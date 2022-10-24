ISU выделил 200 тысяч франков украинцам. Но при этом не может найти место для чемпионата мира
На минувшей неделе Совет ISU собрался, чтобы обсудить будущее фигурного катания и конькобежных видов спорта. По России никаких решений не выносилось. Несмотря на слова Томаса Баха о неприятии коллективной ответственности, международные федерации не спешат менять свои решения об отстранении российских и белорусских спортсменов. Однако кое-что важное и даже симптоматичное по решениям можно увидеть.
Туркменам разрешили выступать, украинцам снова помогут
По конфликту на Украине в итоге было принято единственное решение. В апреле ISU уже выделял бюджет в 200 тысяч швейцарских франков (18 миллионов рублей по курсу на тот момент) «на поддержку украинской федерации и ее членов». Теперь организация согласилась сформировать еще один пакет помощи на ту же сумму (сейчас в пересчете это уже 12,4 миллиона рублей).
Как утверждается, деньги пойдут на поддержку фигуристов из Украины, которые живут и тренируются вне страны. Это, к примеру, Иван Шмуратко, который занимается в Европе. А вот интересно, достанутся ли деньги Анастасии Шаботовой, которая переехала в Россию, то есть в другую страну? Ее уволили из сборной после лайка поста Евгения Плющенко, но новостей о лишении гражданства не было.
Еще одна новость с постсоветского пространства — ISU предоставил полноправное членство Туркмении. То есть Россия и Белоруссия отстранены от соревнований, а вот туркмены теперь могут в них участвовать. Вариант для россиян? Вряд ли, учитывая сложность с попаданием в страну и выездом из нее — государство по закрытости может поспорить за второе место в мире после КНДР.
Интересно, что на фоне помощи украинцам у ISU в последние годы были проблемы с тем, чтобы элементарно провести соревнования. А отсутствие интереса к телеправам из России заметно ударило по бюджету. Конечно, первый этап «Гран-при» в США прошел с полными трибунами, но перспективы тревожные. Так, только на последнем заседании ISU выправил бюджет после ковидных лишений. Кроме того, Союз представил комиссию по развитию, куда ввел представителя Таиланда.
Новые страны и проблемы с чемпионатами
И — о чудо — уже в следующем сезоне в Таиланде пройдет этап юниорского «Гран-при» по фигурному катанию. Всем российским журналистам стоит попросить начальство о столь важной и нужной командировке. Помимо Бангкока, в календаре Стамбул — тоже новое место для фигурного катания. Остальные этапы привычные: Линц (Австрия), Осака (Япония), Будапешт (Венгрия), Гданьск (Польша) и Ереван (Армения).
А вот с другими соревнованиями у ISU большие проблемы. Нашлись хозяева для чемпионатов мира и Европы. Евро-2025 пройдет в Загребе (Хорватия), -2026 — в Шеффилде (Великобритания). Чемпионат мира-2025 — в Бостоне (США), -2026 — в Праге (Чехия). ЧМ среди юниоров 2025 года — в Дебрецене (Венгрия).
В то же время найти хозяев для юниорского чемпионата мира-2026 и чемпионатов мира по синхронному катанию пока не смогли. «В связи с недостаточным количеством заявок члены ISU приглашаются к отправке заявок до 1 декабря». Думается, недостаточное количество заявок — это ноль, ибо даже одной заявки для выбора бы хватило. Продлен дедлайн и в шорт-треке с конькобежным спортом.
В последние годы выборы городов для проведения чемпионатов мира — постоянная головная боль. Из списка выше только чешская Прага выглядит свежей. Американский Бостон принимал чемпионат в 2016-м, следующий турнир пройдет в японской Сайтаме, в которой уже катались в 2019-м. Канадский Монреаль-2024 — компенсация за сорванный мундиаль в ковидном 2020-м. И явно, что дело в первую очередь упирается в финансы.
В общем, шансы потягаться с миром конкретно в фигурном катании у России в условиях изоляции все еще есть. Но для этого очень нужна конкуренция школ и регионов внутри страны, которую на первом этапе «Гран-при России» мы увидели только у мужчин.