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ISU выделил 200 тысяч франков украинцам. Но при этом не может найти место для чемпионата мира

ISU выделил 200 тысяч франков Украине, но не может найти место для ЧМ
Дмитрий Кузнецов
Корреспондент
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Что решил совет ISU?
Фото Global Look Press
Фигуристы во время выступления на льду.
Фото Global Look Press
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Новая порция странных решений от Международного союза конькобежцев.

На минувшей неделе Совет ISU собрался, чтобы обсудить будущее фигурного катания и конькобежных видов спорта. По России никаких решений не выносилось. Несмотря на слова Томаса Баха о неприятии коллективной ответственности, международные федерации не спешат менять свои решения об отстранении российских и белорусских спортсменов. Однако кое-что важное и даже симптоматичное по решениям можно увидеть.

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По конфликту на Украине в итоге было принято единственное решение. В апреле ISU уже выделял бюджет в 200 тысяч швейцарских франков (18 миллионов рублей по курсу на тот момент) «на поддержку украинской федерации и ее членов». Теперь организация согласилась сформировать еще один пакет помощи на ту же сумму (сейчас в пересчете это уже 12,4 миллиона рублей).

Как утверждается, деньги пойдут на поддержку фигуристов из Украины, которые живут и тренируются вне страны. Это, к примеру, Иван Шмуратко, который занимается в Европе. А вот интересно, достанутся ли деньги Анастасии Шаботовой, которая переехала в Россию, то есть в другую страну? Ее уволили из сборной после лайка поста Евгения Плющенко, но новостей о лишении гражданства не было.

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Еще одна новость с постсоветского пространства — ISU предоставил полноправное членство Туркмении. То есть Россия и Белоруссия отстранены от соревнований, а вот туркмены теперь могут в них участвовать. Вариант для россиян? Вряд ли, учитывая сложность с попаданием в страну и выездом из нее — государство по закрытости может поспорить за второе место в мире после КНДР.

Интересно, что на фоне помощи украинцам у ISU в последние годы были проблемы с тем, чтобы элементарно провести соревнования. А отсутствие интереса к телеправам из России заметно ударило по бюджету. Конечно, первый этап «Гран-при» в США прошел с полными трибунами, но перспективы тревожные. Так, только на последнем заседании ISU выправил бюджет после ковидных лишений. Кроме того, Союз представил комиссию по развитию, куда ввел представителя Таиланда.

Фигуристы во время выступления на льду. Фото Global Look Press
Фигуристы во время выступления на льду.
Фото Global Look Press

Новые страны и проблемы с чемпионатами

И — о чудо — уже в следующем сезоне в Таиланде пройдет этап юниорского «Гран-при» по фигурному катанию. Всем российским журналистам стоит попросить начальство о столь важной и нужной командировке. Помимо Бангкока, в календаре Стамбул — тоже новое место для фигурного катания. Остальные этапы привычные: Линц (Австрия), Осака (Япония), Будапешт (Венгрия), Гданьск (Польша) и Ереван (Армения).

А вот с другими соревнованиями у ISU большие проблемы. Нашлись хозяева для чемпионатов мира и Европы. Евро-2025 пройдет в Загребе (Хорватия), -2026 — в Шеффилде (Великобритания). Чемпионат мира-2025 — в Бостоне (США), -2026 — в Праге (Чехия). ЧМ среди юниоров 2025 года — в Дебрецене (Венгрия).

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В то же время найти хозяев для юниорского чемпионата мира-2026 и чемпионатов мира по синхронному катанию пока не смогли. «В связи с недостаточным количеством заявок члены ISU приглашаются к отправке заявок до 1 декабря». Думается, недостаточное количество заявок — это ноль, ибо даже одной заявки для выбора бы хватило. Продлен дедлайн и в шорт-треке с конькобежным спортом.

В последние годы выборы городов для проведения чемпионатов мира — постоянная головная боль. Из списка выше только чешская Прага выглядит свежей. Американский Бостон принимал чемпионат в 2016-м, следующий турнир пройдет в японской Сайтаме, в которой уже катались в 2019-м. Канадский Монреаль-2024 — компенсация за сорванный мундиаль в ковидном 2020-м. И явно, что дело в первую очередь упирается в финансы.

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В общем, шансы потягаться с миром конкретно в фигурном катании у России в условиях изоляции все еще есть. Но для этого очень нужна конкуренция школ и регионов внутри страны, которую на первом этапе «Гран-при России» мы увидели только у мужчин.

Фигурное катание
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