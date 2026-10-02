«Приятно, мы довольны». Пасечник и Чиризано — серебряные призеры в танцах на «челленджере» в Батуми

Уступили только Дэвис и Смолкину.

Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано выиграли первые медали на международном уровне. На турнире серии «Челленджер» Trialeti Trophy-2026 в Батуми (Грузия) российская танцевальная пара заняла второе место, набрав 178,53 балла по сумме двух программ.

Trialeti Trophy, Батуми

Танцы на льду

Итог

1. Диана Дэвис/Глеб Смолкин (Грузия) — 208,67

2. Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано (Россия) — 178,53

3. Мария Игнатьева/Даниил Семко (Венгрия) — 165,72

4. Екатерина Андреева/Дмитрий Блинов (Белоруссия) — 165,65...

6. Елизавета Шичина/Павел Дрозд (Россия) — 162,69...

13. Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов (Россия) — 145,7

Со второй попытки

В произвольном танце Пасечник и Чиризано выступили под саундтреки из сериала «Наследники». Россияне исполнили твиззлы, несколько видов поддержек, две дорожки, хореографический слайд и вращение — судьи оценили прокат в 106,02 балла.

Благодаря успеху в Батуми пара также выполнила технический минимум для участия в чемпионате мира — необходимо было набрать больше 98 баллов за технику по сумме двух программ. Елизавета и Дарио справились, получив от судей 98,98. Отметим, что для 21-летней Пасечник и 25-летнего Чиризано это только второй международный турнир. В сентябре они выступили на соревнованиях в Токио, где остались только пятыми.

Ну а победителями «челленджера» с невероятным отрывом стали Диана Дэвис и Глеб Смолкин — хозяева турнира получили 208,67 балла. Бронзовыми призерами стали венгры Мария Игнатьева и Даниил Семко с результатом 165,72 балла.

Кроме Пасечник и Чиризано, в Батуми также выступили другие представители России. Елизавета Шичина и Павел Дрозд стали шестыми с результатом 162,69 балла, а Екатерина Рыбакова и Иван Махноносов заняли 13-е место — 145,78.

«Очень приятно»

Триумфаторы рады первым медалям на международном уровне. «Волновалась я достаточно сильно, но не считаю, что это какая-то помеха. Думаю, адреналин нужно уметь направлять в нужные ощущения, управлять им, и у меня это получилось. Ехалось достаточно легко, мы получали удовольствие. Мы взаимодействовали очень много друг с другом, прибавляли в эмоциях и подзаряжались энергией. Место и баллы? Приятно, мы довольны тем, что успешно исправили ошибки. Много чего еще хочется доработать, исправить, улучшить», — заявила Пасечник в разговоре с «Матч ТВ».

Шичина и Дрозд, для которых соревнование в Батуми стало дебютным на международной арене, оценили выступление положительно.

«Мы понимаем, нам есть куда расти, это далеко не наш пик. Спасибо тренерскому штабу, что смогли нас подготовить. Мы проделали очень большую работу, старались подойти в достаточно неплохой форме к прокатам, прежде всего физически. И проделали огромное количество прокатов перед Грузией. Поэтому считаю, этот опыт для нас позитивный, есть моменты, которые нужно вынести, но я думаю, что дебют отчасти удался», — сказал Дрозд в интервью федеральному телеканалу.

А вот Рыбакова и Махноносов турниром ожидаемо остались недовольны. После провального выступления в ритм-танце (51,25 балла, 17-е место) они смогли улучшить результат, но не сильно — теперь будут разбираться, в чем причина.

«Собирались на прокат как всегда, забыли про вчерашний день. Ладно, не буду темнить, сегодня с утра, по самым скромным прикидкам, недосчитался минимум десятка баллов. Все равно очень обидно. Выводы после турнира? Их еще предстоит сделать», — сказал Махноносов в разговоре с тем же источником.

«Челленджер» в Батуми завершится 3 октября.