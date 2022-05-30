Откровенные платья и гламурные вечеринки. Как Загитова проводит время и ведет соцсети

Чем занимается Алина Загитова в 2022 году?

Олимпийская чемпионка Алина Загитова, может, и завершила карьеру, но если вы думаете, что она просто сидит на диване и лениво смотрит фигурное катание, то вы сильно ошибаетесь.

Жизнь Алины настолько насыщенна, что порой она не успевает остановиться и передохнуть. Поездки по всей стране, ледовые шоу, благотворительные акции, участие в ТВ-шоу и многое другое. Но иногда удается между всеми этими заботами и немного расслабиться на пляже.

Более пристально дела Алины Загитовой мы оценим по ее постам в соцсетях.

Участие в шоу отнимает много сил и времени, но Алине это занятие искренне нравится. Фото Соцсети Соцсети

Если под рукой нет любимого четвероногого друга, подойдет и такой. Перелеты с ним наверняка удобнее. Фото Соцсети Соцсети

Если вечер выдался свободным, почему бы не отправиться на вечеринку? Соцсети

Мастер-классы для будущих чемпионок — неотъемлемая часть жизни Алины. Фото Соцсети Соцсети

Вряд ли хоть с одного мероприятия Алина уезжает без шикарного букета цветов. Фото Соцсети Соцсети

Конечно же, нельзя забывать о спорте и не поддерживать идеальную форму. Фото Соцсети Соцсети

Фотосессии из жизни фигуристки, наверное, никогда не исчезнут. Фото Соцсети Соцсети

Пейзаж не похож на Хабаровск, поэтому можно предположить, что Алина успевает объехать не только всю Россию, но и побывать за границей. Фото Соцсети Соцсети

Небольшой перелет можно совершить и на таком самолете. Соцсети

Расслабиться в бассейне в долгожданный выходной — что может быть лучше? Фото Соцсети Соцсети

И, конечно же, отпраздновать 20-й день рождения в очень стильном платье. Фото Соцсети Соцсети

Не думайте, что Алина — беззащитная девушка. Потому что ее тренировки включают не только стандартные упражнения «для девочек», но и спарринги по боксу.

Алина выходит в свет в шикарном наряде ради церемонии First Ladies Awards Russia'21. Фото Telegram