентов идут и докажут, что они нужнее Загитовой. Вот Бузова же доказала. Это не проблема Загитовой. Почему она должна об этом думать? Вот мне не нравится Бах.

— Это вы про президента МОК?

— Нет, я про композитора (смеется). Томасу дай бог здоровья. Ну не нравится, и что — Баху и его наследию от этого ни жарко ни холодно. Так и тут. А как этих студентов набирать, кого? После Олимпиады ходили слухи, что Медведева сказала Тутберидзе на фоне поражения: «Почему вы Алину не придержали в юниорах, до следующих Игр?» Не знаю точно, было это или нет. Но если мы рассмотрим сам подход, то он к жизни отношения не имеет.

В ней надо брать все здесь и сейчас. Это дурь — отказываться от таких предложений. Вы как себе представляете — Алина берет трубку, поступает предложение, а она отвечает: «Ой нет, я еще не выросла, подожду»? Откати назад, во времена своей молодости, и поймешь, что никого бы так же не пропустила. Если Загитова будет в тех же кондициях через пять лет, тогда да, можно сказать, что ведение массовых мероприятий — не ее. А пока — прочь, злые языки! Ведь как Пушкин написал:

«Хвалу и клевету приемли равнодушно

И не оспаривай глупца".

Все уже до нас написано.