«Шансы наших на международную арену? Где-то между 0 и 1». Российский фигурист-математик шутит и троллит американца Малинина

Интервью Петра Гуменника.

В четверг в Минске российский фигурист Петр Гуменник выиграл Кубок Содружества — и даже прослушал на арене российский гимн на фоне триколора. После того, как парням вручили призовые, и в преддверии допинг-контроля (на международной арене все серьезно, сами понимаете) «СЭ» поговорил с одним из самых интересных наших фигуристов, и он оказался остер на язык и ироничен.

Пригласил на Кубок Содружества Илью Малинина, высказался о завышенных оценках российских одиночников, рассказал о нейтральном статусе.

Хотелось бы, чтобы Малинин приехал, гимн России послушал

— Петр, давай для начала про итоги Кубка Содружества — доволен, как все прошло?

— Да, я правда доволен. Прошло все действительно практически идеально, допустил минимальные ошибки, цели свои выполнил. Все прошло как нельзя лучше.

— Цели — показать программы и готовность к чемпионату России?

— Да, этот старт был больше в качестве подготовки к чемпионату России. Старался себя представить на чемпионате России. И новый контент проверить — у меня немного новое расположение прыжков, — как я физически и психологически к нему готов. Оказалось, готов.

— А можешь рассказать, что вы поменяли? Как ты оценишь то, что получилось?

— В короткой мы решили риттбергер на сальхов поменять, потому что риттбергер — очень сложный прыжок, его часто недокручиваю. К тому же сейчас за моими недокрутами следят довольно внимательно, поэтому у меня гораздо больше шансов сделать сальхов докрученным. В произвольной мы решили остановиться на четырех четверных и делать два сальхова, первым флип и вторым лутц.

Когда вчера засыпал, думал — неужели я еще ни разу не сделал чистый четверной сальхов во второй половине программы? Никак не мог вспомнить — кажется, и правда ни разу, поэтому еще одной важной целью для меня было сделать хороший сальхов, чего я и добился.

— Насколько тебе как человеку, который следит за цифрами, обидны эти 299 баллов, причем и в короткой около 99, и в произвольной 199? Многие в этом сезоне пробивают 300 баллов — у тебя пока не получается.

— Лично я считаю это условностью. Можно выйти за рамки десятичной системы счисления и не так уж сильно обращать внимание на эти два ноля, на кратные сотне числа. Но вообще да — чем больше баллов, тем лучше. И 301 хотелось бы, и 302, и так далее.

— Ты не первый раз приезжаешь на Кубок Содружества, но ты единственный топовый фигурист. Не хотелось бы, чтобы кто-то еще приехал? Гимн России, в конце концов.

— Да, хотелось бы, наверное, чтобы еще кто-то приезжал. Тот же Илья Малинин. Гимн России бы послушал. (Улыбается.) Шучу.

Но соревнования хорошие, в нашей ситуации очень приятно выехать за границу, посоревноваться с иностранными фигуристами. Появляется некий флешбэк тех лет, когда я участвовал в международных соревнованиях.

— Но просто пришло письмо, мол, приезжай — и ты соглашаешься?

— Меня лично Вероника Анатольевна [Дайнеко] спросила, не хочу ли я выступить здесь — я ответил, что хочу.

— Испытываешь ли особые эмоции от того, что играет гимн России, флаг на всю арену?

— Основные эмоции, конечно, я испытал во время проката, но и после, на награждении, продолжился праздник, скажем так.

Почти уверен, что все фигуристы хотят выступить на международных стартах

— Ты уже говорил, что готов выступать под нейтральным статусом. Есть ощущение, что мы приближаемся к этому состоянию, появляется больше надежды?

— Я всегда думал, что рано или поздно это случится, и мне кажется, в целом есть какое-то движение к допуску, но оно очень медленное. Поэтому ожидания остаются примерно на том же уровне: рано или поздно, в течение года-двух...

— А сколько сейчас математическое ожидание? Если дробью?

— Где-то между 0 и 1. (Улыбается.)

— Но разговоры добавляют оптимизма хотя бы?

— Эти разговоры были на всем протяжении нашей «блокировки». Они оставляют оптимизм, но примерно на том же уровне, который у нас всегда был.

— Пловцы поехали на чемпионат мира в нейтральном статусе, выигрывают там золото, поэтому у многих сейчас сквозит мысль — надо было раньше получать, до Олимпиады. Твое мнение — как только появится любая возможность, надо самому подаваться и не ждать какого-то коллективного решения?

— Честно говоря, не знаю, как это решать, куда писать, чтобы меня пригласили на международные соревнования.

— Я к тому, что нужно ли решение прямо всей команды.

— Я ни у кого не спрашивал, но почти уверен, что все спортсмены желают выступить там, нет таких, которые бы сказали: «Да не, мне и так хорошо».

Фото Владимир Бланк, Известия

В команде демократично провели выборы

— Ты как-то ухаживаешь за волосами? Может, шампунь посоветуешь? А то такие волосы классные.

— Сегодня использовал гостиничный. Слежу за внешним видом, насколько я это чувствую и вижу: например, если голова выглядит непомытой, то мою. (Улыбается.) А более глубоко в тему не погружаюсь.

— А тебе говорили, что ты похож на Дмитрия Маликова в таком виде?

— Мне говорили, что я похож на Тарзана и на Маугли.

— В «Лиге чемпионов» ты в команде «Аргали». Насколько у вас плотное командное взаимодействие, как вы определяли капитана? Удается ли погружаться в это, учитывая, что есть много своих забот?

— Да, командное взаимодействие у нас присутствует. Капитаном выбрали Макара как одного из наиболее опытных спортсменов в нашей команде. Мы демократично устроили выборы, все проголосовали в Telegram. Многие голосовали за меня, но я сам был за Макара — можно сказать, снялся с выборов и передал ему свои голоса. Ребята помоложе активно ведут страницу, меня поздравляли вчера с хорошим прокатом короткой, это было очень приятно.

Были отдельные челленджи для одиночников и парников. Я попробовал только максимальное количество прыжков в минуту. Оба челленджа довольно сложные, у меня мышцы к концу забивались, и перед чемпионатом России не хотелось рисковать и на сто процентов отдаваться этому. Другие одиночники тоже не сплоховали и каскады сделали.

— А кто в команде самый инициативный?

— В основном накидывают идеи девочки и Дарио [Чиризано]. Он наиболее активно участвует в дискуссиях. Насколько я в чате вижу.

Фото Владимир Бланк, Известия

Кажется странным, что наши топовые одиночники набирают такие компоненты

— В каком состоянии ты подходишь к чемпионату России? Сложный сезон, падения, на последнем прокате в Питере ты жестко пару раз расшибся.

— Да, на последнем прокате я неплохо так расшибся, потому что в отличие от прошлого сезона, где я стабильно делал три четверных — риттбергер и два сальхова, — на последнем старте я пытался сделать пять. Физически немного не вытянул.

Происходит это все по двум причинам: во-первых, меня вынуждают соперники. И во-вторых, на фоне них, может, я выгляжу не так впечатляюще. В прошлом году их было не так много — Женя Семененко и Влад Дикиджи, если основные. Сейчас же добавилось очень много спортсменов, которые стабильно прыгают флип и лутц и набирают плюс-минус 300 баллов.

— Ты тот фигурист, который тщательнее многих других работает над компонентами. Нет ощущения, что они обесцениваются — и так 300 баллов наберешь лутцами? Проблема есть?

— Мне кажется, да. Кажется немного странным, что наши топовые одиночники получают 9,50, практически максимум в компонентах. Подсознательно это говорит: «Я и так идеально катаюсь». Я бы умножил на коэффициент и поставил бы всем не 9,50, а где-то 8,50, чтобы было куда стремиться. Чтобы ты видел задел в улучшении в произвольной программе не 5 баллов, а 15. Это заставило бы стараться сильнее.

— По себе чувствуешь, что баланс в подготовке приходится смещать со второй оценки на прыжки?

— Даже несмотря на баллы — тут речь идет о самоуважении, уважении к зрителю. Все равно стараюсь выкладываться по полной во второй оценке, красиво катаюсь.

— Готов спрогнозировать, сколько человек пробьют 300 баллов на чемпионате России?

— 2-3, думаю.

— Ты говорил, что за твоими недокрутами следят. Как тебе семь недокрутов Малинина в финале «Гран-при»?

— Это выглядит немного несправедливо, потому что, очевидно, делать семь четверных, включая аксель, требует гораздо больше усилий и таланта, чем прыгнуть три, как сделал Кагияма. При этом он набрал больше баллов в произвольной. Но в таких случаях говорят — надо подстраиваться под заданные правила, просто использовать лазейки для своей выгоды. Раз такая система, тебе надо хорошенько подумать и решить, какой вариант принесет больше баллов относительно вложенных усилий.

— Ты его по баллам обыграл. На международном старте!

— Приятно, да. Хоть и не столь значимом, понятно, что на разных стартах по-разному судят.

— Получается, с Малининым вообще можно бороться.

— Получается, так — если продолжатся недокруты. Но я думаю, он с ними справится или снизит количество четверных, например, до пяти, но с докрутами — раз семь он недокручивает. И снова станет недосягаем.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Смотрю в потолок где-то 20 минут в день

— Ты здесь без тренера Вероники Дайнеко. Все в порядке, она планирует приехать на чемпионат России?

— Да, у нее соревнования для маленьких в Петербурге, и так как дети еще не привыкли без тренера выступать, а я уже далеко не первый раз, решили так распределить.

— Есть желание погулять по Минску, останешься? Свободное время наверняка есть.

— Я остаюсь на показательные, так что да, наверное, погуляю, но не то чтобы много свободного времени. Мне нужно подготовить лабораторные, домашние задания для университета, выучить номера для показательных. Но чтобы развеяться — конечно.

— У тебя вообще бывает свободное время, сколько его в день? Чтобы ты просто в потолок мог смотреть.

— Смотрю в потолок где-то минут 20 в день. (Улыбается.) На самом деле, по-разному. Отдыхаю достаточно, просто когда я работаю, то делаю это интенсивно, так что все равно сложно. Но отдых необходим.

— Про артистизм говорили — собираешься на турнир шоу-программ? Там регламент новый, веселые программы, Ягудина не допустят вроде как.

— Прям так в регламенте про Ягудина и написано? (Улыбается.) Это в любом случае интересный турнир, я в любом случае буду участвовать. Ставишь новый показательный, его можно потом использовать. Вопрос в том, чтобы угодить судьям, и для меня это пока небольшая загадка — как это правильно сделать. Но может, оно и не самое главное.

— Нет желания обзвонить судей перед турниром? Мол, а что вам нужно-то?

— Может, вы как раз этим и займетесь, интервью у всех судей возьмете?

— Ты человек, который экспериментирует с каскадами, усложняется. Есть варианты придумать еще какие-то необычные новые каскады? Может, с прыжками, которые вообще вне системы GOE?

— Ну вряд ли перекидным и внутренним акселем можно усилиться. Каскад лутц + флип из тройных ради прикола я тренировал, когда правая нога болела — приземлялся на левую. Но тоже не уверен в целесообразности. За сальто тоже баллы не ставят. Если в баллах сальто или другой элемент не отображается, то нет смысла им заниматься.